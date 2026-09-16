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मोदक के साथ अब 'बोबा टी' भी चखेंगे बप्पा: थाईलैंड के भक्तों ने गणपति बप्पा को लगाया बबल टी का भोग; video हुआ वायरल

गणपति बप्पा की पूजा में लड्डू और मोदक का भोग तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में गणेश जी को कुछ ऐसा चढ़ाया जा रहा है, जिसे देखकर भारतीय भी हैरान हो सकते हैं. यहां भक्त गणपति बप्पा की मूर्ति के सामने बबल टी या बोबा टी के कप चढ़ाते हैं. बैंकॉक की इस अनोखी परंपरा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग इसे भक्ति का थाई अंदाज बता रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 16, 2026, 07:00 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 07:26 AM IST
मोदक के साथ अब 'बोबा टी' भी चखेंगे बप्पा: थाईलैंड के भक्तों ने गणपति बप्पा को लगाया बबल टी का भोग; video हुआ वायरल
Image Credit: बैंकॉक में गणेश जी को बबल टी का भोग! Image credit: instagram/@piya_pu

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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