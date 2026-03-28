RCB फैंस के लिए खुशखबरी! बेंगलुरु में ऑटो ड्राइवर दे रहा है फ्री राइड, वजह जानकर हो जाएंगे खुश

भारत में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, बल्कि एक भावना है जो हर गली और हर दिल में बसती है. जब IPL का सीजन आता है, तो यह जुनून और भी बढ़ जाता है. ऐसा ही एक दिल छू लेने वाला मामला बेंगलुरु से सामने आया है, जहां एक ऑटो-रिक्शा ड्राइवर ने RCB फैंस के लिए खास ऑफर शुरू कर दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस पोस्ट ने लोगों का ध्यान खींच लिया है. एक साधारण ऑटो राइड अचानक खास बन गई, जब ड्राइवर ने अपने वाहन में एक अनोखा संदेश चिपका दिया.

नोट में क्या लिखा था?

ड्राइवर ने अपने वाहन की सीट के पीछे एक हाथ से लिखा नोट लगाया. नोट में साफ लिखा था कि जो यात्री RCB की जर्सी पहनकर आएगा, उसे मैच के दिन फ्री राइड दी जाएगी. यह साधारण कागज का संदेश था, लेकिन इसके पीछे का प्यार और उत्साह स्टेडियम जितना ही उम्दा था. महिका जाधव ने इस पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया, और यह तस्वीर तेजी से वायरल हो गई.

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RCB फैंस के लिए खास क्यों?

महिका ने पोस्ट में लिखा कि भारत में क्रिकेट का प्रभाव बचपन से ही हर घर, हर बातचीत और हर गर्मी में छाया रहता है. खासकर RCB फैंस को उन्होंने सबसे धैर्यवान और वफादार बताया. हर साल उनका जोश और उत्साह “ई साला कप नमदे” के नारे के साथ कायम रहता है. यह पहल सिर्फ फैंस की भावनाओं को मान्यता देती है, बल्कि टीम और शहर के बीच गहरी भावना को भी दिखाती है.

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं

लोगों ने ड्राइवर की पहल की जमकर सराहना की. कई यूजर्स ने इसे शहर को जोड़ने वाला खूबसूरत पल बताया, जबकि कुछ ने इसे टीम और फैंस के बीच सच्चे प्यार का उदाहरण कहा. पोस्ट के कमेंट्स में साफ दिखा कि IPL सिर्फ मैच नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में उत्साह और जोड़ का माध्यम बन गया है. यह छोटी पहल साबित करती है कि क्रिकेट का जादू हर गली और हर दिल तक पहुंच सकता है.