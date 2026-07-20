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'काम पूरा करो, तभी घर जाओ'... बैंक मैनेजर ने ऑफिस के बाद कर्मचारियों को किया लॉक? वायरल वीडियो से मचा बवाल

सोशल मीडिया पर एक कथित बैंक ब्रांच का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ऑफिस का समय खत्म होने के बाद जब कर्मचारी घर जाने लगे तो मैनेजर ने ब्रांच का मुख्य गेट बंद कर उस पर ताला लगा दिया. कर्मचारियों ने बाहर जाने की अनुमति मांगी, लेकिन उन्हें कथित तौर पर कहा गया कि जब तक काम पूरा नहीं होगा, कोई भी बाहर नहीं जाएगा.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 20, 2026, 07:07 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 07:07 AM IST
'काम पूरा करो, तभी घर जाओ'... बैंक मैनेजर ने ऑफिस के बाद कर्मचारियों को किया लॉक? वायरल वीडियो से मचा बवाल
Image Credit: Image credit: X/@Hellobanker_in

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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