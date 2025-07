इस कुत्ते के प्यार में पिघल गया पूरा शहर, दीवार पर बनी ‘पिकाचू’ की तस्वीर देख इमोशनल हो गए लोग

Bangalore viral News: बेंगलुरु शहर ने हाल ही में एक ऐसा काम किया है, जिसने हर किसी का दिल छू लिया. शहर के जेपी नगर इलाके की ‘डॉलर कॉलोनी’ में रहने वाले लोगों ने एक आवारा कुत्ते की याद में कुछ ऐसा कर दिखाया जो मिसाल बन गया. यह कुत्ता कोई आम कुत्ता नहीं था, बल्कि लोगों का बेहद प्यारा ‘पिकाचू’ था.

कौन था पिकाचू?

‘पिकाचू’ एक स्ट्रे डॉग यानी आवारा कुत्ता था, लेकिन उससे प्यार करने वाले लोग कम नहीं थे. उसका नाम मशहूर कार्टून कैरेक्टर ‘पोकेमोन’ के पिकाचू पर रखा गया था. वह पूरे मोहल्ले का लाडला बन गया था. लोग उसे रोज खाना खिलाते थे, उससे बातें करते थे और उसे अपने परिवार का हिस्सा मानते थे. लेकिन कुछ वक्त पहले एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई.

पिकाचू की याद में दीवार पर बना दी तस्वीर

जब पिकाचू की मौत हुई तो लोगों का दिल टूट गया. उसके जाने के बाद मोहल्ले में खालीपन सा महसूस होने लगा. फिर लोगों ने तय किया कि उसे हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए कुछ खास करना होगा. इसी सोच के साथ ‘इंडी डॉग्स यूनिवर्स’ और ‘द ग्रेट इंडियन डॉग स्टोरीज़’ नाम की संस्थाओं ने मिलकर पिकाचू की एक शानदार तस्वीर (म्यूरल) दीवार पर बना दी. अब वो दीवार लोगों के लिए सिर्फ एक चित्र नहीं, बल्कि भावना बन गई है.

Walk behind Clarence Public School at Dollars Colony in JP Nagar and you’ll spot something special.

A little tribute to a stray dog named Pikachu. People loved him so much they made art for him.

Now BBMP is feeding 5000 strays cooked chicken rice every day. @peakbengaluru… pic.twitter.com/Xk2SpzlPHL

— Nithin Kumar (@nithinkumrr) July 11, 2025