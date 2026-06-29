Add Zee Business As A Preferred Source
App

अब ऑटो वाले भैया भी चला रहे ChatGPT; सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, OpenAI ने दिया ये रिएक्शन

बेंगलुरु के एक ऑटो ड्राइवर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह बता रहा है कि उसने कैसे अपने हर रोज की जिंदगी में ChatGPT का इस्तेमाल करता है. वह सवाल अंग्रेजी में पूछता है और जवाब कन्नड भाषा में लेता है. यह वीडियो इतना वायरल हुआ कि ChatGPT के ऑफिशियल अकाउंट ने भी इस पर कन्नड में मजेदार जवाब दिया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 29, 2026, 08:10 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 08:13 PM IST
अब ऑटो वाले भैया भी चला रहे ChatGPT; सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, OpenAI ने दिया ये रिएक्शन
Image Credit: Image credit: instagram/@gagan.saiprasadSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
PM भीख का कटोरा लेकर नहीं गए! सवाल से भड़के बांग्लादेशी विदेश मंत्री की तल्ख टिप्पणी
bangladesh12 min ago
2
Bengaluru auto driver15 min ago
3
mp news25 min ago
4
Delhi crime news27 min ago
5
Jr NTR34 min ago