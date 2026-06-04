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Hindi Newsजरा हटके39 हफ्ते की प्रेग्नेंट महिला ने साड़ी में किया ऐसा खतरनाक योग, वीडियो देखकर उड़ गई यूजर्स की नींद

39 हफ्ते की प्रेग्नेंट महिला ने साड़ी में किया ऐसा खतरनाक योग, वीडियो देखकर उड़ गई यूजर्स की नींद

बेंगलुरु की 39 हफ्ते की प्रेग्नेंट योगा टीचर शशि प्रभा ने साड़ी पहनकर चक्रासन जैसे एडवांस योग किए हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है. जानिए क्या प्रेग्नेंसी में ऐसा करना सुरक्षित है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jun 04, 2026, 01:48 PM IST
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39 हफ्ते की प्रेग्नेंट महिला ने साड़ी में किया ऐसा खतरनाक योग, वीडियो देखकर उड़ गई यूजर्स की नींद

Bengaluru Pregnant Woman Yoga: सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए और किस बात पर बहस छिड़ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. इन दिनों इंटरनेट पर बेंगलुरु की एक महिला का वीडियो खूब तहलका मचा रहा है. यह महिला कोई साधारण महिला नहीं बल्कि 39 हफ्ते की गर्भवती है और अपने नौवें महीने में साड़ी पहनकर ऐसे-ऐसे एडवांस योग आसन कर रही है जिसे देखकर अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाएं. 2 करोड़ से ज्यादा बार देखे जा चुके इस वीडियो ने इंटरनेट को दो हिस्सों में बांट दिया है. कुछ लोग इसे मां की ताकत कह रहे हैं, तो कुछ लोग इसे बच्चे की जान के साथ खिलवाड़ बता रहे हैं.

क्या है इस वायरल वीडियो में?

बेंगलुरु की रहने वाली और पेशे से योगा टीचर शशि प्रभा द्विवेदी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वो खूबसूरत साड़ी पहने हुए नजर आ रही हैं. हैरान करने वाली बात यह है कि वो 39 हफ्ते की प्रेग्नेंट हैं, यानी उनकी डिलीवरी में बस कुछ ही दिन बचे हैं. वीडियो में वो बेहद आसानी से 'चक्रासन' जैसे कठिन और एडवांस योग करती हुई दिख रही हैं. उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है और वो बेहद आराम से अपनी बॉडी को मूव कर रही हैं.

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इंटरनेट पर क्यों छिड़ गई महाजंग?

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, लोगों ने कमेंट्स की बाढ़ ला दी. देखते ही देखते इस वीडियो को 21 मिलियन यानी 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल गए. लोग इस बात पर आपस में भिड़ गए कि क्या प्रेग्नेंसी के आखिरी दिनों में ऐसा करना सही है. कुछ यूजर्स ने लिखा कि यह सिर्फ सोशल मीडिया पर व्यूज और लाइक्स बटोरने का चक्कर है और इसके लिए बच्चे की सुरक्षा को दांव पर लगाया जा रहा है. वहीं कुछ आलोचकों का कहना था कि डिलीवरी से ठीक पहले इस तरह के स्टंट करना समझदारी नहीं, बल्कि लापरवाही है.

शशि प्रभा ने खुद क्या कहा?

इस पूरे विवाद और ट्रोलिंग पर योगा टीचर शशि प्रभा ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने वीडियो के कैप्शन में साफ लिखा कि यह उनके बरसों की कड़ी मेहनत, प्रैक्टिस और अपने शरीर पर भरोसे का नतीजा है. उन्होंने लोगों को चेतावनी भी दी कि वो इसे देखकर घर पर कॉपी करने की कोशिश न करें. शशि ने कहा कि हर महिला की प्रेग्नेंसी अलग होती है, इसलिए कोई भी स्टेप उठाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें. उन्होंने साफ किया कि वो किसी के सामने कुछ साबित नहीं कर रही हैं, बल्कि यह उनकी अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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