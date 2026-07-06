/उसे भूल नहीं पाता... रो पड़ा बुजुर्ग ऑटो ड्राइवर, पूरे रिक्शे में लगा रखी हैं पत्नी की तस्वीरें, वीडियो वायरल

Bengaluru Auto Driver: सच्चा प्यार क्या होता है और यह इंसान के जाने के बाद भी कैसे जिंदा रहता है, इसकी एक जीती-जागती मिसाल बेंगलुरु की सड़कों पर देखने को मिली है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बुजुर्ग ऑटो ड्राइवर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस ड्राइवर ने अपनी दिवंगत पत्नी की याद में अपने पूरे ऑटो को उसकी तस्वीरों से सजा रखा है. पत्नी को गुजरे 8 साल हो चुके हैं, लेकिन इस बुजुर्ग के दिल में उनका प्यार आज भी पहले दिन की तरह ताजा है. इस भावुक वीडियो ने इंटरनेट पर लाखों लोगों की आंखों में आंसू ला दिए हैं.
यह पूरी कहानी तब सामने आई जब आशीष मैथ्यू नाम के एक इंस्टाग्राम यूजर ने इस ऑटो ड्राइवर से बातचीत का एक वीडियो शेयर किया. वीडियो में देखा जा सकता है कि ऑटो के अंदर चारों तरफ ड्राइवर की दिवंगत पत्नी की तस्वीरें लगी हुई हैं. जब कंटेंट क्रिएटर ने उनसे इस बारे में बात की, तो बुजुर्ग ड्राइवर बेहद भावुक हो गए. उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी को इस दुनिया से गए 8 साल हो चुके हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही छा गया और अब तक इसे 20 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं.
घर पर रहने के बजाय क्यों चलाते हैं ऑटो?
बुजुर्ग ऑटो ड्राइवर का एक बेटा, बहू और छह पोते-पोतियां हैं. उनका परिवार काफी बड़ा और खुशहाल है. उनका बेटा अक्सर उनसे कहता है कि अब उम्र हो गई है, इसलिए वे घर पर आराम करें और ऑटो चलाना छोड़ दें. लेकिन बुजुर्ग ड्राइवर का कहना है कि वे घर पर नहीं बैठ सकते. उन्होंने वीडियो में बताया कि अगर वे घर पर अकेले बैठते हैं, तो उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद आती है और उनका दिमाग परेशान होने लगता है. इसलिए वे रोज ऑटो लेकर निकल जाते हैं ताकि नए लोगों से मिलकर उनका मन बहला रहे.
हर सुबह फूलों से सजता है ऑटो
इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग लगातार कमेंट्स कर रहे हैं. इस ऑटो ड्राइवर के पड़ोस में रहने वाले एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में एक बेहद खूबसूरत बात बताई. पड़ोसी ने लिखा कि ये अंकल उनके घर के पास ही रहते हैं. वे हर सुबह सबसे पहला काम अपने ऑटो को साफ करने का करते हैं. इसके बाद वे बहुत ही प्यार से अपनी पत्नी की तस्वीरों पर ताजे फूल चढ़ाते हैं.
इंटरनेट पर इस वीडियो को देखकर लोग काफी इमोशनल हो रहे हैं और इस बुजुर्ग के प्यार को सलाम कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि इसीलिए लोग कहते हैं कि पैसा कभी सच्चा प्यार नहीं खरीद सकता. वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि किसी से प्यार करना हर किसी का हक है, लेकिन आखिरी वक्त तक और उसके जाने के बाद भी उस प्यार को निभाना एक बहुत बड़ी बात है.