Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /उसे भूल नहीं पाता... रो पड़ा बुजुर्ग ऑटो ड्राइवर, पूरे रिक्शे में लगा रखी हैं पत्नी की तस्वीरें, वीडियो वायरल

उसे भूल नहीं पाता... रो पड़ा बुजुर्ग ऑटो ड्राइवर, पूरे रिक्शे में लगा रखी हैं पत्नी की तस्वीरें, वीडियो वायरल

बेंगलुरु के एक ऑटो ड्राइवर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने अपनी दिवंगत पत्नी की याद में पूरे ऑटो को उसकी तस्वीरों से सजाया है. जानिए इस बेहद भावुक और सच्चे प्यार की पूरी कहानी.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jul 06, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 01:11 PM IST
उसे भूल नहीं पाता... रो पड़ा बुजुर्ग ऑटो ड्राइवर, पूरे रिक्शे में लगा रखी हैं पत्नी की तस्वीरें, वीडियो वायरल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
4 दिन में ही फूला सोने का दम, चढ़ने के बाद अचानक सोने में बड़ी गिरावट, चांदी धड़ाम
 Gold on MCX33 min ago
2
Prambanan Temple Indonesia41 min ago
3
Ind vs Eng45 min ago
4
Pithoragarh Congress Leaders Expelled1 hr ago
5
Puja Tips1 hr ago