अब ऑटो वाले भैया भी चला रहे ChatGPT; सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, OpenAI ने दिया ये रिएक्शन

यह वीडियो सिर्फ एक वायरल क्लिप नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि टेक्नोलॉजी अब हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन रही है. बेंगलुरु का यह ऑटो ड्राइवर इस बात का उदाहरण बन गया है कि अगर सीखने की इच्छा हो, तो कोई भी इंसान AI जैसे टूल्स का फायदा उठा सकता है. आज के समय में जहां दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली ताकत टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करने की सोच है. यह वायरल वीडियो एक बार फिर साबित करता है कि जिज्ञासा और सीखने का जज्बा किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकता है.