'काम पूरा करो, तभी घर जाओ'... बैंक मैनेजर ने ऑफिस के बाद कर्मचारियों को किया लॉक? वायरल वीडियो से मचा बवाल

भारत में ऑफिस कल्चर को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ती रहती है. कभी कर्मचारियों पर काम का दबाव चर्चा में आता है तो कभी बॉस के व्यवहार को लेकर सवाल उठते हैं. अब एक नया वीडियो सामने आया है, जिसने बैंकिंग सेक्टर में काम के माहौल को लेकर लोगों का ध्यान खींच लिया है.
वीडियो में जो दावा किया जा रहा है, उसने हजारों लोगों को हैरान कर दिया. इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया कि ऑफिस का समय खत्म होने के बाद जब कर्मचारी घर जाने लगे तो बैंक मैनेजर ने ब्रांच के मुख्य गेट को बंद कर उस पर ताला लगा दिया. अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या कर्मचारियों से एक्स्ट्रा काम करवाने के लिए उन्हें ऑफिस के अंदर रोकना सही तरीका हो सकता है? वीडियो सामने आने के बाद लोग इसे टॉक्सिक वर्क कल्चर का उदाहरण बता रहे हैं. हालांकि, वीडियो की जगह और बैंक की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है.
वायरल क्लिप में एक व्यक्ति बैंक ब्रांच के मुख्य गेट के पास खड़ा दिखाई देता है. दावा किया जा रहा है कि वह ब्रांच का मैनेजर है. वीडियो में वह गेट बंद करता है और उस पर ताला लगा देता है. इसी दौरान कुछ कर्मचारी उससे कहते सुनाई देते हैं कि ऑफिस का समय खत्म हो चुका है और अब उन्हें घर जाने दिया जाए. लेकिन वीडियो में सुनाई दे रही बातचीत के मुताबिक, मैनेजर कर्मचारियों से कहता है कि पहले काम पूरा होगा, उसके बाद ही कोई बाहर जाएगा. एक कर्मचारी यह भी कहता है कि ओवरटाइम करना जरूरी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैनेजर कथित तौर पर अपनी बात पर कायम रहता है. इसके बाद वह गेट लॉक करके अंदर चला जाता है.
Bank Manager locks gate and forces staff to stay in branch till late night pic.twitter.com/oSFLwa5O4o
— Hellobanker (@Hellobanker_in) July 19, 2026
हालांकि, यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि यह किस बैंक की शाखा का है. यह घटना किस शहर में हुई और वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया, इसकी भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. किसी बैंक या संबंधित प्रशासन की ओर से भी इस मामले पर आधिकारिक बयान सामने आने की जानकारी नहीं मिली है. ऐसे में वीडियो के साथ किए जा रहे सभी दावों की पुष्टि होना अभी बाकी है.
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. कई लोगों ने इसे कर्मचारियों के साथ गलत व्यवहार बताते हुए इसकी आलोचना की. एक यूजर ने लिखा कि अगर ऐसा सच में हुआ है तो यह बेहद चिंताजनक मामला है. दूसरे यूजर ने सवाल उठाया कि कर्मचारियों को उनकी इच्छा के खिलाफ ऑफिस में रोकना कितना सही है. कुछ लोगों ने संबंधित अधिकारियों से पूरे मामले की जांच कराने की मांग भी की.
जहां कई लोग इस वीडियो को गंभीरता से देख रहे हैं, वहीं कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में भी प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा कि 'लगता है, सस्ता मनी हाइस्ट चल रहा है.' दूसरे ने कहा कि अगर ओवरटाइम कराया जा रहा है तो कर्मचारियों को उसका भुगतान भी मिलना चाहिए. एक अन्य यूजर ने मजाक में लिखा कि अगर वह वहां होता तो आराम से बैठ जाता और कहता कि अब सब लोग साथ में रात को ही घर चलेंगे.
कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इस घटना को कर्मचारियों के अधिकारों से भी जोड़कर देखा. कई लोगों ने सवाल उठाया कि अगर किसी कर्मचारी को उसकी इच्छा के खिलाफ बाहर जाने से रोका जाए तो क्या यह सही माना जा सकता है? कुछ यूजर्स ने मानवाधिकार और महिला कर्मचारियों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया. हालांकि, सोशल मीडिया पर किए गए ऐसे कानूनी दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक टिप्पणी सामने नहीं आई है.
यह वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने एक बार फिर भारत के वर्क कल्चर पर चर्चा शुरू कर दी है. कई लोगों का कहना है कि कई सेक्टर में कर्मचारियों पर लक्ष्य पूरा करने का दबाव इतना बढ़ जाता है कि उन्हें तय समय से ज्यादा देर तक काम करना पड़ता है. कुछ लोगों ने कहा कि अतिरिक्त काम कराना अलग बात है, लेकिन अगर किसी को जबरन रोकने जैसी स्थिति बनती है तो यह चिंता का विषय हो सकता है. दूसरी ओर, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि वीडियो की पूरी सच्चाई सामने आए बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी.
फिलहाल, इस वायरल वीडियो को लेकर कई तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, लेकिन अभी तक किसी भी सरकारी एजेंसी या बैंक की ओर से इसकी पुष्टि नहीं हुई है. यह भी साफ नहीं है कि वीडियो में दिख रहा घटनाक्रम पूरा है या उसका केवल एक हिस्सा वायरल हुआ है. ऐसे मामलों में अक्सर वीडियो का पूरा संदर्भ सामने आने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाती है.
चाहे यह वीडियो पूरी तरह सही हो या नहीं, लेकिन इसने एक बार फिर कर्मचारियों के काम के माहौल पर चर्चा जरूर शुरू कर दी है. लोग जानना चाहते हैं कि क्या ऑफिस में एक्स्ट्रा काम कराने की भी कोई सीमा होनी चाहिए? क्या कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच बेहतर संवाद की जरूरत है? इन सवालों के जवाब तो जांच और आधिकारिक जानकारी आने के बाद ही मिलेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर टॉक्सिक वर्क कल्चर, ओवरटाइम और कर्मचारियों के अधिकार जैसे मुद्दों को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है.
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