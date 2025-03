स्पेस में गेंद का कमाल, अंतरिक्ष यात्री ने दिखाया अनोखा खेल; देखते ही दंग रह गए पृथ्वी के लोग

Baseball In Space: क्या आपने कभी किसी को अंतरिक्ष में बेसबॉल खेलते देखा है? एक जापानी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष स्टेशन में तैरते हुए बेसबॉल खेलने का वीडियो शेयर किया है. अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने भी इस मजेदार पल को अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया. जापानी अंतरिक्ष यात्री कोइची वाकाता ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) में अकेले बेसबॉल खेलते हुए वीडियो पोस्ट किया. यह देखकर लोग बहुत खुश हुए.

एमएलबी सीजन की शुरुआत

कोइची वाकाता ने जापान में एमएलबी (मेजर लीग बेसबॉल) सीजन की शुरुआत को खास अंदाज में मनाया. उन्होंने अंतरिक्ष में बेसबॉल खेलकर अपनी खास प्रतिभा दिखाई. वाकाता ने गेंद को फेंका, मारा और पकड़ा, वो भी बिना गुरुत्वाकर्षण के. उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, "बेसबॉल का सीजन शुरू हो गया है. एमएलबी सीजन की शुरुआत जापान में हो रही है. मैंने 68वें अभियान के दौरान अकेले बेसबॉल खेला. बिना गुरुत्वाकर्षण के आपको पूरी टीम की जरूरत नहीं पड़ती, आप सारे रोल खुद निभा सकते हैं!"

It's baseball season - the @MLB season opener is kicking off in Japan. During Expedition 68 I played a solo game of baseball. In microgravity you don't need a whole team, you can play all of the positions! pic.twitter.com/m1d19mbzfE

— Koichi Wakata 若田光一 (@Astro_Wakata) March 18, 2025