दुश्मन को जूते मारो, अपनी किस्मत चमकाओ! ये है अजीबोगरीब टोटका, बदला लेने का खौफनाक खेल

Villain Hitting Ritual: हांगकांग में एक अजीब लेकिन सदियों पुरानी लोक परंपरा आज भी निभाई जाती है, जिसे ‘विलेन हिटिंग’ कहा जाता है. स्थानीय भाषा में इसे द सिऊ यान कहा जाता है. इस रस्म में लोग कागज से बने एक पुतले को जूते से पीटते हैं. माना जाता है कि ऐसा करने से बुरी किस्मत और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है.

यह परंपरा कहां प्रचलित है?

यह रस्म मुख्य रूप से हांग कांग और ग्वांगडोंग प्रांत में प्रचलित है. यहां लोग अपने गुस्से और निराशा को प्रतीकात्मक तरीके से बाहर निकालने के लिए इस अनुष्ठान में हिस्सा लेते हैं. कागज का पुतला किसी ऐसे व्यक्ति का प्रतीक होता है जिसे वे अपनी परेशानियों की वजह मानते हैं. भाग लेने वाले लोग कागज से एक ‘विलेन’ यानी खलनायक की आकृति बनाते हैं. यह कोई परेशान करने वाला सहकर्मी, पूर्व साथी या ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे वे दुर्भाग्य का कारण मानते हैं. फिर एक अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति उस पुतले को जूते से पीटता है और विशेष मंत्र पढ़ता है ताकि बुरी आत्माएं दूर हो जाएं.

"Villain hitting" ritual in Hong Kong and Guangdong province pic.twitter.com/udwyO3fBwl — @ (@anthraxxxx) November 12, 2024

जूते से पीटने के बाद क्या होता है?

जब जूते से पुतले को पीटने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो उसे जला दिया जाता है. यह जलाना प्रतीक है कि व्यक्ति की परेशानियां और बाधाएं खत्म हो रही हैं. लोगों का विश्वास है कि इससे जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है और बुरी शक्तियां दूर रहती हैं. यह रस्म खास तौर पर जिंगझे के दौरान ज्यादा लोकप्रिय होती है. जिंगझे पारंपरिक चीनी कैलेंडर के 24 सौर चरणों में से एक है, जो आमतौर पर मार्च की शुरुआत में आता है. इसे ‘कीड़ों के जागने’ का समय माना जाता है और इस दिन बुरी शक्तियों व नकारात्मक प्रभावों को दूर करने की मान्यता है. इसी दिन कुछ लोग व्हाइट टाइगर को भी प्रसाद चढ़ाते हैं, जिसे दुर्भाग्य से बचाने वाला प्रतीक माना जाता है.

कहां दिखती है यह रस्म?

हांगकांग में यह रस्म खास तौर पर कॉजवे बे इलाके के कैनाल रोड फ्लाईओवर के नीचे देखी जा सकती है. वहां पेशेवर अनुष्ठान करने वाले लोग बैठते हैं, जो शुल्क लेकर यह रस्म पूरी करवाते हैं. समय के साथ यह आध्यात्मिक अभ्यास के साथ-साथ एक सांस्कृतिक आकर्षण भी बन गया है. कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, जबकि कई इसे सांस्कृतिक विरासत और मानसिक राहत का माध्यम समझते हैं. यह रस्म लोगों को अपनी निराशा और तनाव को सुरक्षित तरीके से व्यक्त करने का मौका देती है. चाहे विश्वास हो या परंपरा, ‘विलेन हिटिंग’ हांगकांग की अनोखी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बन चुकी है.