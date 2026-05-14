Advertisement
trendingNow13216333
Hindi Newsजरा हटकेभयंकर आंधी से हवा में उड़ गया लड़का! गिरा तो ऐसी हो गई हालत, AI नहीं असली है Video

भयंकर आंधी से हवा में उड़ गया लड़का! गिरा तो ऐसी हो गई हालत, AI नहीं असली है Video

बारातघर में हुआ वो हादसा जिसने सबको सुन्न कर दिया. क्या कोई इंसान हवा के दबाव से उड़ सकता है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है बरेली का ये वीडियो जिसे लोग AI बता रहे थे, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा कड़वा और दर्दनाक है. देखिए कैसे एक शख्स आसमान में हवा हो गया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 14, 2026, 08:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भयंकर आंधी से हवा में उड़ गया लड़का! गिरा तो ऐसी हो गई हालत, AI नहीं असली है Video

Man flying in storm Bareilly: बुधवार की शाम में उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भयंकर आंधी-तूफान ने इतनी ज्यादा तबाही मचाई की 30 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है. मौसम ने अचानक ऐसी करवट ली कि किसी ने नहीं सोचा कि कोई इंसान तक हवा में उड़ सकता है. जी हां, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक आदमी को हवा में उड़ते हुए देखा गया. इस वीडियो में आंधी-तूफान आने पर वह लड़का टेंट पकड़कर खड़ा हो गया, लेकिन जब तूफान की रफ्तार तेज हुई तो न सिर्फ टेंट उड़ा बल्कि उस लड़के को भी उड़ा ले गया जिसने अपने बचाव में टेंट को पकड़ रखा था.

कैसे तूफान ने शख्स को हवा में उड़ाया?

इंटरनेट पर जैसे ही यह वीडियो सामने आया तो लोगों के होश उड़ गए. इसे एक्स अकाउंट पर खूब शेयर किया जा रहा है. दावा किया गया कि यह घटना बरेली की है और यहां आए भीषण आंधी-तूफान के दौरान दिल दहला हादसा कैमरे पर रिकॉर्ड हो गया. तूफान की रफ्तार इतनी तेज थी कि एक बारातघर की भारी-भरकम टीनशेड उखड़कर हवा में उड़ने लगी. वहां मौजूद एक युवक टीनशेड के लोहे के खंभे को पकड़कर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हवा के दबाव के साथ वह भी टीनशेड के साथ दर्जनों फुट ऊपर आसमान में उड़ गया. वह ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे किसी ने फुटबॉल की तरह हवा में उड़ाया हो.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

अस्पताल में चल रहा शख्स का इलाज

हवा का रुख कम होते ही युवक ऊंचाई से सीधे जमीन पर आ गिरा, जिससे वह बुरी तरह चोटिल हो गया. इस भीषण गिरावट की वजह से युवक के हाथ और पैर टूट गए हैं और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां फिलहाल उसका इलाज चल रहा है. यूपी में तेज आंधी और बारिश से भारी तबाही और तेज हवाओं के कारण जगह-जगह पेड़ टूटकर गिरे, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ. सोशल मीडिया पर पेड़ गिरने समेत कई तरह के वीडियो भी सामने आए हैं.

 

 

यह भी पढ़ें: भारत का वो शहर जिसे कहा जाता है मिर्ची की राजधानी, लाइन में लगकर खरीदते हैं US-चीन

यह भी पढ़ें: किसान को आया हार्ट अटैक! फिर हॉस्पिटल बन गया फल मंडी, डॉक्टर-नर्स ने किया ऐसा काम

 

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Bareillystormviral video

Trending news

NEET 2026 में सक्रिय था पापा-चाचा-भतीजा सिंडिकेट, CBI के हत्थे चढ़े तीनों आरोपी
NEET 2026
NEET 2026 में सक्रिय था पापा-चाचा-भतीजा सिंडिकेट, CBI के हत्थे चढ़े तीनों आरोपी
जंग के बीच भारत में हो रही ब्रिक्स बैठक, ईरान की डिमांड सुनते ही यह मुस्लिम देश खफा
iran america war
जंग के बीच भारत में हो रही ब्रिक्स बैठक, ईरान की डिमांड सुनते ही यह मुस्लिम देश खफा
होर्मुज के खतरे से बाहर निकला भारत का 15वां LPG टैंकर, जल्द करेगा घर वापसी
Indian Navy
होर्मुज के खतरे से बाहर निकला भारत का 15वां LPG टैंकर, जल्द करेगा घर वापसी
शराब पर कश्मीर में बवाल! राजनीतिक मोर्चे पर विरोध तेज, क्या झुक जाएगी उमर सरकार?
Jammu & Kashmir Liquor Ban
शराब पर कश्मीर में बवाल! राजनीतिक मोर्चे पर विरोध तेज, क्या झुक जाएगी उमर सरकार?
क्या देश में लॉकडाउन लगने वाला है? तेल बचाने की सलाह या किसी बड़े संकट का संकेत
DNA
क्या देश में लॉकडाउन लगने वाला है? तेल बचाने की सलाह या किसी बड़े संकट का संकेत
अगर कभी नहीं खुला होर्मुज तो भारत के पास क्या हैं विकल्प? सरकार ने बना रखा है प्लान
India oil crisis
अगर कभी नहीं खुला होर्मुज तो भारत के पास क्या हैं विकल्प? सरकार ने बना रखा है प्लान
दुनिया का Thunder Thursday...चीन में ट्रंप और भारत में BRICS; क्या तनाव होगा कुछ कम
BRICS
दुनिया का Thunder Thursday...चीन में ट्रंप और भारत में BRICS; क्या तनाव होगा कुछ कम
आसमान में फैले 3 हजार किमी लंबे 'तबाही' के बादल! इन 9 राज्यों पर मंडरा रहा बड़ा खतरा
weather update
आसमान में फैले 3 हजार किमी लंबे 'तबाही' के बादल! इन 9 राज्यों पर मंडरा रहा बड़ा खतरा
महिलाएं बाइक-स्कूटी पर एक तरफ पैर करके ही क्यों बैठती हैं? खुला 200 साल पुराना राज
bike riding
महिलाएं बाइक-स्कूटी पर एक तरफ पैर करके ही क्यों बैठती हैं? खुला 200 साल पुराना राज
अग्निवीरों को मान सरकार का बड़ा तोहफा, सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की तैयारी
Punjab CM
अग्निवीरों को मान सरकार का बड़ा तोहफा, सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की तैयारी