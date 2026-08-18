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'चलो, प्लेन खरीदने चलते हैं'... शादी की सालगिरह पर माता-पिता को देना था खास तोहफा, बेटी पहुंची प्राइवेट जेट डीलर के पास

आम लोगों के लिए कार खरीदना भी बड़ा फैसला होता है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक लड़की अपने माता-पिता के साथ प्राइवेट प्लेन देखने निकली. खास बात यह थी कि उसके पिता अपनी पत्नी को वेडिंग एनिवर्सरी पर खास गिफ्ट देना चाहते थे. प्लेन की शॉपिंग के दौरान लड़की ने अलग-अलग एयरक्राफ्ट देखे, कॉकपिट में बैठी और पायलट से फ्लाइंग के बारे में भी जानकारी ली.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 18, 2026, 01:24 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 01:24 PM IST
'चलो, प्लेन खरीदने चलते हैं'... शादी की सालगिरह पर माता-पिता को देना था खास तोहफा, बेटी पहुंची प्राइवेट जेट डीलर के पास
Image Credit: माता-पिता की सालगिरह पर बेटी का खास गिफ्ट! Image credit: instagram/@beccaxbloom

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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