दुआ है कि आप इसे पढ़ लें...बारामती क्रैश में जान गंवाने वाले कैप्टन की बेटी ने लिखा ऐसा पत्र, जिसे पढ़कर पत्थर दिल भी पसीज जाए

एक दर्दनाक विमान हादसे ने पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया. इस हादसे में कई जिंदगियां एक पल में खत्म हो गईं, लेकिन सबसे ज्यादा दिल तोड़ देने वाली कहानी एक बेटी की है, जिसने अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया. हादसे के बाद जब शब्दों में बयां न हो सकने वाला दर्द सोशल मीडिया पर सामने आया, तो हजारों लोगों की आंखें नम हो गईं. बेटी द्वारा लिखा गया एक भावुक पत्र लोगों के दिलों को छू गया, जिसमें एक पिता के लिए प्यार, गर्व और बिछड़ने की टीस साफ झलकती है. यह खबर सिर्फ एक हादसे की नहीं, बल्कि उस टूटे रिश्ते की कहानी है, जिसे कोई भर नहीं सकता.

बेटी के शब्दों में छलका पिता को खोने का दर्द

हादसे में जान गंवाने वाले कैप्टन सुमित कपूर की बेटी सान्या कपूर वाधवा ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर की. इस पोस्ट के साथ उन्होंने अपने पिता के साथ बिताए खास पल की तस्वीर भी लगाई. बेटी ने लिखा कि उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं. उन्हें लगता है कि यह सब एक बुरा सपना है, जिससे वह कभी भी जाग जाएंगी. उन्होंने बताया कि वह आज भी पिता की उस कॉल का इंतजार करती हैं, जो रोजाना उनकी दिनचर्या का हिस्सा हुआ करती थी.

‘झांसी की रानी’ कहकर बुलाते थे पापा

सान्या ने अपने नोट में पिता के साथ अपने खास रिश्ते का जिक्र किया. उन्होंने लिखा कि उनके पिता उन्हें प्यार से ‘झांसी की रानी’ कहा करते थे और हर कदम पर उनका हौसला बढ़ाते थे. बेटी के लिए वह सिर्फ एक कुशल पायलट नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे अच्छे पिता और बेहद नेक इंसान थे. उन्होंने कहा कि उनके पिता ने वही करते हुए इस दुनिया को अलविदा कहा, जिससे उन्हें सबसे ज्यादा प्यार था उड़ान भरते हुए. सान्या के ये शब्द पढ़कर साफ समझ आता है कि यह नुकसान उनके लिए कितना गहरा और अपूरणीय है.

भावुक वादा, जो हर बेटी को छू गया

अपने संदेश के आखिर में सान्या ने पिता से एक भावुक वादा किया. उन्होंने लिखा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह हमेशा उनकी छोटी बच्ची बनकर रहेंगी. यह पंक्तियां सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं और हजारों लोगों ने इस पर अपनी संवेदनाएं जाहिर कीं. कई लोगों ने लिखा कि बेटी का यह दर्द हर उस इंसान को महसूस हो रहा है, जिसने कभी किसी अपने को खोया हो. यह पत्र सिर्फ एक निजी भाव नहीं, बल्कि एक ऐसी भावना बन गया, जिसने अनगिनत दिलों को जोड़ दिया.

हादसे की पूरी जानकारी और देश में शोक

यह हादसा बुधवार सुबह महाराष्ट्र के बारामती इलाके के पास हुआ, जब एक लियरजेट 45 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. यह विमान दिल्ली की एक निजी कंपनी द्वारा संचालित किया जा रहा था और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर VT-SSK था. हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया, लेकिन बाद में पुष्टि हुई कि विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो चुकी है. इस हादसे में महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के भी निधन की खबर सामने आई. इस घटना ने विमानन जगत और राजनीतिक गलियारों में गहरा शोक फैला दिया.