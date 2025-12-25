WhatsApp से पहले कबूतर थे 'डाकिया', बॉलीवुड से कहीं पुरानी है इनकी 5,000 साल की कहानी! पढ़ें इंटरेस्टिंग किस्सा

Pigeons As Messengers: आज जहां एक क्लिक में मैसेज पहुंच जाता है, वहीं एक समय था जब इंसान अपने शब्दों को जानवरों के भरोसे भेजता था. स्कूल की किताबों में पढ़ाया जाता है कि जानवर भी कभी ‘जिंदा डाकिया’ हुआ करते थे. इनमें सबसे भरोसेमंद नाम था कबूतर. ये पक्षी इंसानी संदेशों को अपने पैरों में बांधकर मीलों दूर पहुंचाते थे, वो भी बिना नेटवर्क और सिग्नल के.

बॉलीवुड ने कबूतरों को रोमांटिक आइकन कैसे बना दिया?

भारत में कबूतरों को सबसे बड़ा पॉप कल्चर मोमेंट 1989 में मिला, जब सलमान खान और भाग्यश्री की फिल्म मैंने प्यार किया रिलीज हुई. गाना “कबूतर जा जा जा” आज भी लोगों को याद है, जिसमें पहला प्यार अपनी चिट्ठी कबूतर के जरिए भेजता है. इस गाने ने कबूतरों को प्रेम का प्रतीक बना दिया, लेकिन उनकी असली कहानी फिल्मों से कहीं पुरानी है.

5,000 साल पहले कबूतर किस तरह इस्तेमाल होते थे?

कबूतर सिर्फ फिल्मों के हीरो नहीं थे, बल्कि हजारों साल तक दुनिया के सबसे तेज और भरोसेमंद मैसेंजर रहे. प्राचीन मिस्र में लोग कबूतरों के पैरों में संदेश बांधकर नील नदी में बाढ़ की जानकारी राजा तक पहुंचाते थे. इससे पूरे साम्राज्य को समय रहते चेतावनी मिल जाती थी. 776 ईसा पूर्व में हुए प्राचीन ओलंपिक खेलों के दौरान यूनान में कबूतरों से विजेताओं के नाम दूर-दूर तक भेजे जाते थे. वहीं रोमन और फारसी साम्राज्य युद्ध के मैदान से अहम सूचनाएं पहुंचाने के लिए कबूतरों पर निर्भर थे. तेज उड़ान और घर लौटने की अद्भुत क्षमता ने इन्हें अमूल्य बना दिया.

आधुनिक युद्ध में कबूतरों ने कैसे जान बचाई?

आधुनिक इतिहास में भी कबूतरों ने बहादुरी दिखाई. प्रथम विश्व युद्ध में ‘चेर अमी’ नाम के कबूतर ने गोलियों के बीच उड़ते हुए संदेश पहुंचाया और करीब 200 सैनिकों की जान बचाई. इसके बाद कबूतरों की होमिंग स्किल्स को दुनिया ने सलाम किया. कबूतरों के अलावा कुत्ते और घोड़े भी संदेशवाहक थे. यूनान में कुत्तों के गले में गुप्त संदेश छुपाए जाते थे. रोमन इन्हें संकरे रास्तों पर दौड़ाकर दुश्मन से बचते हुए जानकारी भेजते थे. फारसी राजा 500 ईसा पूर्व में घोड़ों के लिए रिले स्टेशन बनवाते थे, जहां घोड़े बदलकर 2,500 किलोमीटर तक संदेश पहुंचाया जाता था.

क्या जानवरों की मैसेजिंग पूरी दुनिया में थी?

जानवरों से संदेश भेजने की परंपरा पूरी दुनिया में थी. अफ्रीकी लोककथाओं में गिरगिट और खरगोश तक देवताओं के संदेशवाहक बताए गए हैं, जो कभी-कभी मैसेज भूल भी जाते थे. ये कहानियां दिखाती हैं कि संचार का इतिहास कितना रोचक रहा है. आज जब भी आप किसी कबूतर को देखें, तो “कबूतर जा जा जा” गुनगुना लीजिए. वह सिर्फ एक पक्षी नहीं, बल्कि 5,000 साल पुराना पोस्टल लीजेंड है, जिसने इंसानी इतिहास में संवाद को पंख दिए.