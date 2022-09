Old Man Baraat: 'थारा फूफा अभी जिंदा है', दूल्हा बन 102 के बुजुर्ग ने निकाली बारात, चौंका देगी वजह

Rohtak Old Man Procession: हरियाणा (Haryana) के रोहतक (Rohtak) से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. दरअसल रोहतक में 102 साल का एक बुजुर्ग गाजे-बाजे के साथ बारात (102 Year Old Man Baraat) लेकर निकला, जो चर्चा का विषय बना हुआ. दरअसल 102 साल का बुजुर्ग यह दिखाना चाहता था कि अभी वो जिंदा है क्योंकि कागजों में सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उसे मृत घोषित करके उसकी पेंशन बंद कर दी गई है. विरोध करने का ये अनोखा तरीका देख नेटिंजन भी चौंक गए हैं. वो इस 102 साल के बुजुर्ग की बारात पर अलग-अलग तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

विरोध जताने का अनोखा तरीका

बता दें कि रोहतक के 102 साल के बुजुर्ग की बारात का वीडियो सोशल मीडिया पर रमन नामक एक यूजर ने शेयर किया है. उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि थारा फूफा अभी जिंदा है. हरियाणा सरकार ने 102 साल के बुजुर्ग को मृत घोषित कर वृद्धावस्था पेंशन रोक ली जिसके खिलाफ बुजुर्ग दुलीचंद बैंड बाजे के साथ दूल्हा बनकर डीसी ऑफिस बारात लेकर पहुंचे.

रोहतक में निकली 102 साल के बुजुर्ग की बारात

जान लें कि दस्तावेजों में मृत घोषित किए जा चुके बुजुर्ग का नाम दुलीचंद है. पिछले कई महीनों से वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे और ये बात साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि वो जिंदा हैं तो उनकी नहीं सुनी गई. तो अब 102 साल के बुजुर्ग ने खुद को जीवित साबित करने के लिए बारात निकाल दी.

नेटिजंस ने दिए ऐसे रिएक्शन

गौरतलब है कि 102 साल के बुजुर्ग दुलीचंद की बारात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो पर रिएक्शन देते हुए एक यूजर ने लिखा कि जलवा बरकरार रहे.

वहीं, एक अन्य यूजर ने वीडियो पर रिएक्शन देते हुए ट्वीट किया कि अथॉरिटी की अटेंशन पाने का ये एक अच्छा आइडिया है. अगर आप कुछ नया नहीं करते हैं तो आपकी समस्या जस की तस बनी रहेगी.

Good idea to attract attention of the authority

If you don't do something new then your problem will remain as it is

