/वजन उठाते ही बिगड़ा संतुलन, जजों की टेबल पर धड़ाम से गिरा Robot! वर्ल्ड रोबोट गेम्स में हुआ बड़ा ब्लंडर; Video वायरल

रोबोट अब सिर्फ फैक्ट्री में काम करते या इंसानों की तरह चलने-फिरने तक सीमित नहीं रह गए हैं. दुनिया भर में इंसानों जैसे रोबोट को लेकर लगातार नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं. इसी का एक दिलचस्प नजारा चीन की राजधानी बीजिंग में चल रहे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में देखने को मिला. यहां एक रोबोट ने वजन उठाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसका बैलेंस बिगड़ गया.
मामला इतना तेजी से हुआ कि रोबोट संभल भी नहीं पाया और सीधे जजों की टेबल की तरफ जा गिरा. इस पूरे हादसे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो देखकर लोग रोबोट की तकनीक के साथ-साथ इस अनोखे हादसे पर भी तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं.
समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, यह घटना वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले के दौरान हुई. इस मुकाबले में ह्यूमनॉइड रोबोट को भारी वजन उठाकर अपनी ताकत और संतुलन साबित करना था. वायरल वीडियो में रोबोट वजन उठाने के बाद कुछ पल तक खड़ा दिखाई देता है. इसके बाद अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है. मशीन आगे की तरफ लड़खड़ाती है और देखते ही देखते जजों के पैनल की ओर गिर जाती है. टक्कर इतनी तेज होती है कि वहां मौजूद लोग भी अचानक पीछे हटते नजर आते हैं. हादसे के बाद रोबोट को स्ट्रेचर जैसी व्यवस्था पर रखकर वहां से हटाया गया. इस नजारे ने प्रतियोगिता में मौजूद लोगों के बीच भी काफी हलचल पैदा कर दी.
वेटलिफ्टिंग का यह मुकाबला सिर्फ रोबोट की ताकत जांचने के लिए नहीं रखा गया है. इसका मकसद यह देखना भी है कि भारी वजन उठाते समय मशीन अपने शरीर का संतुलन कितनी अच्छी तरह बनाए रख सकती है. भारी वजन उठाने के दौरान रोबोट के जोड़ों पर काफी दबाव पड़ता है. ऐसे में उसके जॉइंट टॉर्क, पैरों की स्थिरता, शरीर के संतुलन और वजन के हिसाब से अपनी पोजिशन बदलने की क्षमता की परीक्षा होती है. यानी किसी रोबोट के लिए सिर्फ भारी चीज उठाना ही काफी नहीं है. उसे वजन उठाने के बाद अपने शरीर को संभालना भी आना चाहिए. बीजिंग में हुआ यह हादसा इसी चुनौती को काफी मजेदार अंदाज में सामने लेकर आया.
This robot buckled under the weight.
Then started spamming errors. pic.twitter.com/JQpxX9g3vm
— clankr (@clankrmedia) August 24, 2026
दिलचस्प बात यह है कि इस हादसे के बावजूद प्रतियोगिता में रोबोटों ने अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया. वेटलिफ्टिंग मुकाबले में बीजिंग ह्यूमनॉइड-एचयूएसटी टीम के रोबोट ने सफलतापूर्वक 16 किलोग्राम यानी करीब 35 पाउंड का बारबेल सिर के ऊपर उठाकर प्रतियोगिता का पहला गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया. इससे साफ है कि रोबोटिक तकनीक अभी भले ही पूरी तरह परफेक्ट न हुई हो, लेकिन मशीनों की ताकत और उनकी इंसानों जैसी गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं.
वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का दूसरा संस्करण बीजिंग में आयोजित किया जा रहा है. इसमें 16 देशों के 2 हजार से ज्यादा रोबोट हिस्सा ले रहे हैं. प्रतियोगिता में कुल 51 अलग-अलग मुकाबले रखे गए हैं. इन खेलों में रोबोटों को दौड़ने, वजन उठाने और दूसरी तरह की शारीरिक गतिविधियों में अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिल रहा है. मकसद सिर्फ प्रतियोगिता कराना नहीं, बल्कि ह्यूमनॉइड रोबोट की मौजूदा तकनीक को दुनिया के सामने रखना भी है.
इसी प्रतियोगिता के दौरान रोबोटिक दुनिया से एक और बड़ी खबर सामने आई. चीन के ह्यूमनॉइड रोबोट तियानगोंग अल्ट्रा ने 100 मीटर की दौड़ में 9.39 सेकंड का समय निकालकर तहलका मचा दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रोबोट ने शनिवार को अपनी शुरुआती हीट में यह समय दर्ज किया. इसके साथ उसने जमैका के महान धावक उसेन बोल्ट के 9.58 सेकंड के रिकॉर्ड से भी तेज दौड़ लगाई. बोल्ट ने यह रिकॉर्ड 2009 में बर्लिन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बनाया था. इस दौड़ में स्मार्टफोन कंपनी ऑनर का लाइटनिंग रोबोट भी 9.47 सेकंड के समय के साथ बोल्ट के रिकॉर्ड से तेज रहा. हालांकि शुरुआत में वह पीछे था, लेकिन फिनिश लाइन के करीब तियानगोंग अल्ट्रा ने उसे पीछे छोड़ दिया.
सबसे दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल की तुलना में रोबोटों की दौड़ने की क्षमता में बड़ा सुधार दिखाई दिया है. शुरुआती ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में तियानगोंग अल्ट्रा ने 100 मीटर की दूरी 21.50 सेकंड में पूरी की थी. इस बार उसका समय घटकर 9.39 सेकंड तक पहुंच गया. वेटलिफ्टिंग में जजों की टेबल से टकराता रोबोट जहां यह दिखाता है कि टेक्नोलॉजी को अभी काफी सुधार की जरूरत है, वहीं 100 मीटर की दौड़ में इंसानी वर्ल्ड रिकॉर्ड से तेज समय यह बताता है कि ह्यूमनॉइड रोबोट कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं.