अब ऑटो वाले भैया भी चला रहे ChatGPT; सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, OpenAI ने दिया ये रिएक्शन

आज के डिजिटल दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिर्फ टेक एक्सपर्ट्स तक सीमित नहीं रहा है. अब आम लोग भी इसे अपने काम, सीखने और समझने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. बेंगलुरु से आई यह कहानी इसी बदलाव को दिखाती है, जहां एक ऑटो ड्राइवर ने साबित कर दिया कि टेक्नोलॉजी किसी की जागीर नहीं होती.
यह वीडियो कंटेंट क्रिएटर गगन साईप्रसाद ने रिकॉर्ड किया है, जिसमें ऑटो ड्राइवर बेहद सरल और साफ अंदाज में अपनी बात रखता है. वह बताता है कि ChatGPT अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है और वह हर छोटे-बड़े सवाल के लिए इसका इस्तेमाल करता है.
वीडियो में ऑटो ड्राइवर कहता है कि जब भी उसे कोई सवाल होता है या किसी नए टॉपिक को समझना होता है, तो वह सबसे पहले ChatGPT की मदद लेता है. वह आमतौर पर अपने सवाल अंग्रेजी में टाइप करता है, लेकिन जवाब कन्नड भाषा में मांगता है, जिससे उसे आसानी से समझ आ सके. उसका कहना है कि इससे उसे कठिन चीजें भी बहुत आसान लगने लगती हैं. लोगों को उसका यह तरीका काफी पसंद आया क्योंकि यह दिखाता है कि AI अब हर भाषा और हर इंसान के लिए उपयोगी बनता जा रहा है.
ऑटो ड्राइवर वीडियो में एक और दिलचस्प बात बताता है कि ChatGPT सिर्फ सवालों का जवाब नहीं देता, बल्कि उसकी पुरानी बातचीत को भी याद रखता है. उसका कहना है कि अगर उसने कुछ महीने पहले कोई सवाल पूछा था, तो AI उसे आज के सवाल से जोड़कर समझा देता है. यह फीचर उसे सबसे ज्यादा हैरान करता है. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि यही चीज ChatGPT को और भी खास बनाती है क्योंकि यह सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि बातचीत को आगे बढ़ाने वाला सिस्टम बन जाता है.
वीडियो में एक और मजेदार मोड़ तब आता है जब ऑटो ड्राइवर को ChatGPT के वॉइस फीचर के बारे में बताया जाता है. जैसे ही वह AI से रियल टाइम में कन्नड भाषा में बात करता है और उसे जवाब सुनता है, उसका एक्सप्रेशन खुशी से भर जाता है. वीडियो में साफ दिखता है कि वह इस टेक्नोलॉजी से कितना प्रभावित है. यह पल लोगों के लिए भी खास बन गया क्योंकि इससे पता चलता है कि AI अब सिर्फ लिखने तक सीमित नहीं है, बल्कि बोलकर भी बातचीत कर सकता है.
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग ऑटो ड्राइवर की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने कहा कि उसकी कुछ भी जानने और सीखने की इच्छा काबिले तारीफ है. एक यूजर ने लिखा कि यह वीडियो साबित करता है कि AI सिर्फ पढ़े-लिखे या टेक लोगों के लिए नहीं है, बल्कि हर किसी के लिए है. कुछ लोगों ने कहा कि यह वीडियो उन पुरानी सोच को तोड़ता है जिसमें माना जाता है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ खास लोगों तक सीमित है.
सबसे खास बात यह रही कि वीडियो वायरल होने पर यह OpenAI के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट तक भी पहुंच गया. वहां से ChatGPT ने मजेदार अंदाज में ऑटो ड्राइवर को धन्यवाद कहा. इस रिएक्शन के बाद वीडियो और भी ज्यादा वायरल हो गया और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया.
यह वीडियो सिर्फ एक वायरल क्लिप नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि टेक्नोलॉजी अब हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन रही है. बेंगलुरु का यह ऑटो ड्राइवर इस बात का उदाहरण बन गया है कि अगर सीखने की इच्छा हो, तो कोई भी इंसान AI जैसे टूल्स का फायदा उठा सकता है. आज के समय में जहां दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली ताकत टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करने की सोच है. यह वायरल वीडियो एक बार फिर साबित करता है कि जिज्ञासा और सीखने का जज्बा किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकता है.
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