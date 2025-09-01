Bengaluru: मासूमों की शिक्षा पर महंगी सौदेबाजी... प्री नर्सरी के बाद कक्षा 1 की फीस पर बवाल, स्कूल ने वसूले 7.35 लाख

दुनिया के कई देशों में प्राथमिक शिक्षा मुफ्त होती है, जबकि कुछ जगहों पर हाईस्कूल तक भी बिना फीस पढ़ाई होती है. इसके विपरीत, भारत के कुछ नामी स्कूल इतने ज्यादा शुल्क वसूलते हैं कि अभिभावकों की कमर टूट जाती है. हाल ही में बेंगलुरु के एक पैरेंट ने रेडिट पर अपनी आपबीती शेयर किया, जिसने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया. पोस्ट के मुताबिक, एक इंटरनेशनल स्कूल में क्लास 1 के बच्चे की सालाना फीस 7,35,000 रुपये है, इसके साथ एडमिशन के समय 1 लाख रुपये का नॉन-रिफंडेबल चार्ज भी लिया जाता है. इस खुलासे ने शिक्षा की बढ़ती लागत पर बहस छेड़ दी है, जहां लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या पढ़ाई अब सिर्फ अमीरों के बच्चों के लिए रह जाएगी?

Annual fee structure of primary school years at one of the better institutions in Bangalore. Add Zee News as a Preferred Source ₹7,35,000 per annum from Grade 1. Don’t miss the ₹1,00,000 non-refundable admission fees. pic.twitter.com/mHoOMRd6Qi — Hardik Pandya (@hvpandya) August 30, 2025

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

यह पोस्ट एक्स (ट्विटर) पर वायरल होते ही लोगों कमेंट करना शुरु कर दिए. कुछ ने कहा कि इतनी फीस केवल चुनिंदा प्रीमियम स्कूलों में ही ली जाती है. वहीं कई लोगों ने निजी शिक्षा क्षेत्र में लगातार बढ़ते खर्च पर नाराजगी जताई और इसे शिक्षा के नाम पर शोषण बताया. एक यूजर ने लिखा, “यह पढ़ाई नहीं, वसूली है." दूसरे ने कहा, “ज्यादातर स्कूल राजनेताओं से जुड़े है जो फीस पर मनमानी करते हैं. सरकार को सख्त नियम बनाने चाहिए." कुछ यूजर्स ने इसे भारत में शिक्षा का बिजनेस मॉडल करार दिया, जबकि कई ने सरकारी स्कूलों को सुधारने की मांग किया.

पहले भी वायरल हुआ था ऐसा मामला

कुछ हफ्ते पहले एक पोस्ट में दावा किया गया था कि गूगल में काम करने वाला एक कपल अपने बच्चे की शिक्षा पर ₹11.2 लाख सालाना खर्च करता है. इससे भी बहस छिड़ी थी कि क्या शिक्षा धीरे-धीरे एक लक्ज़री बनती जा रही है. लोगों का कहना है कि इस बढ़ती लागत को रोकना बेहद जरूरी है.

बेंगलुरु में ऐसा ही मामला कुछ दिन पहल चर्चा में रहा था जहां प्री-नर्सरी एडमिशन फीस खर्च करीब ₹1.85 लाख बताया. विवरण के अनुसार, इसमें ₹5,000 रजिस्ट्रेशन फीस, ₹28,240 उपभोग्य सामग्री शुल्क (दो किश्तों में), जून से नवंबर के लिए ₹91,200 और शेष वर्ष के लिए ₹60,800 का शैक्षणिक खर्च शामिल है. इतनी अधिक फीस ने कई अभिभावकों को हैरान कर दिया और सोशल मीडिया पर स्कूलों की बढ़ती फीस को लेकर बहस छेड़ दिया था.