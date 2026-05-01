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Hindi Newsजरा हटकेये कहां से टपक पड़े? उमर अब्दुल्ला ने शेयर किया जंगली भालू का ऐसा वीडियो, श्रीनगर के गोल्फ कोर्स में यूं की शरारत

ये कहां से टपक पड़े? उमर अब्दुल्ला ने शेयर किया जंगली भालू का ऐसा वीडियो, श्रीनगर के गोल्फ कोर्स में यूं की शरारत

Omar Abdullah Instagram Video: श्रीनगर के मशहूर रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में दो भालू घुस आए और वहां लगा झंडा लेकर फरार हो गए. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस मजेदार घटना का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. जरा वीडियो में देखिए वन्यजीवों की यह अनोखी शरारत.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 01, 2026, 01:52 PM IST
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ये कहां से टपक पड़े? उमर अब्दुल्ला ने शेयर किया जंगली भालू का ऐसा वीडियो, श्रीनगर के गोल्फ कोर्स में यूं की शरारत

Omar Abdullah Instagram: श्रीनगर की खूबसूरत वादियों में स्थित रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स अपनी सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर है. लेकिन हाल ही में यहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी. यहां गोल्फ खेलने आए खिलाड़ियों की जगह दो भालू मैदान पर उतर आए. ये भालू न केवल वहां टहल रहे थे, बल्कि उन्होंने खेल के बीच में ही 'झंडा चोरी' कर ली और उसे लेकर भाग खड़े हुए. इस पूरी घटना का वीडियो खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने साझा किया है.

मुख्यमंत्री ने शेयर किया मजेदार वीडियो

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. शुक्रवार को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में श्रीनगर के रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स का नजारा दिख रहा है. वीडियो में दो भालू मैदान के अंदर घुसते हुए दिखाई देते हैं और फिर वे वहां लगे एक झंडे को उखाड़कर उसे अपने साथ लेकर भाग जाते हैं. उमर अब्दुल्ला ने इसे कैप्शन दिया, "जब भालू गोल्फ कोर्स पर खेलने आए".

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रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स की खूबसूरती

श्रीनगर में स्थित रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स अपनी खास लोकेशन के लिए जाना जाता है. यह प्रसिद्ध डल झील के किनारे स्थित है और चारों तरफ से घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है. इसकी इसी भौगोलिक स्थिति के कारण यहां अक्सर जंगली जानवरों की आवाजाही बनी रहती है. हालांकि, इस तरह से भालुओं का झंडा लेकर भागना एक दुर्लभ और काफी मनोरंजक दृश्य था. यह गोल्फ कोर्स क्षेत्र के सबसे सुंदर गोल्फ डेस्टिनेशन में से एक माना जाता है. जब उमर अब्दुल्ला ने यह वीडियो पोस्ट किया, तो सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई.

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया, यह तेजी से वायरल हो गया. लोग इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं और मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. कुछ लोगों ने मजाक में लिखा कि शायद भालू भी अब गोल्फ सीखना चाहते हैं. मुख्यमंत्री द्वारा शेयर किए जाने के बाद से यह वीडियो कश्मीर की खूबसूरती और वहां के वन्यजीवों की एक अलग ही तस्वीर पेश कर रहा है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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