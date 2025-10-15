बीमार एम्प्लाई ने मांगी छुट्टी तो बॉस ने सुनाया लेक्चर, WhatsApp Chat का स्क्रीनशॉट वायरल; लोग बोले- पहले इंग्लिश सीख लो...

Trending Photos
Sick Leave Viral Chat: बेंगलुरु के एक बैंक कर्मचारी ने अपने मैनेजर से बीमारी की वजह से छुट्टी मांगी. उसने डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकल नोट भी भेजा ताकि मैनेजर को उसकी हालत समझ आए. लेकिन सपोर्ट देने के बजाय मैनेजर ने उसे डांट लगा दी. उसने पूछा, “तुम्हें अनुशासन किसने सिखाया?” और आगे कहा, “देखो किस वक्त छुट्टी मांग रहे हो, दोनों दिन का पे कट होगा.”
क्या हुआ जब कर्मचारी ने मांगी छुट्टी?
कर्मचारी ने विनम्रता से कहा कि वह बीमार है और डॉक्टर की सलाह पर आराम करना जरूरी है. उसने लिखा, “सर, कृपया मेरी स्थिति समझिए. मैं मेडिकल कारणों से छुट्टी मांग रहा हूं. माफ कीजिए कि पहले सूचना नहीं दे सका.” लेकिन मैनेजर का रवैया और कठोर हो गया. उसने जवाब दिया, “तुम अपने कमिटमेंट से भाग रहे हो. जितना जिम्मेदारी से दूर जाओगे, उतनी परेशानी बढ़ेगी. पहले दस दिन का वादा भी पूरा नहीं किया.”
यह भी पढ़ें: फूड डिलीवरी का खोजा ऐसा 'लूपहोल', शख्स ने फ्री में मंगवाए 21,30,000 रुपये का खाना; फिर पकड़ा गया ऐसे
कर्मचारी ने आखिर कैसे दिया जवाब?
कर्मचारी ने शांत रहकर अपनी बात रखी और कहा, “सर, मैं अपने कमिटमेंट से भाग नहीं रहा. बस थोड़ा वक्त चाहिए ताकि ठीक होकर दोबारा काम कर सकूं. मैं ऑफिस लौटकर सारा काम पूरा कर दूंगा.” उसकी यह बात रेडिट पर पोस्ट की गई और यह चैट तेजी से वायरल हो गई. रेडिट पर लोगों ने मैनेजर के बर्ताव की जमकर आलोचना की. कई यूजर्स ने कहा कि पहले खुद इंग्लिश और ह्यूमैनिटी सीखनी चाहिए.
एक यूजर ने लिखा, “इंग्लिश आती नहीं और ये बैंक मैनेजर हैं” दूसरे ने लिखा, “ऐसे लोगों को HR ट्रेनिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत है.” कुछ ने सुझाव दिया कि कर्मचारी HR को मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाए और सारे चैट रिकॉर्ड सुरक्षित रखे.
What should I do with this kind of Manager
byu/nanukannadiga inIndianWorkplace
यह भी पढ़ें: भारत में यहां की 70 प्रतिशत औरतें जवानी में ही हो जाती हैं विधवा, क्यों मरते जा रहे मर्द?
लोगों ने क्या सलाह दी?
कई लोगों ने लिखा कि व्हाट्सएप पर छुट्टी मांगने की बजाय ईमेल भेजो और फोन बंद कर दो. कुछ ने कहा कि हेल्थ सबसे ऊपर है, सैलरी का मतलब यह नहीं कि कोई गुलाम बन जाए. अगर नौकरी से निकाल दिया जाए, तो कानूनी कार्रवाई करने की सलाह भी दी गई. एक कमेंट में लिखा गया, “प्रोफेशनल रहो और अपनी जगह पर डटे रहो. अगर कंपनी ह्यूमैनिटी नहीं दिखा रही, तो बेहतर जगह तलाशो.”