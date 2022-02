शादी के स्टेज पर अपने दो बच्चों के साथ पहुंच गया भालू, देखें हैरान करने वाला Video

Bear in Wedding Reception: हमने अक्सर जंगली जानवरों के रिहायशी इलाकों में टहलने की घटनाएं सुनी हैं. ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर काफी देखने को मिले हैं, लेकिन अगर किसी शादी समारोह में भालू अपने बच्चों के साथ पहुंच जाए तो यह घटना बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली है. इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक भालू अपने दो बच्चों के साथ एक शादी समारोह में पहुंच जाता है. यह वीडियो छत्तीसगढ़ का बताया जा रहा है.

वायरल हो रहे वीडियो के अनुसार, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक वेडिंग रिसेप्शन पार्टी चल रही थी. इस दौरान एक भालू अपने दो बच्चों के साथ शादी के स्टेज पर पहुंच गया. वीडियो में आप भालू और उसके बच्चों को स्टेज पर आराम से टहलते देख सकते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि भालू स्टेज जाता है, उसे सूंघता है और वापस मुड़ जाता है.

वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया गया है. वीडियो शेयर करते हुए यूजर ने कैप्शन में लिखा, 'शादी के रिसेप्शन के मंच पर जब अपने दो बच्चों के साथ कोई भालू पहु्ंच जाये तो? वीडियो छत्तीसगढ़ के कांकेर ज़िले का बताया जा रहा है. जंगल कटते गये और आबादी बसती गई. अब हर हफ़्ते अख़बारों में खबर छपती है- आबादी वाले इलाक़े में पहुंचे जंगली भालू!' देखें वीडियो-

They are not happy with the arrangement. It seems. https://t.co/9Af4fErhdb

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) February 16, 2022