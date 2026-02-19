दुश्मन को जूते मारो, अपनी किस्मत चमकाओ! ये है अजीबोगरीब टोटका, बदला लेने का खौफनाक खेल

Advertisement
हांगकांग में सदियों पुरानी ‘विलेन हिटिंग’ रस्म के तहत लोग कागज की आकृति को जूते से पीटकर बुरी किस्मत दूर करने की मान्यता रखते हैं. जानिए इस अनोखी परंपरा का इतिहास और इसके पीछे की मान्यता.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 19, 2026, 02:12 PM IST
Villain Hitting Ritual: हांगकांग में एक अजीब लेकिन सदियों पुरानी लोक परंपरा आज भी निभाई जाती है, जिसे ‘विलेन हिटिंग’ कहा जाता है. स्थानीय भाषा में इसे द सिऊ यान कहा जाता है. इस रस्म में लोग कागज से बने एक पुतले को जूते से पीटते हैं. माना जाता है कि ऐसा करने से बुरी किस्मत और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है.

यह परंपरा कहां प्रचलित है?

यह रस्म मुख्य रूप से हांग कांग और ग्वांगडोंग प्रांत में प्रचलित है. यहां लोग अपने गुस्से और निराशा को प्रतीकात्मक तरीके से बाहर निकालने के लिए इस अनुष्ठान में हिस्सा लेते हैं. कागज का पुतला किसी ऐसे व्यक्ति का प्रतीक होता है जिसे वे अपनी परेशानियों की वजह मानते हैं. भाग लेने वाले लोग कागज से एक ‘विलेन’ यानी खलनायक की आकृति बनाते हैं. यह कोई परेशान करने वाला सहकर्मी, पूर्व साथी या ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे वे दुर्भाग्य का कारण मानते हैं. फिर एक अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति उस पुतले को जूते से पीटता है और विशेष मंत्र पढ़ता है ताकि बुरी आत्माएं दूर हो जाएं.

यह भी पढ़ें: Knowledge News: यहां PhD करने वाले को क्यों दी जाती है तलवार और गोल टोपी? अनोखी परंपरा के पीछे क्या है सच

जूते से पीटने के बाद क्या होता है?

जब जूते से पुतले को पीटने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो उसे जला दिया जाता है. यह जलाना प्रतीक है कि व्यक्ति की परेशानियां और बाधाएं खत्म हो रही हैं. लोगों का विश्वास है कि इससे जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है और बुरी शक्तियां दूर रहती हैं. यह रस्म खास तौर पर जिंगझे के दौरान ज्यादा लोकप्रिय होती है. जिंगझे पारंपरिक चीनी कैलेंडर के 24 सौर चरणों में से एक है, जो आमतौर पर मार्च की शुरुआत में आता है. इसे ‘कीड़ों के जागने’ का समय माना जाता है और इस दिन बुरी शक्तियों व नकारात्मक प्रभावों को दूर करने की मान्यता है. इसी दिन कुछ लोग व्हाइट टाइगर को भी प्रसाद चढ़ाते हैं, जिसे दुर्भाग्य से बचाने वाला प्रतीक माना जाता है.

यह भी पढ़ें: पिटाई करो, बस हड्डी मत तोड़ना... तालिबान के नए कानून ने पूरी दुनिया को हिलाया, महिलाओं के लिए 'नर्क' बना अफगानिस्तान!

कहां दिखती है यह रस्म?

हांगकांग में यह रस्म खास तौर पर कॉजवे बे इलाके के कैनाल रोड फ्लाईओवर के नीचे देखी जा सकती है. वहां पेशेवर अनुष्ठान करने वाले लोग बैठते हैं, जो शुल्क लेकर यह रस्म पूरी करवाते हैं. समय के साथ यह आध्यात्मिक अभ्यास के साथ-साथ एक सांस्कृतिक आकर्षण भी बन गया है. कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, जबकि कई इसे सांस्कृतिक विरासत और मानसिक राहत का माध्यम समझते हैं. यह रस्म लोगों को अपनी निराशा और तनाव को सुरक्षित तरीके से व्यक्त करने का मौका देती है. चाहे विश्वास हो या परंपरा, ‘विलेन हिटिंग’ हांगकांग की अनोखी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बन चुकी है.

TAGS

viral

