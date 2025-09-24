धरती फटी और बन गया पाताललोक! सड़क पर चल रही थीं गाड़ियां, अचानक हुआ ऐसा हादसा, बैंकॉक का ये वीडियो देख थम जाएंगी आपकी सांसें
Advertisement
trendingNow12934841
Hindi Newsजरा हटके

धरती फटी और बन गया पाताललोक! सड़क पर चल रही थीं गाड़ियां, अचानक हुआ ऐसा हादसा, बैंकॉक का ये वीडियो देख थम जाएंगी आपकी सांसें

Bangkok​ Viral Video: बैंकॉक में वजीरा अस्पताल के पास सड़क अचानक 50 मीटर गहरे सिंकहोल में समा गई. गाड़ियां और बिजली के खंभे गिर गए. इलाके को खाली कर ट्रैफिक बंद किया गया. हादसे में कोई हताहत नहीं, भूमिगत रेलवे निर्माण कारण माना जा रहा है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 24, 2025, 01:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धरती फटी और बन गया पाताललोक! सड़क पर चल रही थीं गाड़ियां, अचानक हुआ ऐसा हादसा, बैंकॉक का ये वीडियो देख थम जाएंगी आपकी सांसें

Bangkok​ Viral Video: बैंकॉक की सड़क पर अचानक ऐसा नजारा सामने आया कि देखकर लोगों की सांसें थम गईं. थाईलैंड की राजधानी में वजीरा अस्पताल के पास एक व्यस्त सड़क अचानक 50 मीटर गहरे सिंकहोल में समा गई. सड़क पर चल रही गाड़ियां और बिजली के खंभे नीचे गिर गए. इलाके को खाली कराना पड़ा और ट्रैफिक पूरी तरह बंद कर दिया गया. यह हादसा शहर के लोगों के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि पास में ही बन रहा एक अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन इसे संभावित कारण बताया जा रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो ने इस खौफनाक घटना की पूरी गवाही दी.

हादसे का मंजर और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

‘साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट’ के मुताबिक बुधवार तड़के सड़क के बीच 50 मीटर गहरा गड्ढा खुल गया. कारें और बिजली के खंभे इसमें गिर गए. इलाके के लोग और अस्पताल के कर्मचारी हैरान रह गए. सोशल मीडिया पर घटना के कई वीडियो वायरल हो गए हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि गाड़ियां पीछे हटती हैं और फुटपाथ जमीन में धंस चुका है. बैंकॉक में यह हादसा भारी बारिश और सुपर टाइफून की आशंका के बीच आया, जिससे लोग और भी चिंतित हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

 

स्थानीय अधिकारियों की प्रतिक्रिया और राहत कार्य

स्थानीय प्रशासन ने सैमसेन रोड और वजीरा अस्पताल के आसपास की सड़कों को बंद कर दिया. पाइपलाइन टूटने से तेज पानी बह रहा था और बिजली के गिरते तारों से चिंगारियां निकल रही थीं. आसपास के फ्लैटों और अस्पताल के मरीजों को तुरंत बाहर निकाला गया. अधिकारियों ने कहा कि सिंकहोल का एक्सटेंशन हो रहा है, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. इमरजेंसी और इंजीनियरिंग टीमें इलाके में काम कर रही हैं ताकि आगे नुकसान रोका जा सके और सड़क को सुरक्षित बनाया जा सके.

 

गवर्नर की जानकारी और भविष्य की चिंता

बैंकॉक के गवर्नर चाडचार्ट सिट्टीपंट ने बताया कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन तीन वाहनों को नुकसान पहुंचा. अधिकारियों का मानना है कि भूमिगत रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य के कारण यह सिंकहोल बना. अस्पताल ने ओपीडी सेवाएं दो दिन के लिए बंद कर दी हैं. गवर्नर ने कहा कि भारी बारिश से और नुकसान की आशंका है, इसलिए संबंधित अधिकारी गड्ढे को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं. बैंकॉक में मानसून का मौसम चल रहा है और लोग सतर्क हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Bangkoklarge sinkholetrafficRoad collapse in Bangkok

Trending news

सोनम वांगचुक के नेतृत्‍व में लद्दाख को पूर्ण राज्‍य का दर्जा देने की मांग
Leh
सोनम वांगचुक के नेतृत्‍व में लद्दाख को पूर्ण राज्‍य का दर्जा देने की मांग
99.99% से किया नीट क्लियर, MBBS में एडमिशन वाले दिन की खुदकुशी, नोट में लिखा....
Teen Suicide case
99.99% से किया नीट क्लियर, MBBS में एडमिशन वाले दिन की खुदकुशी, नोट में लिखा....
जब पंजाब के 2 भाई विमान के लैंडिंग गियर में छिपे, अफगानिस्तानी लड़के से खतरनाक कहानी
Plane Landing Gear
जब पंजाब के 2 भाई विमान के लैंडिंग गियर में छिपे, अफगानिस्तानी लड़के से खतरनाक कहानी
सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
medical negligence
सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर गैंग, हत्या की साजिश को नाकाम कर किया गिरफ्तार
Hyderabad
पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर गैंग, हत्या की साजिश को नाकाम कर किया गिरफ्तार
बिजनेस टाइकून नुस्ली वाडिया की बढ़ी मुश्किलें, 30 साल पुराने मामले में FIR दर्ज
mumbai
बिजनेस टाइकून नुस्ली वाडिया की बढ़ी मुश्किलें, 30 साल पुराने मामले में FIR दर्ज
घायल सांप को लेकर अस्पताल पहुंचा शख्स, डॉक्टर ने की सर्जरी, लगाए 6 टांके
snake
घायल सांप को लेकर अस्पताल पहुंचा शख्स, डॉक्टर ने की सर्जरी, लगाए 6 टांके
Asaram: सूरत के सरकारी अस्पताल में आसाराम की आरती, रेप के दोषी की पूजा पर मचा बवाल
Asaram
Asaram: सूरत के सरकारी अस्पताल में आसाराम की आरती, रेप के दोषी की पूजा पर मचा बवाल
PM को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, पन्नू के खिलाफ केस दर्ज
World News
PM को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, पन्नू के खिलाफ केस दर्ज
IMD Alert : बंगाल में बारिश का कहर, 11 की मौत; ममता बोलीं- ऐसी बारिश कभी नहीं देखी
west bengal rain
IMD Alert : बंगाल में बारिश का कहर, 11 की मौत; ममता बोलीं- ऐसी बारिश कभी नहीं देखी
;