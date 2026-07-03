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समंदर की गहराई में मिला 'कांच के सिर' वाला जीव! आर-पार दिखता है दिमाग, अंधेरे में चमकती हैं हरी आंखें

समुद्र की गहराइयों में रहने वाली बैरेलाइन फिश (Barreleye Fish) अपनी अनोखी बनावट की वजह से पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है. इस मछली का सिर पूरी तरह पारदर्शी होता है, जिसके अंदर मौजूद उसकी हरी आंखें साफ दिखाई देती हैं. पहली बार इसे देखने वाले लोग अक्सर इसे फेक फोटो या एआई से बनाई गई तस्वीर समझ बैठते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसकी मौजूदगी मानी है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 03, 2026, 06:45 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 06:45 AM IST
समंदर की गहराई में मिला 'कांच के सिर' वाला जीव! आर-पार दिखता है दिमाग, अंधेरे में चमकती हैं हरी आंखें
Image Credit: Image credit: instagram/@_theanimalatlasSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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