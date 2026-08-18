'चलो, प्लेन खरीदने चलते हैं'... शादी की सालगिरह पर माता-पिता को देना था खास तोहफा, बेटी पहुंची प्राइवेट जेट डीलर के पास

सोशल मीडिया पर आपने कपड़े, जूते, कार या घर की शॉपिंग के कई वीडियो देखे होंगे. लेकिन क्या कभी किसी को एनिवर्सरी गिफ्ट के लिए प्राइवेट प्लेन खरीदते देखा है? यही वजह है कि Rebecca Ma का एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर खूब चर्चा में है.
सोशल मीडिया पर Becca Bloom के नाम से मशहूर Rebecca अपने माता-पिता के साथ प्लेन देखने पहुंचीं. उन्होंने इस पूरे एक्सपीरियंस को कैमरे में रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. वीडियो की शुरुआत ही एक मजेदार लाइन से होती है- ‘मेरे साथ प्लेन की शॉपिंग करने चलिए.’ Rebecca ने बताया कि उनके पिता अपनी पत्नी यानी उनकी मां के लिए वेडिंग एनिवर्सरी पर एक खास गिफ्ट तलाश रहे थे. इसी दौरान प्राइवेट प्लेन खरीदने का आइडिया आया और पूरा परिवार इस ‘साइड क्वेस्ट’ पर निकल पड़ा.
वीडियो में रेबेका बताती हैं कि जब वे प्लेन डीलर के पास पहुंचीं तो उनके लिए कई ऑप्शन पहले से बाहर पार्क किए गए थे. इसका मतलब यहां शॉपिंग मॉल की तरह अलग-अलग प्लेन दिखाए जा रहे थे और परिवार अपनी पसंद का एयरक्राफ्ट चुन सकता था. पहला प्लेन देखने के बाद रेबेका ने उसके अंदर का टूर कराया. उन्होंने इसे काफी ‘कोजी’ बताया. अंदर की सीटिंग और स्पेस को कैमरे में दिखाते हुए वह अपने माता-पिता की बातचीत भी बताती हैं. जहां उनके माता-पिता प्लेन से जुड़े पेपरवर्क और दूसरी डिटेल्स पर चर्चा कर रहे थे, वहीं रेबेका को यह सब थोड़ा बोरिंग लगने लगा. उन्होंने मजाक में बताया कि वह वहां बैठे-बैठे सोने लगीं.
कहानी में ट्विस्ट तब आया, जब प्लेन के पायलट ने रेबेका को कॉकपिट में आने के लिए बुलाया. इसके बाद वह कॉकपिट में पहुंचीं और पायलट ने उन्हें प्लेन के कंट्रोल और फ्लाइंग से जुड़ी कुछ चीजें दिखाईं. वीडियो में रेबेका कॉकपिट के अंदर बैठी नजर आती हैं. उनके लिए प्लेन की शॉपिंग सिर्फ कोई महंगी खरीदारी नहीं रह गई, बल्कि एक तरह का नया एक्सपीरियंस बन गया. हालांकि, असली फैसला अभी बाकी था. परिवार इसके बाद दूसरे एयरक्राफ्ट को देखने पहुंचा.
रेबेका के मुताबिक, उनकी मां को दूसरा प्लेन सबसे ज्यादा पसंद आया. इसकी एक खास वजह भी थी. इस एयरक्राफ्ट में बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन की जरूरत नहीं थी. रेबेका ने बताया कि उनकी मां की हाल ही में हिप सर्जरी हुई थी. ऐसे में उनके पिता चाहते थे कि नया प्लेन ऐसा हो, जिसमें उनकी पत्नी आसानी से अंदर जा सकें और बाहर आ सकें. इसका मतलब इतनी महंगी खरीदारी में भी परिवार ने आराम और सुविधा को सबसे ऊपर रखा. लेकिन उनकी मां का फोकस सिर्फ प्लेन की सुविधा पर नहीं था. वह कॉकपिट में फोटो खिंचवाने को लेकर भी काफी एक्साइटेड थीं. रेबेका ने मजाकिया अंदाज में बताया कि उनकी मां पायलट से कॉकपिट में अपनी फोटो लेने को कह रही थीं, जिससे वह उसे अपने Asian moms के ग्रुप चैट में शेयर कर सकें. इस हिस्से ने सोशल मीडिया यूजर्स को खासा हंसाया.
वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने मजेदार कमेंट्स करने शुरू कर दिए. किसी ने लिखा कि वह भी एक दिन यह कहने का इंतजार कर रहा है- ‘चलो प्लेन खरीदने चलते हैं.’ एक यूजर ने लिखा कि हम जैसे लोग उनकी जिंदगी को देखकर ही अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं. एक दूसरे यूजर ने मजाक में लिखा कि उसने भी एक प्लेन खरीदा है, लेकिन उसका बेटा उसके लिए कागज का प्लेन लेकर आया था. एक अन्य यूजर ने लिखा कि रेबेका जिस तरह अपनी जिंदगी दिखाती हैं, उससे उन्हें लगता है जैसे वह अपना ‘फ्यूचर लाइफ’ देख रहे हैं. यही वजह है कि वीडियो पर लोगों के रिएक्शन सिर्फ हैरानी तक सीमित नहीं रहे. कुछ लोगों ने इसे बेहद लग्जरी लाइफस्टाइल का उदाहरण बताया, तो कुछ ने इसे मनोरंजन के तौर पर लिया.
रेबेका मा सोशल मीडिया पर Becca Bloom के नाम से जानी जाती हैं और उन्हें कई रिपोर्ट्स में ‘RichTok Queen’ भी कहा जाता है. वह चीनी टेक एंटरप्रेन्योर साइमन मा और हेइडी चौ की बेटी हैं. उनके माता-पिता ने सिलिकॉन वैली के IBM में काम किया था और बाद में दोनों ने मिलकर कैमलॉट इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स नाम की कंपनी शुरू की. रेबेका ने भी काफी कम उम्र में बिजनेस की दुनिया में कदम रख दिया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाई स्कूल में रहते हुए उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की. स्कूल के बाद उन्होंने कॉलेज के पहले सेमेस्टर से ब्रेक लेकर अपने बिजनेस पर फोकस किया. बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के मार्शल स्कूल ऑफ बिजनेस से बिजनेस और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की.
रेबेका ने 2025 में TikTok पर अपनी लाइफ के छोटे-छोटे वीडियो शेयर करने शुरू किए. उनकी पोस्ट में लग्जरी ट्रैवल, फैशन, महंगे होटल, शॉपिंग और परिवार की लाइफस्टाइल दिखाई देती है. इसी दौरान उनकी सोशल मीडिया पहचान तेजी से बढ़ी. 2025 में उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविड पाउनॉल से शादी भी की थी. उनकी शादी लेक कोमो में हुई थी, जिसकी तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे. उनकी वेडिंग को कई लोगों ने फिल्म ‘क्रेजी रिच एशियन्स’ जैसी लग्जरी फीलिंग वाला बताया.
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