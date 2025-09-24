धरती फटी और बन गया पाताललोक! सड़क पर चल रही थीं गाड़ियां, अचानक हुआ ऐसा हादसा, बैंकॉक का ये वीडियो देख थम जाएंगी आपकी सांसें

Bangkok​ Viral Video: बैंकॉक की सड़क पर अचानक ऐसा नजारा सामने आया कि देखकर लोगों की सांसें थम गईं. थाईलैंड की राजधानी में वजीरा अस्पताल के पास एक व्यस्त सड़क अचानक 50 मीटर गहरे सिंकहोल में समा गई. सड़क पर चल रही गाड़ियां और बिजली के खंभे नीचे गिर गए. इलाके को खाली कराना पड़ा और ट्रैफिक पूरी तरह बंद कर दिया गया. यह हादसा शहर के लोगों के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि पास में ही बन रहा एक अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन इसे संभावित कारण बताया जा रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो ने इस खौफनाक घटना की पूरी गवाही दी.

हादसे का मंजर और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

‘साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट’ के मुताबिक बुधवार तड़के सड़क के बीच 50 मीटर गहरा गड्ढा खुल गया. कारें और बिजली के खंभे इसमें गिर गए. इलाके के लोग और अस्पताल के कर्मचारी हैरान रह गए. सोशल मीडिया पर घटना के कई वीडियो वायरल हो गए हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि गाड़ियां पीछे हटती हैं और फुटपाथ जमीन में धंस चुका है. बैंकॉक में यह हादसा भारी बारिश और सुपर टाइफून की आशंका के बीच आया, जिससे लोग और भी चिंतित हो गए.

WATCH: Massive sinkhole opens up in Bangkok, swallowing parts of a busy street pic.twitter.com/401tq7fB5f — BNO News Live (@BNODesk) September 24, 2025

स्थानीय अधिकारियों की प्रतिक्रिया और राहत कार्य

स्थानीय प्रशासन ने सैमसेन रोड और वजीरा अस्पताल के आसपास की सड़कों को बंद कर दिया. पाइपलाइन टूटने से तेज पानी बह रहा था और बिजली के गिरते तारों से चिंगारियां निकल रही थीं. आसपास के फ्लैटों और अस्पताल के मरीजों को तुरंत बाहर निकाला गया. अधिकारियों ने कहा कि सिंकहोल का एक्सटेंशन हो रहा है, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. इमरजेंसी और इंजीनियरिंग टीमें इलाके में काम कर रही हैं ताकि आगे नुकसान रोका जा सके और सड़क को सुरक्षित बनाया जा सके.

Sudden road collapse shocks Bangkok this morning pic.twitter.com/HOnvTaB4ZE — non aesthetic things (@PicturesFoIder) September 24, 2025

गवर्नर की जानकारी और भविष्य की चिंता

बैंकॉक के गवर्नर चाडचार्ट सिट्टीपंट ने बताया कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन तीन वाहनों को नुकसान पहुंचा. अधिकारियों का मानना है कि भूमिगत रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य के कारण यह सिंकहोल बना. अस्पताल ने ओपीडी सेवाएं दो दिन के लिए बंद कर दी हैं. गवर्नर ने कहा कि भारी बारिश से और नुकसान की आशंका है, इसलिए संबंधित अधिकारी गड्ढे को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं. बैंकॉक में मानसून का मौसम चल रहा है और लोग सतर्क हैं.