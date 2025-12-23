ऑफिस में बार-बार जाता था बाथरूम, चली गई नौकरी! कोर्ट में जाकर की शिकायत तो उल्टा फंसा

Trending Photos
China Engineer Fired: चीन के जियांगसू प्रांत से सामने आया यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. यहां एक टेक कंपनी ने अपने इंजीनियर ली को इसलिए नौकरी से निकाल दिया क्योंकि वह ड्यूटी के दौरान बार-बार और लंबे समय तक ऑफिस के बाथरूम में रहता था. इस फैसले के बाद सवाल उठा कि क्या टॉयलेट ब्रेक भी नौकरी जाने की वजह बन सकता है. मामला कोर्ट तक पहुंचा और यहीं से बहस ने और तूल पकड़ लिया.
कंपनी ने इंजीनियर पर क्या आरोप लगाए थे?
ली साल 2010 से कंपनी में काम कर रहा था और 2024 में उसने ओपन-एंडेड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था. कंपनी के नियमों के मुताबिक बिना अनुमति लंबे समय तक सीट छोड़ना अनुपस्थिति माना जाता है. अगर कोई कर्मचारी 180 दिनों में तीन दिन अनुपस्थित पाया जाता है तो उसे तुरंत निकाला जा सकता है. अप्रैल और मई 2024 के बीच ली ने 26 वर्किंग डेज में 14 बार टॉयलेट ब्रेक लिए, जिनमें से कई एक घंटे से ज्यादा और एक ब्रेक करीब चार घंटे का बताया गया.
सीसीटीवी फुटेज ने केस को कैसे पलट दिया?
कंपनी ने कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज पेश की, जिसमें दिखा कि इन लंबे ब्रेक्स के दौरान ली न तो वर्क मैसेज का जवाब दे रहा था और न ही उपलब्ध था, जबकि उसकी जॉब प्रोफाइल में तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी था. लेबर यूनियन की मंजूरी और आंतरिक प्रक्रिया के बाद कंपनी ने उसकी सेवाएं समाप्त कर दीं. नौकरी जाने के बाद ली ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर 3.2 लाख युआन के मुआवजे की मांग की. उसने दावा किया कि उसे बवासीर की समस्या थी, जिसके लिए उसकी पत्नी ने मई-जून 2024 में दवाइयां खरीदीं और जनवरी 2025 में उसकी सर्जरी हुई. ली का कहना था कि मेडिकल मजबूरी के कारण उसे बाथरूम में ज्यादा समय बिताना पड़ा.
कोर्ट ने कंपनी के पक्ष में फैसला क्यों दिया?
कोर्ट ने कहा कि ली ने न तो बीमारी की जानकारी पहले दी और न ही सिक लीव के लिए आवेदन किया. मेडिकल रिकॉर्ड भी विवादित समय के बाद के थे. जजों ने माना कि उसका व्यवहार कामकाज में बाधा डाल रहा था और कंपनी की कार्रवाई नियमों के दायरे में थी. अपील के दौरान मध्यस्थता के तहत कंपनी ने उसकी लंबी सेवा को देखते हुए 30,000 युआन (3 लाख 80 हजार से ज्यादा) की एक्स-ग्रेशिया राशि देने पर सहमति जताई.
इस केस ने कर्मचारी अधिकार, मेडिकल सपोर्ट और प्राइवेसी को लेकर तीखी बहस छेड़ दी है. कुछ लोग मानते हैं कि बीमारी में कर्मचारियों को सहानुभूति मिलनी चाहिए, जबकि अन्य का कहना है कि बिना सूचना लंबे ब्रेक गलत हैं. कई यूजर्स ने सीसीटीवी निगरानी को प्राइवेसी का उल्लंघन भी बताया.