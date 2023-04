दिल्ली-नोएडा में बिकने वाले फ्लैट की कीमत में मिल रहा पूरा का पूरा आइलैंड, रेलवे स्टेशन भी है पास में...

Island In Scotland Is On Sale: अगर आप भी रोज-मर्रा की थकान भरी जिंदगी से ऊबकर दूर कहीं सपना बसाने का सपना देखते हैं तो यह अब आपके लिए एक मौका हो सकता है. स्कॉटलैंड के दक्षिणी तट पर स्थित बार्लोको द्वीप (Barlocco Island) बिक्री के लिए तैयार है, जिसकी कीमत 150,000 पाउंड (डेढ़ करोड़ रुपये से ज्यादा) से अधिक है. एजेंट गैलब्रेथ ग्रुप के आरोन एडगर ने कहा, "अभी भी आपके पास अपने स्कॉटिश प्राइवेट आईलैंड के मालिक होने का सपना पूरा हो सकता है. इससे लोगों की रोमांटिक इमोशन जुड़ी हुई है, जहां आप रोजमर्रा की जिंदगी के उतार-चढ़ाव से बच सकते हैं. सबसे खूबसूरत दृश्यों में एक है, यहां शांति का आनंद ले सकते हैं."

पास में ही रेलवे स्टेशन, पास में ही शहर इस आइलैंड के निकटतम शहर लगभग छह मील दूर है, और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन डम्फ़्रीज है, जो शहर से एक घंटे की बस की सवारी है. लंदन और एडिनबर्ग क्रमशः 350 और 100 मील से अधिक दूर हैं. हरे-भरे घास और समुद्र तक चट्टानें हैं जो आइलैंड लगभग 25 एकड़ के क्षेत्र को कवर करता है, लेकिन इस पर कोई इमारत नहीं है, केवल सर्दियों के महीनों में पशुओं और जंगली जानवरों के लिए पानी उपलब्ध कराने वाला एक बाढ़ तालाब है. लिस्टिंग के अनुसार, किसी ने कभी भी द्वीप पर निर्माण की अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया है, इसलिए यह स्थानीय प्राधिकरण के साथ विकास की संभावनाओं की जांच करने के लिए खरीदार के लिए नीचे होगा. आइलैंड की कीमत है सिर्फ इतनी स्कॉटलैंड के दक्षिणी तट पर स्थित एक दूरस्थ द्वीप बार्लोको $190,000 (लगभग ₹ 1.5 करोड़) में बिक्री के लिए उपलब्ध है. द्वीप में एक बाढ़ तालाब शामिल है जो सर्दियों के महीनों के दौरान पशुओं और अन्य प्रजातियों को पानी की आपूर्ति करता है. इसमें एक कंकड़ समुद्र तट भी है जहां पैदल पहुंचा जा सकता है और एक नाव को समुद्र तट पर रखा जा सकता है. इस पर अब लोगों की प्रतिक्रिया भी आने लगी है. इस आइलैंड के बारे में पता चलने के बाद कई लोग अपनी राय दे रहे हैं. एक यूजर ने तो यह तक कह दिया कि इसे खरीदने के बाद यहां रहने वाले लोग ओनर को महाराजा बोलेंगे.