Video: ऐसा मंदिर जहां कैप्टन अमेरिका, मिकी माउस, सुपरमैन जैसे कैरक्टर्स की मूर्तियां! इंडिया से गए इस शख्स ने दिखाई असलियत

Bangkok Temple Viral Video: थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक को आधुनिकता और परंपरा का अनोखा संगम माना जाता है. ऊंची इमारतें, भीड़भाड़ वाली सड़कें और नहरों के बीच यह शहर अपनी तेज रफ्तार जिंदगी के लिए जाना जाता है. लेकिन इसी हलचल के बीच वाट परिवत नाम का एक ऐसा मंदिर है, जो शांति के साथ हैरानी भी देता है. यह एक बौद्ध मंदिर है, जिसे लोग ‘डेविड बेकहम मंदिर’ के नाम से भी जानते हैं.

डेविड बेकहम मंदिर कहे जाने की वजह क्या है?

इस मंदिर को यह नाम इसलिए मिला है क्योंकि यहां मुख्य वेदी के नीचे फुटबॉल स्टार डेविड बेकहम की मूर्ति मौजूद है. यही नहीं, मंदिर की दीवारों और संरचनाओं में कैप्टन अमेरिका, मिकी माउस, वूल्वरिन, सुपरमैन, एक्वामैन और पिकाचू जैसे पॉप कल्चर कैरेक्टर्स की नक्काशी भी की गई है. यह नजारा किसी पारंपरिक मंदिर से बिल्कुल अलग अनुभव देता है.

सोशल मीडिया पर वीडियो क्यों हुआ वायरल?

25 दिसंबर को इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो ने इस मंदिर को इंटरनेट पर वायरल कर दिया. वीडियो में गौरव नाम के एक ट्रैवलर और उनके साथी मंदिर में छिपी मूर्तियों को ढूंढते नजर आते हैं. यह किसी ट्रेजर हंट जैसा लगता है, जहां हर मोड़ पर नया कैरेक्टर दिख जाता है. वीडियो के कैप्शन में लिखा गया कि अगर बैंकॉक ने अभी तक आपको हैरान नहीं किया है, तो यह मंदिर जरूर करेगा.

लोगों ने इस मंदिर पर कैसी प्रतिक्रिया दी?

सोशल मीडिया यूजर्स इस मंदिर को देखकर हैरान रह गए. किसी ने इसे मार्बल की जगह मार्वल की टेंपल कह दिया, तो किसी ने इसे अब तक का सबसे कूल मंदिर बताया. एक यूजर ने मजाक में कहा कि भविष्य के आर्कियोलॉजिस्ट इसे देखकर खूब मजे लेने वाले हैं. वहीं एक क्रिकेट फैन ने लिखा कि जब यहां विराट कोहली की मूर्ति लगेगी, तभी वह इस मंदिर में जाएगा.

यह मंदिर कब बनाया गया था?

एटलस ऑब्स्क्यूरा के अनुसार, वाट परिवत मंदिर का निर्माण अयुत्थाया काल के अंतिम दौर और रत्तनाकोसिन युग के शुरुआती वर्षों के बीच हुआ था. समय के साथ यह मंदिर जर्जर हो गया था. साल 2008 में इसके पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ, जो अब भी जारी है. मंदिर का एक मुख्य भवन 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है. इस मंदिर में सिर्फ काल्पनिक किरदार ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक हस्तियों की भी झलक मिलती है. यहां भूरे बालों वाले अल्बर्ट आइंस्टीन और क्रांतिकारी चे ग्वेरा की आकृतियां भी देखी जा सकती हैं. कुछ मूर्तियों में व्यंग्यात्मक अंदाज भी नजर आता है, जैसे सेल्फी स्टिक पकड़े खरगोश, मोबाइल फोन लिए दानव और अनोखे रूप में ढाला गया मिकी माउस.

वाट परिवत मंदिर अब सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव बन चुका है, जहां लोग घंटों घूमकर हर अनोखी नक्काशी ढूंढते रहते हैं. यही वजह है कि यह मंदिर आज आस्था, कला और आधुनिक संस्कृति का अनोखा संगम बनकर दुनियाभर के पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है.