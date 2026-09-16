मोदक के साथ अब 'बोबा टी' भी चखेंगे बप्पा: थाईलैंड के भक्तों ने गणपति बप्पा को लगाया बबल टी का भोग; video हुआ वायरल

भारत में इस समय गणेश चतुर्थी की धूम चल रही है. लोग अलग-अलग पंडालों में बप्पा की मूर्तियां रखकर पूजा-पाठ कर रहे हैं. वैसे गणपति बप्पा के भक्त आमतौर पर उन्हें मोदक, लड्डू, फल और दूसरी मिठाइयों का भोग लगाते हैं. लेकिन बैंकॉक में भगवान गणेश की पूजा का एक ऐसा रंग देखने को मिला, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया है.
बैंकॉक की रहने वाली कंटेंट क्रिएटर पिया पिंग ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. इसमें गणेश जी की एक मूर्ति के सामने बोबा टी के कई कप रखे नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद लोगों के बीच यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई कि आखिर बप्पा को चाय चढ़ाने की यह परंपरा क्यों है?
पिया ने अपने वीडियो में बताया कि वह बैंकॉक के मशहूर यूनियन मॉल पहुंची थीं. मॉल के बाहर ही भगवान गणेश को समर्पित एक छोटा सा मंदिर है, जहां लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं. पिया ने बताया कि भारत में गणेश जी को लड्डू पसंद माने जाते हैं, लेकिन बैंकॉक में भक्त उन्हें बबल टी चढाते हैं. मंदिर के आसपास रखे दर्जनों बोबा टी के कप इस बात का सबूत नजर आए कि यह सिर्फ किसी एक व्यक्ति की पसंद नहीं, बल्कि वहां के कुछ भक्तों के बीच मान्यता से जुडी परंपरा है.
भगवान गणेश की लोकप्रियता सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है. सदियों से व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क के जरिए भारतीय संस्कृति और हिंदू परंपराओं का असर दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के कई हिस्सों तक पहुंचा है. थाईलैंड में भगवान गणेश को 'Phra Phikanet' या 'Phra Phikanesuan' के नाम से जाना जाता है. वहां उन्हें सफलता, सौभाग्य और बाधाएं दूर करने वाले देवता के रूप में सम्मान दिया जाता है. खास बात यह है कि थाईलैंड में सिर्फ हिंदू समुदाय ही गणेश जी के प्रति आस्था नहीं रखता. कई थाई बौद्ध भी उन्हें सम्मान देते हैं. इसी वजह से वहां गणेश पूजा में स्थानीय मान्यताओं और भारतीय परंपराओं का एक अलग मेल देखने को मिलता है.
पिया ने वीडियो में बताया कि भक्तों का मानना है कि जब उनकी कोई मनोकामना पूरी हो जाती है तो वे गणेश जी के पास दोबारा आते हैं और पहले से ज्यादा बोबा टी चढाते हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि अगर किसी ने पहले तीन कप बोबा टी चढ़ाई थी तो मनोकामना पूरी होने के बाद वह छह कप चढ़ा सकता है. इसके बाद संख्या बढ़कर 12 भी हो सकती है. इसका मतलब यहां भोग सिर्फ खाने-पीने की चीज नहीं है, बल्कि मनोकामना पूरी होने के बाद धन्यवाद देने का एक तरीका भी माना जाता है. इसी वजह से गणेश जी के सामने एक साथ कई कप बोबा टी दिखाई देती है.
बोबा टी या बबल टी थाईलैंड में काफी लोकप्रिय ड्रिंक है. इसे आमतौर पर चाय, दूध और अलग-अलग फ्लेवर के साथ तैयार किया जाता है. इसमें नीचे चबाने वाले टैपिओका पर्ल्स यानी छोटे-छोटे मोती भी होते हैं. भारत में बबल टी का चलन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन थाईलैंड में यह पहले से ही युवाओं और आम लोगों के बीच काफी पसंद की जाती है. ऐसे में भक्तों का अपने आसपास की पसंदीदा चीज को भगवान को भोग के तौर पर चढाना इस परंपरा को एक स्थानीय रंग देता है.
पिया ने अपने वीडियो में इस परंपरा को समझाते हुए कहा कि भक्ति कई तरह से दिखाई जा सकती है. लोग ऐसी चीज भी भगवान को अर्पित करते हैं, जो उन्हें खुद पसंद होती है और उनके लिए खास मायने रखती है. यही वजह है कि बैंकॉक में गणेश जी के सामने बोबा टी के कप दिखाई देते हैं. इसे किसी नई पूजा पद्धति के तौर पर देखने के बजाय वहां के भक्तों की स्थानीय आस्था और परंपरा से जोडकर देखा जा रहा है.
पिया का यह वीडियो गणेश चतुर्थी के बाद सोशल मीडिया पर शेयर किया गया और देखते ही देखते वायरल हो गया. एक दिन में इसे करीब चार लाख व्यूज मिलने की बात सामने आई है. वीडियो पर लोगों ने तरह-तरह के कमेंट किए. कई लोगों ने कहा कि भगवान को भोग में सबसे ज्यादा मायने भावना का होता है. एक यूजर ने लिखा कि गणेश जी भक्ति से चढ़ाई गई किसी भी चीज को स्वीकार कर लेते हैं. एक दूसरे यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि शायद गणपति बप्पा भी सिर्फ लड्डू और मोदक खाकर बोर हो जाते होंगे, इसलिए बोबा टी से मेन्यू में थोड़ी वैरायटी आ गई.
सोशल मीडिया पर कई लोगों ने बैंकॉक की इस परंपरा की तारीफ की. कुछ लोगों ने अपने अनुभव भी शेयर किए कि वे विदेशों में रहते हुए गणेश जी को अलग-अलग चीजों का भोग लगाते हैं. एक यूजर ने बताया कि उसने गणेश जी को एप्पल डोनट चढ़ाया था, क्योंकि उसे लगा कि भगवान को भी अलग-अलग तरह की मिठाइयां पसंद आ सकती हैं. वहीं बैंकॉक में पले-बढे़ एक भारतीय हिंदू यूजर ने थाई बौद्धों की भक्ति के इस अंदाज को खास बताया.
बैंकॉक में गणेश जी को बोबा टी चढ़ाने की तस्वीरें भले ही भारतीयों के लिए पहली नजर में थोड़ी अलग लगें, लेकिन इसके पीछे की भावना काफी सीधी है. भक्त अपनी पसंद की चीज भगवान को अर्पित कर रहे हैं और मनोकामना पूरी होने पर धन्यवाद देने के लिए दोबारा भोग चढ़ा रहे हैं. गणपति पूजा की यही खासियत है कि अलग-अलग जगहों पर भक्ति का अंदाज बदल सकता है, लेकिन आस्था की भावना वही रहती है. बैंकॉक की बोबा टी वाली यह परंपरा भी इसी बात का उदाहरण है कि कैसे लोकल संस्कृति और धार्मिक आस्था मिलकर पूजा का एक नया रंग बना देती है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.