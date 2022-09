Wedding Video: ये कैसा रूल है? जहां मेहमानों को वेडिंग कार्ड नहीं, ये चीज दिखाकर मिली शादी में एंट्री

Viral Video: आपने शादी और बारात से जुड़ी कई मान्यताओं, रस्मों और परंपराओं को देखा होगा. लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसी शादी का मामला सामने आया है, जहां बारातियों का स्वागत पहचान पत्र देखकर हुआ. यहां आईकार्ड दिखाने के बाद उन्हें बारातघर में आने की इजाजत मिली. दरअसल अमरोहा के हसनपुर गांव में एक वक्त पर 2 शादियां थी. दोनों जगह बारात आई हुई थी. जैसे ही खाना शुरू हुआ तब लोग सीधे खाने पर टूट पड़े और अचानक भीड़ बढ़ गई. शादी के माहौल में अव्यवस्था फैली तो लड़की वाले परेशान हो गए. तब ये फैसला हुआ कि अब पहचान पत्र देखकर ही खाना सर्व किया जाएगा.

आधार कार्ड दिखाकर मिला खाना

लड़की पक्ष को जब ये महसूस हुआ कि शादी में बारातियों और मेहमानों के अलावा कई ऐसे लोग भी आ रहे हैं, जो उनके मेहमान हैं ही नहीं. ऐसे में भीड़ से बचने और खाने की बर्बादी को रोकने के लिए सिर्फ उन्हीं मेहमानों को एंट्री दी गई जिनके पास कोई पहचान पत्र था. बारातियों ने जब आधार कार्ड दिखाए इसके बाद उन्हें खाना खाने की इजाजत मिली.

बाराती हो गए नाराज

अनियंत्रित भीड़ की वजह से वधू पक्ष को परेशानी हुई तो दूसरी ओर पहचान पत्र दिखाने को लेकर बाराती और शादी में आए दूसरे मेहमान नाराज हो गए. पहचान पत्र नहीं होने की वजह से कई बारातियों को खाना नहीं मिल पाया और कई लोगों को भूखा लौटना पड़ा. शादी में विवाद की स्थिति बनी लेकिन कुछ लोगों ने मामले में बीच का रास्ता निकालते हुए विवाद को बढ़ने से रोक दिया.

सोशल मीडिया पर सामने आया वीडियो

In a seemingly bizarre incident, guests at a wedding in Uttar Pradesh's Amroha district were asked to show their Aadhaar cards before they were allowed to pick up dinner plates.

The incident took place in Hasanpur where two sisters were getting married at the same venue. pic.twitter.com/9IfenucXUH

— IANS (@ians_india) September 25, 2022