जरा हटके

इस खूबसूरत शहर में 2 इंच से ऊंची हील पहनी तो जाना पड़ सकता है जेल!

Unusual Travel Rules: कैलिफोर्निया के एक छोटे से शहर में हील्स पहनने पर अजीबोगरीब कानून लागू है. यहां 2 इंच से ऊंची हील पहनने के लिए आपको सरकार से परमीट लेना पड़ता है. जानिए इस अनोखे नियम के पीछे की वजह और दिलचस्प इतिहास.

 

Sep 26, 2025, 12:04 PM IST
इस खूबसूरत शहर में 2 इंच से ऊंची हील पहनी तो जाना पड़ सकता है जेल!

High Heels Ban USA: क्या आपने कभी सोचा है कि फैशन की पसंद भी कानून की गिरफ्त में आ सकती है? कैलिफ़ोर्निया के कैरेमल-बाय-द-सी नामक खूबसूरत समुद्री कस्बे में ऐसा ही अजीबोगरीब नियम लागू है. यहां अगर कोई महिला 2 इंच से ऊंची हील्स पहनना चाहती है तो उसके लिए उसे सरकार से विशेष अनुमति लेनी पड़ती है. यह कानून 1963 में लागू किया गया था और इसका उद्देश्य फैशन पर रोक लगाना नहीं बल्कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था.

आखिर 1963 में क्यों बनाया गया यह नियम?

क्या हील्स पहनना सचमुच इतना खतरनाक हो सकता है? कैरेमल शहर की संकरी गलियां, पुरानी इमारतें और पेड़ों की जड़ों से ऊबड़-खाबड़ बने रास्ते अक्सर हादसों का कारण बनते थे. पतली और ऊंची हील्स पहनकर इन रास्तों पर चलना पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए बेहद मुश्किल साबित हुआ. बार-बार दुर्घटनाएं होने के बाद प्रशासन ने फैसला लिया कि 2 इंच से ज्यादा ऊंची हील्स पर बैन लगाया जाए.

क्या हील्स पहनने के लिए मिलता है परमीट?

क्या आप सोच रहे हैं कि यह कानून बेहद सख्त है? हकीकत यह है कि इस नियम के बावजूद महिलाएं हील्स पहन सकती हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें सिटी हॉल से मुफ्त परमीट लेना होता है. यह परमीट एक आधिकारिक सर्टिफिकेट होता है जिस पर शहर के क्लर्क के हस्ताक्षर होते हैं. इसे पाना न तो मुश्किल है और न ही महंगा. यह कदम सिर्फ इसलिए उठाया गया ताकि किसी दुर्घटना की स्थिति में प्रशासन जिम्मेदार न ठहराया जाए.

क्या सचमुच पुलिस सख्ती से लागू करती है यह कानून?

क्या पुलिस हील्स की ऊंचाई नापने के लिए लोगों को रोकेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है. यह कानून भले ही लिखित रूप में मौजूद है, लेकिन स्थानीय पुलिस इसे कड़ाई से लागू नहीं करती. ज्यादातर पर्यटक इस नियम के बारे में जानते ही नहीं और हील्स पहनकर सड़कों पर घूमते रहते हैं. यह नियम केवल कानूनी सुरक्षा कवच की तरह है, ताकि अगर कोई हादसा हो तो शहर पर कानूनी जिम्मेदारी न आए. ेयहां जाने वाले पर्यटक न केवल प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हैं बल्कि इस दिलचस्प नियम को जानकर हैरान भी हो जाते हैं.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है.

