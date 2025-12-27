क्या नाई ने सच में काट दिया लड़के का कान? सैलून के बाहर तक गई चीखें

Barber Prank With Customer: सोशल मीडिया पर प्रैंक के वीडियो वायरल होते रहते हैं. इस दौरान लोग किसी के भी साथ एक सरप्राइज प्लान करते हैं या बेवकूफ बनाने के लिए जाल बिछाते हैं. जब कोई जाल में फंस जाता है तो दूर लगा कैमरा उसके रिएक्शन रिकॉर्ड कर लेता है. ऐसे वीडियो की इंटरनेट पर भरमार है, लेकिन जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं वो थोड़ा हटके है. वीडियो में एक नाई ने बाल काटने के दौरान एक लड़के के साथ ऐसा प्रैंक किया कि बच्चा चीखने लगा. चलिए जानते हैं नाई ने ऐसा क्या किया.

नाई ने किया खतरनाक मजाक?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो वीडियो में दिखता है कि नाई एक बच्चे के बाल काट रहा है और इस दौरान उसके दिमाग में प्रैंक करने का आइडिया आता है. इसके बाद नाई ने बच्चे के एक कान पर लाल रंग लगाया और हाथ से दबा दिया. इस दौरान वो पास में बैठे एक शख्स से कान कटने का इशारा करता है. सैलून में मौजूद सभी लड़के नाई के साथ इस पूरी प्रैंक में शामिल थे. इस दौरान लड़का डर जाता है वो रंग को खून समझता है और रोने लगता है. तभी एक शख्स कहता कि इसके पापा को कॉल करो, दूसरा कॉल करके कहता है कि इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा. तभी तीसरा कहता है कि पूरा कान अलग हो गया. कुछ ही सेकेंड में एकदम डरावना माहौल बन गया और ये लड़के को सदमा सा लग गया और जोर से चींखकर रोने लगा. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @the_tonk_squad नाम के हैंडल से शेयर किया गया और अभी तक इस वीडियो पर 1.4 मिलियन से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देखकर यूजर्स काफी फनी कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "बिना दर्द के रो रहा है."

