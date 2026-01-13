दुनिया का वो खौफनाक देश, जहां ट्रेन की छत पर बैठकर करते हैं सफर, देख सहम गए लोग

World Most Dangerous Train Journey: आज जिस ट्रेन सफर की बात हम करने जा रहे हैं वो इन सबसे बिल्कुल अलग है. क्योंकि भारत में लोग ट्रेन की सीट पर बैठकर सफर करते हैं बल्कि यहां ट्रेन छत पर बैठकर सफर करते हैं.
विंडो वाली सीट हो और हाथ में गरमा-गरम चाय की प्याली… फर्राटे से दौड़ती ट्रेन और पीछे छूटते नजारे… अगर रेल सफर ऐसा हो तो इसे आरामदायक जर्नी कहा जा सकता है। लेकिन आज हम जिस ट्रेन सफर की बात करने जा रहे हैं, वो इन सबसे बिल्कुल अलग है. दरअसल इन दिनों भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश से एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें लोग डिब्बों में बैठने की बजाय ऊपर बैठना पसंद करते हैं. चाहे खतरनाक क्यों न हो. सिर लोहे के टावरों से टकराने का डर हो, तेज हवा से संतुलन बिगड़े, या कभी-कभी रूह कंपाने वाली दुर्घटनाएं हों. स्थानीय लोग इसे रोजमर्रा का हिस्सा मानते हैं. ट्रेवल ब्लॉगर Sean Hammond ने इसी खौफनाक अनुभव को इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसे देखकर लाखों लोग दंग रह गए.
सात घंटे का खतरों भरा सफर
Sean Hammond जो खुद को आयरिश-पर्शियन बताते हैं, वे लाखों फॉलोवर्स के साथ दुनिया भर में यात्रा करते हैं. बांग्लादेश में ढाका से चिट्टागोंग तक का सफर उन्होंने ट्रेन की छत पर बैठकर किया. सात घंटे का यह सफर बेहद खतरनाक था. ट्रेन के ऊपर बैठने से सिर लोहे के टावर, पेड़ों की डाल और हवा के प्रेशर जैसी खतरनाक स्थितियों का सामना करना पड़ा. इसके बावजूद स्थानीय लोग रोजाना बिना टिकट के ट्रेन की छत पर यात्रा करते हैं और इस जोखिम को सामान्य मानते हैं. ब्लॉगर ने लोकल्स के साथ घुलकर यह अनुभव साझा किया.
खतरनाक परंपरा और वायरल वीडियो
ट्रेन की छत पर यात्रा का यह तरीका केवल खतरनाक ही नहीं, बल्कि कई बार जानलेवा भी साबित होता है. कई बार ब्लॉगर का सिर लोहे और पेड़ों से टकराने से बचा. इसके अलावा कुछ लोग ट्रेन के डिब्बे पर ही खाना और कोल्ड ड्रिंक बेचते भी दिखाई दिए. Sean का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लाखों व्यूज मिल चुके हैं. कमेंट्स में कई लोगों ने इसे खतरनाक बताया और इसे बढ़ावा देने की आलोचना भी की. इसके बावजूद बांग्लादेश में ट्रेन की छत पर सफर करना आम परंपरा है.