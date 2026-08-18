'चलो, प्लेन खरीदने चलते हैं'... शादी की सालगिरह पर माता-पिता को देना था खास तोहफा, बेटी पहुंची प्राइवेट जेट डीलर के पास

रेबेका के मुताबिक, उनकी मां को दूसरा प्लेन सबसे ज्यादा पसंद आया. इसकी एक खास वजह भी थी. इस एयरक्राफ्ट में बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन की जरूरत नहीं थी. रेबेका ने बताया कि उनकी मां की हाल ही में हिप सर्जरी हुई थी. ऐसे में उनके पिता चाहते थे कि नया प्लेन ऐसा हो, जिसमें उनकी पत्नी आसानी से अंदर जा सकें और बाहर आ सकें. इसका मतलब इतनी महंगी खरीदारी में भी परिवार ने आराम और सुविधा को सबसे ऊपर रखा. लेकिन उनकी मां का फोकस सिर्फ प्लेन की सुविधा पर नहीं था. वह कॉकपिट में फोटो खिंचवाने को लेकर भी काफी एक्साइटेड थीं. रेबेका ने मजाकिया अंदाज में बताया कि उनकी मां पायलट से कॉकपिट में अपनी फोटो लेने को कह रही थीं, जिससे वह उसे अपने Asian moms के ग्रुप चैट में शेयर कर सकें. इस हिस्से ने सोशल मीडिया यूजर्स को खासा हंसाया.