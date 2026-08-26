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वजन उठाते ही बिगड़ा संतुलन, जजों की टेबल पर धड़ाम से गिरा Robot! वर्ल्ड रोबोट गेम्स में हुआ बड़ा ब्लंडर; Video वायरल

बीजिंग में चल रहे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में रोबोटों का ऐसा कारनामा देखने को मिला, जिसने लोगों को हैरान करने के साथ खूब हंसाया भी. वेटलिफ्टिंग मुकाबले के दौरान एक ह्यूमनॉइड रोबोट भारी वजन उठाने की कोशिश में अपना बैलेंस खो बैठा और सीधे जजों की टेबल से जा टकराया. हादसे के बाद रोबोट को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए भी देखा गया.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 26, 2026, 06:30 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 06:30 AM IST
वजन उठाते ही बिगड़ा संतुलन, जजों की टेबल पर धड़ाम से गिरा Robot! वर्ल्ड रोबोट गेम्स में हुआ बड़ा ब्लंडर; Video वायरल
Image Credit: 16 किलो का वजन उठाते ही बिगड़ा रोबोट का बैलेंस! Image credit: x/@clankrmedia

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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