/12 लाख की सैलरी, फिर भी 4 लाख वाली जिंदगी: बेंगलुरु में रहने वाले शख्स ने बताया कहां उड़ जाती है सारी कमाई

अगर किसी की सालाना सैलरी 12 लाख रुपये हो तो पहली नजर में यही लगता है कि उसकी जिंदगी आराम से चल रही होगी. महीने की कमाई ठीक-ठाक है, नौकरी अच्छी है और शहर भी ऐसा है, जहां करियर के खूब मौके मिलते हैं. लेकिन बेंगलुरु में रहने वाले लोगों से पूछें तो तस्वीर इतनी सीधी नहीं है.
इसी फर्क को प्रोडक्ट मैनेजर और कंटेंट क्रिएटर शिवांक गोयल ने अपने एक इंस्टाग्राम वीडियो में समझाने की कोशिश की. उनका कहना है कि कागज पर दिखाई देने वाली सैलरी और महीने के आखिर में हाथ में बचने वाले पैसे के बीच काफी बड़ा अंतर हो सकता है.
शिवांक ने वीडियो में बेंगलुरु की महंगी लाइफस्टाइल को लेकर अपनी बात काफी सीधे अंदाज में रखी. उन्होंने कहा कि अगर किसी की सैलरी एक लाख रुपये महीने से कम है तो उसे बेंगलुरु आने से पहले शहर के खर्च के बारे में जरूर सोचना चाहिए. शिवांक के अनुसार, यहां सिर्फ घर चलाने का खर्च ही नहीं है. बाहर निकलते ही पैसे खर्च होने लगते हैं. कॉफी पीने से लेकर कोई हॉबी करने तक, कई चीजों के लिए जेब ढीली करनी पड़ती है.
शिवांक की सबसे बड़ी शिकायत बेंगलुरु के उस कल्चर को लेकर है, जहां दोस्तों के साथ बाहर जाना या कोई एक्टिविटी करना भी लगातार खर्च का कारण बन सकता है. उन्होंने कहा कि यहां मौज-मस्ती का मतलब अक्सर कैफे जाना, किसी इवेंट में टिकट लेना या कोई पेड हॉबी करना हो गया है. यानी महीने की सैलरी से जरूरी खर्च निकालने के बाद अगर कोई व्यक्ति शहर की लाइफ का मजा लेना चाहता है तो उसके लिए भी अलग बजट रखना पड़ता है. यही खर्च धीरे-धीरे महीने के बजट को बिगाड़ सकता है. शुरुआत में छोटी लगने वाली रकम जब बार-बार खर्च होती है तो महीने के अंत तक उसका असर साफ दिखाई देता है.
बेंगलुरु में नौकरी के लिए आने वाले लड़कों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अक्सर रहने की जगह होती है. किराया कितना होगा, ऑफिस से कितनी दूर घर लेना है और सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना देना पड़ेगा, ये सब बातें बजट का हिस्सा बन जाती हैं. शिवांक ने अपने वीडियो में करीब ₹2 लाख के सिक्योरिटी डिपॉजिट का उदाहरण दिया. उनका कहना था कि इतनी बड़ी रकम देना भी शहर में सामान्य बात की तरह लिया जाने लगा है. इसका मतलब नौकरी शुरू करने से पहले ही किसी व्यक्ति को अपनी बचत से बड़ी रकम निकालनी पड़ सकती है. नए शहर में आने वाले युवा के लिए यह खर्च खास तौर पर भारी पड़ सकता है.
बेंगलुरु की चर्चा ट्रैफिक के बिना अधूरी है. यहां दूरी कम होने के बावजूद रास्ते में लगने वाला समय काफी बढ़ सकता है. शिवांक ने इसी समस्या को कैब के खर्च से जोड़ते हुए कहा कि करीब 5 किलोमीटर की छोटी सी दूरी के लिए भी ₹600 तक खर्च हो सकता है. दिक्कत सिर्फ पैसे की नहीं है. अगर कैब ट्रैफिक में एक घंटे तक फंसी रहे तो सफर का समय भी बढ़ जाता है. यानी छोटी दूरी के लिए ज्यादा पैसे और ज्यादा समय दोनों खर्च होते हैं.
शिवांक ने बेंगलुरु की लाइफस्टाइल को लेकर एक और दिलचस्प बात कही. उन्होंने बताया कि शहर इतना कमर्शियलाइज्ड हो गया है कि घर से बाहर निकलना भी किसी न किसी खर्च से जुड़ जाता है. कॉफी के लिए कैफे, दोस्तों से मिलने के लिए रेस्टोरेंट, किसी इवेंट में जाने के लिए टिकट और हॉबी के लिए सब्सक्रिप्शन. इन चीजों में से हर एक अलग-अलग देखें तो बहुत बड़ी रकम नहीं लगती, लेकिन महीने भर में इनका जोड़ काफी बड़ा हो सकता है.
शिवांक ने उदाहरण के तौर पर कब्बन पार्क का जिक्र भी किया. पार्क में एंट्री के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, लेकिन अगर कोई व्यक्ति शहर के काफी दूर वाले हिस्से में रहता है तो वहां पहुंचने में कई घंटे लग सकते हैं. ऐसे में अगर कोई जगह फ्री है, इसका मतलब यह नहीं कि वहां जाने में कोई खर्च नहीं होगा. आने-जाने का किराया और रास्ते में लगने वाला समय भी शहर में रहने की असली कीमत का हिस्सा बन जाता है.
शिवांक की बात सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर अलग-अलग राय देखने को मिली. कुछ लोगों ने उनकी बात से सहमति जताई और कहा कि बेंगलुरु में किराया, ट्रांसपोर्ट और बाहर खाने-पीने का खर्च सैलरी का बड़ा हिस्सा खा सकता है. लेकिन कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हर व्यक्ति का अनुभव एक जैसा नहीं होता. कोई किस इलाके में रहता है, ऑफिस कितनी दूर है और वह अपनी कमाई को किस तरह खर्च करता है, इससे काफी फर्क पड़ता है. कुछ यूजर्स ने बताया कि बेंगलुरु में कम खर्च वाले ऑप्शन भी मौजूद हैं. कम्युनिटी ग्रुप, फ्री वर्कशॉप, मीटअप और कई लोकल फेस्टिवल ऐसे ऑप्शन हैं, जहां हर बार बड़ी रकम खर्च करना जरूरी नहीं है.
शिवांक गोयल के वीडियो ने बेंगलुरु में रहने वाले हजारों नौकरीपेशा लोगों की उस परेशानी को सामने ला दिया, जिसका एहसास अक्सर महीने की सैलरी आने के कुछ दिन बाद होता है. पेस्लिप पर 12 लाख रुपये सालाना सैलरी देखकर बड़ी लग सकती है. लेकिन जब किराया, डिपॉजिट, ऑफिस तक आने-जाने का खर्च, खाना और थोड़ी बहुत मौज-मस्ती का बजट जोड़ते हैं तो बचत का आंकड़ा काफी छोटा हो सकता है. यही वजह है कि किसी शहर में अच्छी सैलरी मिलने का मतलब हर किसी के लिए अच्छी लाइफ नहीं होता. असली हिसाब इस बात से बनता है कि जरूरी खर्चों के बाद कितना पैसा बचता है और उस पैसे से व्यक्ति अपने लिए कितनी जिंदगी खरीद पाता है
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