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Hindi Newsजरा हटकेरोबोट की रेसिंग में कैसे कार की तरह फटाफट होती है सर्विसिंग, चीन से आया ऐसा Video; देखकर चौंधिया जाएगी आंखें

रोबोट की रेसिंग में कैसे कार की तरह फटाफट होती है सर्विसिंग, चीन से आया ऐसा Video; देखकर चौंधिया जाएगी आंखें

Eobot Servicing Video Half Marathon: इन दिनों जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें रेस के दौरान रोबोट की सर्विस की जा रही हैं. चलिए देखते हैं बैटरी बदलने के साथ साथ और क्या सर्विस की गई.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 21, 2026, 01:29 PM IST
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फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @cgtneurope
फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @cgtneurope

आपने कार रेसिंग के दौरान सर्विसिंग के क्लिप तो खूब देखें होंगे जिसमें 4 से 5 लोग बिजली की रफ्तार से कार के टायर बदल देते हैं और फिर से दौड़ने  के लिए तैयार कर देते हैं. लेकिन क्या आपने इंसानों की मैराथन की तरह रोबोट की मैराथन रेस देखी है. इन दिनों जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें रेस के दौरान रोबोट की सर्विस की जा रही हैं. चलिए देखते हैं बैटरी बदलने के साथ साथ और क्या सर्विस की गई.

वायरल हो रहा वीडियो चीन के बीजिंग का बताया जा रहा है. मिली जानकारी के अनुसार ये वीडियो बीजिंग ई टाउन हाफ मैराथन का है. आप देख सकते हैं कि जैसे कार रेसिंग के दौरान बीच बीच में सर्विस प्वाइंट बने होते हैं. ठीक वैसे ही यहां भी सर्विस सेंटर मौजूद हैं. आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक रोबोट तेजी से भागता हुआ आता है और सर्विस के लिए साइड में रुक जाता है.

यह भी पढ़ें: रेलवे प्लेटफॉर्म पर जवानों को सुनाया ये वाला देशभक्ति गीत, इंटरनेट पर छाया खूबसूरत वीडियो

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ऐसे की रोबोट की सर्विस

जैसे ही रोबोट सर्विस के लिए रुकता है वैसे ही 3 लड़के तेजी से उसकी सर्विस के लिए पहुंचते हैं. एक शख्स रोबोट में लगी बैटरी चेंज करता है. तो दूसरा उसके जोड़ों पर स्प्रे करता नजर आता है. रोबोट की पीठ पर एक बैग जैसी सुविधा है जिसमें एक शख्स रोबोट को ठंडा रखने के ​लिए उस बैग में आइस क्यूब डालता है. आप भी देखें कैसे रेस के दौरान एक रोबोट को सिर्फ 40 सेकेंड में सर्विस कर फ्यूल दे दिया गया. जब रोबोट की सर्विस पूरी हो जाती है तो वह दोबारा दौड़ने लगता है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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वायरल हो गया वीडियो

वायरल हो रहा वीडियो @cgtneurope नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 2 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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