क्या नाई ने सच में काट दिया लड़के का कान? सैलून के बाहर तक गई चीखें

Barber Prank With Customer: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बाल काटते समय नाई ने लड़के के साथ ऐसा कुछ किया कि लड़का जोर जोर से रोने लगा और सैलून के बाहर तक चीखने की आवाजें आने लगी. चलिए जानते हैं पूरा मामला.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 27, 2025, 10:48 PM IST
Barber Prank With Customer: सोशल मीडिया पर प्रैंक के वीडियो वायरल होते रहते हैं. इस दौरान लोग किसी के भी साथ एक सरप्राइज प्लान करते हैं या बेवकूफ बनाने के लिए जाल बिछाते हैं. जब कोई जाल में फंस जाता है तो दूर लगा कैमरा उसके रिएक्शन रिकॉर्ड कर लेता है. ऐसे वीडियो की इंटरनेट पर भरमार है, लेकिन जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं वो थोड़ा हटके है. वीडियो में एक नाई ने बाल काटने के दौरान एक लड़के के साथ ऐसा प्रैंक किया कि बच्चा चीखने लगा. चलिए जानते हैं नाई ने ऐसा क्या किया.

नाई ने किया खतरनाक मजाक?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो वीडियो में दिखता है कि नाई एक बच्चे के बाल काट रहा है और इस दौरान उसके दिमाग में प्रैंक करने का आइडिया आता है. इसके बाद नाई ने बच्चे के एक कान पर लाल रंग लगाया और हाथ से दबा दिया. इस दौरान वो पास में बैठे एक शख्स से कान कटने का इशारा करता है. सैलून में मौजूद सभी लड़के नाई के साथ इस पूरी प्रैंक में शामिल थे. इस दौरान लड़का डर जाता है वो रंग को खून समझता है और रोने लगता है. तभी एक शख्स कहता कि इसके पापा को कॉल करो, दूसरा कॉल करके कहता है कि इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा. तभी तीसरा कहता है कि पूरा कान अलग हो गया. कुछ ही सेकेंड में एकदम डरावना माहौल बन गया और ये लड़के को सदमा सा लग गया और जोर से चींखकर रोने लगा. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.
यह भी पढ़ें: 3 लड़कों ने मिलकर किया ऐसा लालची प्रैंक, लड़की ने मुंह पर फेंक कर मारे सारे पैसे

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Akshay chawariya  (@the_tonk_squad)

किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @the_tonk_squad नाम के हैंडल से शेयर किया गया और अभी तक इस वीडियो पर 1.4 मिलियन से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देखकर यूजर्स काफी फनी कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "बिना दर्द के रो रहा है." 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

Barber PrankFunny Videoviral

