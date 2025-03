ज्यादा पैसे दो, नहीं तो... ऑटो ड्राइवर ने सवारी को दी ऐसी धमकी, जानें क्या था पूरा मामला

Bengaluru Auto Driver: बेंगलुरु में ऑटो रिक्शा ड्राइवरों की बदतमीजी की कहानियां आम हो गई हैं. अब एक और परेशान करने वाली घटना सामने आई है. एक शख्स ने रेडिट पर बताया कि राइड ऐप से बुक किए गए ऑटो ड्राइवर ने उसे थप्पड़ मारने की धमकी दी. यह सब किराए को लेकर हुए झगड़े में हुआ. यूजर ने लिखा कि उसने कॉलेज से घर के लिए 256 रुपये में ऑटो बुक किया. मगर ड्राइवर ने घर पहुंचने पर 338 रुपये मांगे. ऐप में 256 रुपये ही दिख रहे थे. ड्राइवर ने दूसरा बिल दिखाया और ऐप का किराया दिखाने से मना कर दिया. यूजर ने देखा कि ऐप में उसकी राइड अभी खत्म भी नहीं हुई थी.

गाली-गलौज और धमकी

जब यूजर ने सवाल किया, तो ड्राइवर गुस्सा हो गया. उसने थप्पड़ मारने की धमकी दी और गालियां दीं. उसने यह भी ताना मारा कि यूजर को कन्नड़ नहीं आती. डर की वजह से यूजर ने 338 रुपये दे दिए. ड्राइवर ने राइड को 30 मिनट बाद 2.4 किमी दूर जाकर खत्म किया. इससे किराए में हेराफेरी का शक हुआ. यूजर ने कहा कि वह डर की वजह से शिकायत नहीं करना चाहता. उसने ऐसी घटनाओं में जिम्मेदारी तय करने की बात उठाई. यह पोस्ट ऑनलाइन वायरल हो गई. लोगों ने कमेंट में अपनी भी ऐसी कहानियां शेयर कीं.

Got harassed and threatened by a Bengaluru auto driver. He has told me that he will beat me up outside my office whenever I go. And said racial slurs. He was asking for 200rs extra out of nowhere. Just a 20 year college student returning back from my internship @nammayatri pic.twitter.com/GwsYPqMrCI

— (@fak3eer) December 6, 2024