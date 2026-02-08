Advertisement
कैब बुक करने से पहले हो जाएं सावधान; ये गलतियां आपको पहुंचा सकती हैं सलाखों के पीछे!

कैब बुक करने से पहले हो जाएं सावधान; ये गलतियां आपको पहुंचा सकती हैं सलाखों के पीछे!

कैब बुक करते समय सुरक्षा नियमों की अनदेखी, गलत ऐप फीचर्स का इस्तेमाल और सतर्कता की कमी यात्रियों को कानूनी मुसीबत में डाल सकती है. विशेषज्ञ डैशकैम, पैनिक बटन और सख्त नियमों को जरूरी मानते हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 08, 2026, 07:51 AM IST
कैब बुक करने से पहले हो जाएं सावधान; ये गलतियां आपको पहुंचा सकती हैं सलाखों के पीछे!

ऑनलाइन कैब बुक करना आज हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है. एक क्लिक में गाड़ी सामने, लेकिन इसी जल्दबाजी में कई बार ऐसी छोटी-छोटी गलतियां हो जाती हैं जो आगे चलकर बड़ी परेशानी का कारण बन सकती हैं. हाल के मामलों में सामने आया है कि कैब राइड के दौरान सुरक्षा इंतजामों की कमी, नियमों की अनदेखी और तकनीकी खामियां यात्रियों को असुरक्षित बना रही हैं. कई बार मामला केवल असहज अनुभव तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कानूनी पचड़े और पुलिस कार्रवाई तक पहुंच जाता है. विशेषज्ञों का मानना है कि अब समय आ गया है जब सजा देने के बजाय पहले से सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाए, ताकि यात्रियों और ड्राइवर दोनों को सुरक्षित रखा जा सके.

क्या कहते हैं रोड सेफ्टी एक्सपर्ट्स? 

रोड सेफ्टी एक्सपर्ट्स का कहना है कि ई-हेलिंग कैब्स में डुअल-फेसिंग डैशकैम की अनिवार्यता बेहद जरूरी हो चुकी है. यह कैमरे ड्राइवर और यात्री दोनों की गतिविधियों को रिकॉर्ड करते हैं, जिससे किसी भी विवाद या घटना की स्थिति में ठोस सबूत मिल सकता है. हाल ही में एक ई-हेलिंग ड्राइवर का लाइसेंस रद्द किए जाने का मामला सामने आया, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक यह कदम केवल प्रतिक्रिया है, रोकथाम नहीं. बिना रिकॉर्डिंग सिस्टम के कई मामलों में सच्चाई साबित करना मुश्किल हो जाता है, जिससे निर्दोष यात्री भी जांच के दायरे में आ सकते हैं. ऐसे में डैशकैम न होना एक बड़ी सुरक्षा चूक मानी जा रही है.

 सुरक्षा में ये चूक पड़ सकती है भारी

एक्सपर्ट्स का कहना है कि सभी ई-हेलिंग ऐप्स में एक समान और साफ दिखाई देने वाला पैनिक बटन होना चाहिए. आपात स्थिति में एक क्लिक से अलर्ट भेजा जा सके, यह आज की सबसे बुनियादी जरूरत बन चुकी है. कई देशों में कैब्स के भीतर कैमरे, ऑडियो रिकॉर्डिंग, रियल-टाइम ट्रैकिंग और पहचान सत्यापन जैसे फीचर्स पहले से लागू हैं. इन तकनीकों से न सिर्फ छेड़छाड़ और हिंसा के मामलों में कमी आई है, बल्कि झूठे आरोपों की संभावना भी घटी है. सुरक्षा उपायों की अनदेखी करने पर यात्री अनजाने में ऐसे हालात में फंस सकता है, जहां कानूनी कार्रवाई तक का सामना करना पड़ सकता है.

हालांकि डैशकैम और निगरानी सिस्टम को अनिवार्य बनाने की मांग तेज हो रही है, लेकिन विशेषज्ञ निजता और डेटा सुरक्षा को लेकर भी सतर्क रहने की सलाह देते हैं. कैमरों से रिकॉर्ड की गई फुटेज का गलत इस्तेमाल न हो, इसके लिए सख्त नियम जरूरी हैं. साथ ही ड्राइवरों पर अतिरिक्त खर्च और जिम्मेदारी का बोझ न पड़े, इसका भी ध्यान रखना होगा. सही तरीके से लागू किए गए सुरक्षा उपाय न सिर्फ अपराध रोक सकते हैं.

FAQs;

सवाल: ऑनलाइन कैब राइड के दौरान सबसे बड़ी सुरक्षा चिंताएं क्या हैं?
जवाब : ऑनलाइन कैब राइड में ड्राइवर या यात्री की पहचान से जुड़ी समस्या, निगरानी कैमरों की कमी, पैनिक बटन का ठीक से काम न करना और रियल-टाइम ट्रैकिंग में तकनीकी खामियां सबसे बड़ी सुरक्षा चिंताएं मानी जा रही हैं.

सवाल:  डुअल-फेसिंग डैशकैम को अनिवार्य बनाने की मांग क्यों की जा रही है?
जवाब :डुअल-फेसिंग डैशकैम ड्राइवर और यात्री दोनों की गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है. इससे किसी विवाद, छेड़छाड़ या गलत आरोप की स्थिति में सच्चाई सामने लाने में मदद मिलती है और निर्दोष लोगों को फंसने से बचाया जा सकता है.

सवाल: क्या केवल ड्राइवर का लाइसेंस रद्द करना पर्याप्त समाधान है?
जवाब :रोड सेफ्टी एक्सपर्ट्स के अनुसार यह केवल प्रतिक्रिया (Reactive Action) है, रोकथाम (Preventive Measure) नहीं. असली समाधान पहले से मजबूत सुरक्षा व्यवस्था लागू करना है, ताकि घटनाएं हों ही न.

सवाल:  : पैनिक बटन और ट्रैकिंग सिस्टम कितने जरूरी हैं?
जवाब :पैनिक बटन और रियल-टाइम ट्रैकिंग आज कैब सेवाओं की बुनियादी जरूरत बन चुके हैं. आपात स्थिति में एक क्लिक से अलर्ट भेजने की सुविधा यात्री और ड्राइवर दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है.

सवाल: डैशकैम और निगरानी सिस्टम से निजता पर क्या असर पड़ सकता है?
जवाब :विशेषज्ञों का कहना है कि सुरक्षा के साथ-साथ निजता और डेटा सुरक्षा के लिए सख्त नियम जरूरी हैं. रिकॉर्ड की गई फुटेज का गलत इस्तेमाल न हो और ड्राइवरों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े, इसका ध्यान रखना बेहद अहम है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय.

