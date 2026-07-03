समंदर की गहराई में मिला 'कांच के सिर' वाला जीव! आर-पार दिखता है दिमाग, अंधेरे में चमकती हैं हरी आंखें

बैरेलाइन फिश यह साबित करती है कि नेचर के पास ऐसे कई चमत्कार हैं, जिनकी कल्पना भी इंसान आसानी से नहीं कर सकता. पारदर्शी सिर, हरी चमकती आंखें और समुद्र की गहराई में रहने की इसकी क्षमता इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी मछलियों में शामिल करती है. यह मछली सिर्फ एक समुद्री जीव नहीं, बल्कि इस बात की भी याद दिलाती है कि हमारी पृथ्वी पर अब भी ऐसे अनगिनत रहस्य छिपे हैं, जिन्हें समझना बाकी है. जितनी गहराई से वैज्ञानिक समुद्र की खोज करेंगे, उतनी ही नई और हैरान कर देने वाली कहानियां दुनिया के सामने आती रहेंगी.