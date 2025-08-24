Video: जंगल के बीच रखे आईना में भालू ने देख लिया खुद का चेहरा, फिर जो हुआ... वीडियो में देखकर हो जाएंगे लोटपोट!
Video: जंगल के बीच रखे आईना में भालू ने देख लिया खुद का चेहरा, फिर जो हुआ... वीडियो में देखकर हो जाएंगे लोटपोट!

Video Viral: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बीच जंगल में रखे आईना में भालू अपनी शकल देखते हुए नजर आ रहा है, आइए वीडियो देखते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 24, 2025, 02:32 PM IST
Video: जंगल के बीच रखे आईना में भालू ने देख लिया खुद का चेहरा, फिर जो हुआ... वीडियो में देखकर हो जाएंगे लोटपोट!

Bear Saw Face in Mirror: जंगल और वहां रहने वाले जानवरों की दुनिया सच में बेहद निराली और हटकर होती है. इंसानों की जिंदगी से सबसे अलग और रोमांच से भरी हुई होती है. वाइल्ड लाइफ वीडियो में कई बार ऐसी चीजें कैद हो जाती है जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. शेर, बाग, हाथी, भालू जैसे जानवर की वीडियो को अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए भी देखा जाता है. एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें भालू को देखा जा रहा है.

भालू को मिला बीच जंगल में रखा शीशा

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि एक जंगल है और वहां एक शीशा रखा हुआ है. अपनी मौज-मस्ती के साथ जंगल में घूम रहे भालू को अचानक से शीशा नजर आता है. भालू को देखकर लग रहा है कि वो शीशा देखकर हैरान है कि ये यहां क्या रखा हुआ है? शीशे को करीब से देखने जाता है तो उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में शायद आपने सोचा न हो.

शीशे में खुद को देखकर दिया ऐसा रिएक्शन

वीडियो में कुछ ऐसा नजर आया कि जिसे देखकर आपकी हंसी रुकने का नाम नहीं लेगी. दरअसल, इस वायरल वीडियो में भालू जब शीशे के करीब आता है तो उसकी नजर शीशे पर पड़ती है और फिर वो अचानक से घबरा जाता है. सामने दिख रही खुद की शकल को देख ऐसा रिएक्शन देता है मानों कोई दूसरा भालू खड़ा हुआ हो, लेकिन जब शीशे को टच करता है और पीछे की तरफ से देखता है तो वो हैरान रह जाता है.

अचानक से भालू के चौंकाने वाला रिएक्शन देख आपकी हंसी थमने का नाम नहीं लेगी और आप भी हंसते-हंसते लोटपोट होने लगेंगे. सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर @Earth_Seeker1 नामक अकाउंट से इस वीडियो को साझा किया गया है. अब तक इस वीडियो पर काफी लाइक और यूजर्स के कई कमेंट हो चुके हैं. इस वीडियो को लोगों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है.

;