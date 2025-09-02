खूबसूरत बीवी चाहिए तो यहां किराए पर लें, फिक्स होता है रेट! पसंद आई तो शादी भी कर लें, लेकिन है एक शर्त

Pattaya Rental Wife: थाईलैंड हमेशा से खूबसूरत बीच, नाइटलाइफ और सस्ते टूरिज्म के लिए मशहूर रहा है. लेकिन हाल ही में एक किताब ने यहां चल रही एक अजीब प्रथा को फिर से सुर्खियों में ला दिया है. इस प्रथा को कहा जाता है ‘रेन्टल वाइफ’ यानी किराए की पत्नी. यह सुनने में भले ही चौंकाने वाला लगे, लेकिन थाईलैंड के कई शहरों, खासकर पटाया में यह ट्रेंड काफी पुराना है.

यह भी पढ़ें: एक ही घर में रहते हैं पति-पत्नी, लेकिन कभी नहीं बोलते एक ही भाषा! इस जनजाति की अजीब परंपरा ने दुनिया को किया हैरान

रेंटल वाइफ क्या है और कैसे काम करती है यह प्रथा?

Add Zee News as a Preferred Source

‘रेन्टल वाइफ’ का मतलब है कि कोई महिला एक निश्चित समय के लिए पैसे लेकर किसी पुरुष के साथ पत्नी की तरह रहेगी. वह खाना पकाएगी, साथ घूमेगी, एक परिवार जैसा माहौल बनाएगी, लेकिन यह सब एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत होता है. कानूनी रूप से यह शादी नहीं मानी जाती, बल्कि एक अस्थायी रिश्ता समझा जाता है.

किताब से कैसे खुला इस परंपरा का सच?

‘Thai Taboo – The Rise of Wife Rental in Modern Society’ नाम की किताब ने इस रहस्य पर से पर्दा उठाया. लेखक लावर्ट ए इम्मैनुअल बताते हैं कि गरीब परिवारों की महिलाएं मजबूरी में इस काम को अपनाती हैं. ज्यादातर महिलाएं बार और नाइट क्लब से जुड़ी होती हैं, जहां से उन्हें विदेशी पर्यटक ग्राहक मिलते हैं.

रेंटल वाइफ की कीमत कैसे तय होती है?

किराया कई बातों पर निर्भर करता है – उम्र, सुंदरता, पढ़ाई और कितने समय तक रिश्ता रखना है. कोई महिला कुछ दिनों के लिए मिलती है तो कोई महीनों तक. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी कीमत 1600 डॉलर (करीब 1.3 लाख रुपये) से लेकर 116000 डॉलर (करीब 96 लाख रुपये) तक हो सकती है. तेज रफ्तार जिंदगी और अकेलेपन ने लोगों को अस्थायी रिश्तों की तरफ धकेला है. थाईलैंड का समाज रिश्तों और आजादी को लेकर काफी लचीला है. यही वजह है कि ‘किराए की पत्नी’ जैसी प्रथाएं यहां बिना ज्यादा विरोध के फैल रही हैं.

यह भी पढ़ें: वो 12 सीक्रेट, जब कंपनी करने वाली हो छंटनी.. तुरंत समझ ले! शादी के तुरंत बाद छंटनी झेल चुकी महिला ने किया खुलासा

कहां से आया यह आइडिया और सरकार का क्या कहना है?

यह आइडिया जापान और कोरिया से आया, जहां पहले से ही ‘गर्लफ्रेंड फॉर हायर’ जैसी सेवाएं चल रही हैं. अब यह थाईलैंड के पर्यटन का हिस्सा बन गया है. हालांकि सरकार मानती है कि यह ट्रेंड तेजी से फैल रहा है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाना ज़रूरी है. थाईलैंड में ‘रेन्टल वाइफ’ का ट्रेंड अब सिर्फ रिश्ते का खेल नहीं, बल्कि एक बड़ा बिजनेस बन चुका है. इससे कई महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं, लेकिन इसके साथ ही यह प्रथा समाज और नैतिकता पर गहरे सवाल भी खड़े कर रही है.