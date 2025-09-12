भाई की अमीरी देखकर सदमे में चले जाएंगे करोड़पति, कभी नहीं देखा होगा ऐसा सीन

Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद 'गरीबी' जैसा शब्द फिजूल लगने लगेगा. इस आदमी की अमीरी देखकर आपका माथा चकरा जाएगा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में दिखाई देता है कि एक व्यक्ति पानी की बोतलें खरीदता है. इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन दिलचस्प बात ये हैं कि ये शख्स पानी की बोतलें पीने के लिए नहीं खरीदी हैं बल्कि जिस काम के लिए खरीदी हैं वो आप खुद वीडियो में देख सकते हैं.

पानी की बोतल से क्या कर रहा था शख्स?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक शख्स पानी की बोतलें खरीदता है और उससे वहीं नहाने लग जाता है. रेलवे स्टेशन पर एक बच्चा गत्ते के डिब्बे में रखकर पानी की बोतलें बेच रहा था. एक शख्स प्लेटफॉर्म पर नहाने के लिए उस बच्चे से बोलतें खरीदता है और उसी पानी से नहाने लगता है. ये शख्स बोतलों के पैसे पहले ही बच्चे को दे देता है. इसके बाद वो एक एक बोतल लेता है और खोल कर सारा पानी अपने सिर पर डाल देता है. जब बोतल खत्म हो जाती है तो दूसरी बोतल का ढक्कन खोलकर उसको अपने ऊपर पलट लेता है. इस तरह वो एक के बाद एक बोतल अपने ऊपर डालता रहता है.

कैमरे में कैद हो गई ये अमीरी?

इसके बाद पानी की बोतल बेचने वाला लड़का कुछ बोतलें उसके पास रखकर वहां से चला जाता है. इस दौरान वहां कई लोग इस नजारे और भाई की अमीरी के गवाह बन रहे थे. इस दौरान पुल से प्लेटफॉर्म का ये सीन किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?

ये वीडियो एक्स पर @itsmanish80 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और इस वीडियो पर 4 हजार से ज्यादा लाइक और 6 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. इसके अलावा पोस्ट के कमेंट बॉक्स में लोगों ने मजेदार कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, ये सब रील बाजी का चक्कर है और कुछ नहीं. दूसरे यूजर ने लिखा, पानी बेचने वाले लड़के का पूरे दिन का काम 1 मिनट में खत्म हो गया.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.