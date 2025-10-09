पहली बीवी बॉयफ्रेंड संग भागी, फिर पति पड़ोसी को हेलिकॉप्टर से दुल्हन बनाकर ले आया घर! देखता रहा पूरा गांव

Bangladesh Man Helicopter Bride: बांग्लादेश के मुंशीगंज जिले में रहने वाले 39 वर्षीय कमाल हुसैन की जिंदगी अचानक बदल गई जब उनकी पत्नी साथी अख्तर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई. शादी को 10 साल हो चुके थे और उनके दो बेटियां थीं. अगस्त 2025 में साथी अपने साथ सोने के गहने और बड़ी रकम लेकर भाग निकली. यह घटना पूरे गांव में सनसनी बन गई.

दिल टूटा लेकिन हिम्मत नहीं, कौन बनी नई हमसफर?

सामाजिक तानों और तिरछी नजरों के बीच कमाल ने हार नहीं मानी. कुछ ही महीनों बाद उन्हें अपनी पुरानी दोस्त और पड़ोसी 24 वर्षीय नूपुर अख्तर में सुकून और सहारा मिला. दोनों ने मिलकर नया सफर शुरू करने का फैसला लिया और शादी कर ली. शादी के बाद कमाल ने कुछ ऐसा किया, जिसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया. उन्होंने अपनी नई दुल्हन को घर लाने के लिए हेलिकॉप्टर बुक किया. आसमान से उड़ता यह जोड़ा जब गांव कठादिया पहुंचा तो सैकड़ों लोग देखने उमड़ पड़े. यह नजारा इलाके में पहली बार देखा गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: आज से 950 साल पहले हुआ था ऐसा युद्ध, जिसके बाद बदल गया 'इंग्लिश' में बात करने का तरीका

कमाल का सपना क्या था, जिसे उन्होंने हर हाल में पूरा किया?

कमाल ने बताया कि वह हमेशा से चाहते थे कि अपनी पत्नी को हेलिकॉप्टर से घर लाएं. पहली शादी के दर्द और बदनामी के बावजूद उन्होंने अपना यह सपना नूपुर के साथ पूरा किया. उन्होंने कहा, "जिंदगी ने जो छीना, नूपुर ने वही लौटाया है." यह घटना बांग्लादेश ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गई. किसी ने इसे फिल्मी लव स्टोरी कहा तो किसी ने दिल की उड़ान. कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि दूसरी बीवी से पहले हेलिकॉप्टर तय करना चाहिए.

यह भी पढ़ें: हर महीने 3 लाख रुपये कैसे कमाता है ये ऑटो ड्राइवर? जिसकी कहानी ने हिला डाला इंटरनेट

डिस्क्लेमर: यह कहानी सोशल मीडिया पर वायरल कंटेंट पर आधारित है. Zee News स्वतंत्र रूप से इन दावों की पुष्टि नहीं करता.