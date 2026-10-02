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12 लाख की सैलरी, फिर भी 4 लाख वाली जिंदगी: बेंगलुरु में रहने वाले शख्स ने बताया कहां उड़ जाती है सारी कमाई

बेंगलुरु में सालाना ₹12 लाख की सैलरी सुनने में अच्छी लग सकती है, लेकिन शहर में रहने के खर्च पर इसका बड़ा हिस्सा खत्म हो जाता है. प्रोडक्ट मैनेजर और कंटेंट क्रिएटर शिवांक गोयल ने एक वीडियो में बताया कि किराया, सिक्योरिटी डिपॉजिट, कैब, खाना, कैफे और घूमने-फिरने का खर्च जोड़ दें तो 12 LPA की कमाई कई लोगों को सिर्फ 4 लाख रुपये जैसी महसूस हो सकती है.

Written BySantosh Mishra
Published: Oct 02, 2026, 07:28 AM IST|Updated: Oct 02, 2026, 07:28 AM IST
12 लाख की सैलरी, फिर भी 4 लाख वाली जिंदगी: बेंगलुरु में रहने वाले शख्स ने बताया कहां उड़ जाती है सारी कमाई
Image Credit: Image credit: instagram/@thezeroquotient

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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