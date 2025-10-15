Advertisement
बीमार एम्प्लाई ने मांगी छुट्टी तो बॉस ने सुनाया लेक्चर, WhatsApp Chat का स्क्रीनशॉट वायरल; लोग बोले- पहले इंग्लिश सीख लो...

बेंगलुरु के एक बैंक कर्मचारी ने जब बीमारी के कारण छुट्टी मांगी, तो बॉस ने सपोर्ट की जगह लेक्चर दे डाला. Reddit पर वायरल चैट ने भारतीय ऑफिस कल्चर में इंसानियत की कमी पर बहस छेड़ दी है.

 

Oct 15, 2025
Sick Leave Viral Chat: बेंगलुरु के एक बैंक कर्मचारी ने अपने मैनेजर से बीमारी की वजह से छुट्टी मांगी. उसने डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकल नोट भी भेजा ताकि मैनेजर को उसकी हालत समझ आए. लेकिन सपोर्ट देने के बजाय मैनेजर ने उसे डांट लगा दी. उसने पूछा, “तुम्हें अनुशासन किसने सिखाया?” और आगे कहा, “देखो किस वक्त छुट्टी मांग रहे हो, दोनों दिन का पे कट होगा.”

क्या हुआ जब कर्मचारी ने मांगी छुट्टी?

कर्मचारी ने विनम्रता से कहा कि वह बीमार है और डॉक्टर की सलाह पर आराम करना जरूरी है. उसने लिखा, “सर, कृपया मेरी स्थिति समझिए. मैं मेडिकल कारणों से छुट्टी मांग रहा हूं. माफ कीजिए कि पहले सूचना नहीं दे सका.” लेकिन मैनेजर का रवैया और कठोर हो गया. उसने जवाब दिया, “तुम अपने कमिटमेंट से भाग रहे हो. जितना जिम्मेदारी से दूर जाओगे, उतनी परेशानी बढ़ेगी. पहले दस दिन का वादा भी पूरा नहीं किया.”

कर्मचारी ने आखिर कैसे दिया जवाब?

कर्मचारी ने शांत रहकर अपनी बात रखी और कहा, “सर, मैं अपने कमिटमेंट से भाग नहीं रहा. बस थोड़ा वक्त चाहिए ताकि ठीक होकर दोबारा काम कर सकूं. मैं ऑफिस लौटकर सारा काम पूरा कर दूंगा.” उसकी यह बात रेडिट पर पोस्ट की गई और यह चैट तेजी से वायरल हो गई. रेडिट पर लोगों ने मैनेजर के बर्ताव की जमकर आलोचना की. कई यूजर्स ने कहा कि पहले खुद इंग्लिश और ह्यूमैनिटी सीखनी चाहिए. 

एक यूजर ने लिखा, “इंग्लिश आती नहीं और ये बैंक मैनेजर हैं” दूसरे ने लिखा, “ऐसे लोगों को HR ट्रेनिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत है.” कुछ ने सुझाव दिया कि कर्मचारी HR को मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाए और सारे चैट रिकॉर्ड सुरक्षित रखे.

 

What should I do with this kind of Manager
byu/nanukannadiga inIndianWorkplace

 

लोगों ने क्या सलाह दी?

कई लोगों ने लिखा कि व्हाट्सएप पर छुट्टी मांगने की बजाय ईमेल भेजो और फोन बंद कर दो. कुछ ने कहा कि हेल्थ सबसे ऊपर है, सैलरी का मतलब यह नहीं कि कोई गुलाम बन जाए. अगर नौकरी से निकाल दिया जाए, तो कानूनी कार्रवाई करने की सलाह भी दी गई. एक कमेंट में लिखा गया, “प्रोफेशनल रहो और अपनी जगह पर डटे रहो. अगर कंपनी ह्यूमैनिटी नहीं दिखा रही, तो बेहतर जगह तलाशो.”

