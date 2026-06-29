/पहले कहासुनी, फिर जमकर चले लात-घूंसे; बेंगलुरु के बार में दाम को लेकर शराबियों का हाई वोल्टेज ड्रामा

Bengaluru Bar Fight Video: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक बेहद चौंकाने वाला और डरावना वीडियो सामने आया है. यहां के एक बार में शराब की कीमत को लेकर शुरू हुआ मामूली सा विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया. कुछ लोगों ने बार के कर्मचारियों पर न सिर्फ लात-घूंसों से हमला किया, बल्कि उनके सिर पर बीयर की बोतल भी दे मारी. इस पूरी हिंसक वारदात का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी है. पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है.
यह पूरी घटना बेंगलुरु के नागराभावी इलाके में स्थित 'मिलेनियम बार' की है. रविवार की शाम करीब 7 बजे कुछ लोग बार में शराब खरीदने के लिए आए थे. काउंटर पर शराब की कीमत को लेकर ग्राहकों और बार के कर्मचारियों के बीच कुछ बहस शुरू हो गई. शुरुआत में यह बहस बेहद सामान्य लग रही थी, लेकिन देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि बात पूरी तरह से हाथ से निकल गई.
बहसबाजी जब मारपीट में बदली, तो ग्राहकों के समूह ने बेहद आक्रामक रुख अपना लिया. उन्होंने बार के कर्मचारियों को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया. हद तो तब हो गई जब उपद्रवियों ने वहां रखी बीयर की बोतल उठाई और एक स्टाफ मेंबर के सिर पर दे मारी. इस हमले में बार के कई कर्मचारियों को गंभीर चोटें आई हैं. वहां मौजूद कुछ अन्य लोगों ने बीच-बचाव करने और लड़ाई को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन हमलावर किसी की भी सुनने को तैयार नहीं थे.
बार में लगे सीसीटीवी कैमरों में यह पूरी हिंसक घटना रिकॉर्ड हो गई. वीडियो के पहले हिस्से में कुछ पुरुष काउंटर पर आकर सामान्य रूप से शराब मांगते हुए दिखाई देते हैं. लेकिन इसके तुरंत बाद वाले फुटेज में नजारा बिल्कुल बदल जाता है. वहां चीख-पुकार और मारपीट शुरू हो जाती है. लोग एक-दूसरे पर टूट पड़ते हैं और जमकर लात-घूंसे बरसाते हैं. यह वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग कानून-व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं.
इस खूनी झड़प की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस हरकत में आ गई है. पुलिस ने बार के कर्मचारियों के बयान दर्ज कर लिए हैं और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बार से मिले सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से खंगाला जा रहा है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है.