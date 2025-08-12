Video: 15 अगस्त से पहले 'जन गण मन' का वीडियो वायरल, 17 साल के अमेरिकी लड़के ने सुनाया भारतीय राष्ट्रगान, सुनकर दिल हो जाएगा बाग-बाग
Video: 15 अगस्त से पहले 'जन गण मन' का वीडियो वायरल, 17 साल के अमेरिकी लड़के ने सुनाया भारतीय राष्ट्रगान, सुनकर दिल हो जाएगा बाग-बाग

Indian National Anthem: 17 साल का अमेरिकी लड़का भारतीय राष्ट्रगान गा रहा है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है और बहुत वायरल भी हो रहा है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 12, 2025, 10:49 AM IST
Video: 15 अगस्त से पहले 'जन गण मन' का वीडियो वायरल, 17 साल के अमेरिकी लड़के ने सुनाया भारतीय राष्ट्रगान, सुनकर दिल हो जाएगा बाग-बाग

Indian National Anthem Video Viral: भारतीय राष्ट्रगान- 'जन गण मन' गाते हुए एक अमेरिकी किशोरो का वीडियो वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर कई लोग इसे पसंद कर रहे हैं. इस वीडियो को अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय ने साझा किया और कैप्शन में लिखा कि वो बहुत प्राउड महसूस कर रहे हैं. वीडियो के जरिए पता चल रहा है कि 17 साल का किशोर उत्साहपूर्वक भारतीय राष्ट्रगान गा रहा है. आइए वायरल वीडियो के बारे में विस्तार से जानते हैं.

इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल

इंस्टाग्राम पर @dishakpansuriya नामक अकाउंट से वीडियो को साझा किया गया है. कैप्शन में लिखा- ‘हे भगवान! मेरा दिल बस मुस्कुरा रहा है. वो कमाल का है, उसे लगभग हर देश का राष्ट्रगान याद है, लेकिन @india उनका पसंदीदा है! मैं दुआ करता हूँ कि वो अपनी असाधारण प्रतिभा से आगे बढ़े!!’ इसके अलावा क्लिप में भी एक टेक्स्ट लिखा है- ‘जब कोई 17 साल का अमेरिकी भारतीय राष्ट्रगान गाता है, तो आपको गर्व महसूस होता है.’

हर देश का राष्ट्रगान याद

कैप्शन के जरिए पता चला कि 17 साल के अमेरिकी लड़के को लगभग हर देश का राष्ट्रगान याद है और भारत का राष्ट्रगान काफी पसंद है. कुर्सी पर बैठकर मेरिट को 'जन गण मन' गाते हुए देखा गया है और ये भी दिख रहा है कि वो सही उच्चारण करने की भी कोशिश कर रहा है. इस वीडियो पर यूजर्स के भी काफी कमेंट देखने को मिले हैं. एक यूजर ने लिखा कि राष्ट्रगान सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है. आप पर बहुत गर्व है. दूसरे यूजर ने लिखा- ये एक अच्छी चीज है जो आज मैंने देखी. इसके अलावा कई यूजर्स भारत के रहे जो कमेंट बॉक्स में तारीफ करते थक नहीं रहे हैं.

जन गण मन किसने लिखा था?

जन गण मन गीत को रवींद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से बांग्ला में लिखा था. इस गीत को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के तौर पर अपनाया गया था. ‘भारत भाग्य विधाता’ टाइल के तहत बंगाली में ये गीत लिखा गया था. 27 दिसंबर, 1911 को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था.

