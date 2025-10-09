हर महीने 3 लाख रुपये कैसे कमाता है ये ऑटो ड्राइवर? जिसकी कहानी ने हिला डाला इंटरनेट

Auto Driver Viral Post: सोशल मीडिया पर एक यूजर आकाश आनंदनी की पोस्ट ने सबका ध्यान खींच लिया. उन्होंने बताया कि एक ऑटो ड्राइवर ने उन्हें सफर के दौरान बताया. उसके पास दो घर हैं जिनकी कीमत 4 से 5 करोड़ रुपये है, वह हर महीने किराये से 2–3 लाख रुपये कमाता है और साथ ही एक AI स्टार्टअप में इन्वेस्टर भी है.

क्यों वायरल हुई यह ‘लग्जरी ऑटो ड्राइवर’ की कहानी?

आकाश ने लिखा, “बेंगलुरु सच में पागल शहर है! ऑटोवाला भाई बोल रहा था कि उसके दो घर हैं, हर महीने 3 लाख की कमाई है और AI स्टार्टअप में निवेश किया है.” उन्होंने बताया कि जब उन्होंने ड्राइवर की कलाई में Apple Watch और कान में AirPods देखे, तो उनसे बात करने की जिज्ञासा बढ़ी और यहीं से यह वायरल बातचीत शुरू हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: बॉस से परेशान लोगों के लिए महिला का चौंकाने वाला टोटका, लोग बोले- अब HR की नहीं, हेमा दीदी की सुनेंगे...

सोशल मीडिया पर कैसी रही लोगों की प्रतिक्रिया?

एक्स (पूर्व ट्विटर) पर इस पोस्ट के बाद बाढ़ आ गई रिएक्शंस की. कुछ लोगों ने मजाक में लिखा, “ये ऑटो नहीं चला रहा, नेटवर्किंग कर रहा है स्टार्टअप फाउंडर्स से!” दूसरे बोले, “यह कहानी हर महीने क्यों आती है? शायद यह वही ऑटोवाला है जो सबको यही बताता है.” हालांकि, कई यूजर्स ने यह भी कहा कि पुराने जमाने में शहर के बाहरी इलाकों में जिन ड्राइवरों ने जमीन खरीदी थी, वे आज करोड़पति बन चुके हैं.

क्या यह कहानी सच है या सोशल मीडिया की कल्पना?

कई लोगों ने इस कहानी पर शक जताया. एक यूजर ने लिखा, “तुमने यह सब बना तो नहीं लिया?” लेकिन आकाश आनंदनी ने दावा किया कि यह सब उन्होंने खुद सुना है और कहानी पूरी तरह सच्ची है. वहीं, कुछ लोगों ने कहा,“बेंगलुरु में कुछ भी मुमकिन है, यहां ऑटो राइड भी स्टार्टअप पिच जैसी लगती है!”

यह भी पढ़ें: दूध से नहाया बेटा, मां संग काटा ‘हैप्पी डिवोर्स्ड’ का केक, सोशल मीडिया पर वीडियो आते ही मचा बवाल

चाहे कहानी सच हो या न हो, इसने बेंगलुरु की अजब-गजब दुनिया को फिर चर्चा में ला दिया है, जहां हर ऑटो राइड के साथ आपको मिल सकता है एक इन्वेस्टर, एक फाउंडर या शायद अगला यूनिकॉर्न आइडिया! हालांकि, यह सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा शेयर की गई कहानी से आधारित है. इस दावे को जी न्यूज पुष्टि नहीं करता है और इस पर कोई समर्थन नहीं है.

क्लिक कीजिए: Zee News का FAKE चेक, सच्चाई खुद पता कीजिए