बैटमैन के गेटअप में खाने लगा गोलगप्पे, फिर जो हुआ सोशल मीडिया पर उड़ी खिल्ली

Batman Funny Video Viral: यूं तो सोशल मीडिया पर एक से एक फनी वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. बैटमैन के गेटअप में घूम रहे लड़के के साथ ऐसा फनी मोमेंट हुआ जिसकी सोशल मीडिया पर खिल्ली उड़ गई.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 22, 2026, 05:31 PM IST
Batman Eating Panipuri: सोशल मीडिया पर फनी वीडियो की बाढ़ है. कुछ लोगों का कैरेक्टर ही इतना फनी होता है कि उनकी शक्ल देखकर ही हंसी छूट जाती है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स बैटमैन के भेष में है. एक लड़का बैटमैन के गेटअप में पानी पूरी खाने जाता है. इस दौरान उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बाद सोशल मीडिया पर उसकी मजाक बनने लगी. यूजर्स कहने लगे कि बैटमैन होने के बाद भी...

क्या कर रहा था बैटमैन?
इंटरनेट पर वायरल हो रही वीडियो में दिखता है कि एक लड़का बैटमैन के गेटअप गोलगप्पे खा रहा है. सड़क किनारे लगे ठेले पर पानी पुरी खाता बैटमैन सबको चौंका गया, लेकिन ये बैटमैन मजाक तब बन गया जब इसने गोलगप्पे को मुंह में रखा. मुंह में पूरा गोलगप्पा आया ही नहीं और दांतों में ही टूट गया. इससे गोलगप्पे का सारा पानी मुंह से बाहर आ गया और बैटमैन बनकर घूम रहे शख्स की मजाक बन गई. 

क्यों नहीं खा पाया गोलगप्पा?
दरअसल, इस लड़के ने पूरी तरह खुद को बैटमैन के गेटअप में ढाल रखा था. उसी की तरह काले रंग का डरावना फेस मास्क लगा रखा था. ऐसे में जब पानीपुरी वाले भैया बैटमैन के दोने में गोलगप्पा रखते हैं तो ये लड़का भूल जाता है कि उसने मास्क लगा रखा है पूरा मुंह नहीं खुल पाएगा. इस दौरान जैसे ही ये गोलगप्पे को मुंह में रखता है वैसे ही गोलगप्पा दांतों के बीच फंसकर टूट जाता है और सारा पानी मुंह से बाहर आ जाता है. वो गोलगप्पा खाते समय अपनी वीडियो बनवा रहा था, जैसे ही उसके मुंह से सारा पानी बाहर आया उसे समझ आ गया कि ये तो गड़बड़ हो गई और वो कैमरे से दूर चला गया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स कमेंट बॉक्स में मजे ले रहे हैं. एक यूजर ने तो बैटमैन को गेटमैन बोल दिया. चलिए वीडियो देखते हैं.

यूजर्स ने उड़ाया मजाक?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @aras.unscripted नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 6.3 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं यूजर्स बड़ी संख्या में कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने गुस्सा करते हुए लिखा, "बैटमैन होकर गोलगप्पे नहीं खाने आते है." दूसरे यूजर ने लिखा, "बैटमैन फ्रॉम नालासोपारा." एक यूजर ने तो बैटमैन को गेटमैन बोल दिया.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

