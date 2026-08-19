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कॉलेज में BBA स्टूडेंट, छुट्टियों में रैपिडो कैप्टन! छात्र ने 3 महीने ऑटो चलाकर कमाए इतने रुपये, खोली गिग वर्क की पूरी सच्चाई

BBA Student Becomes Gig Worker: बेंगलुरु में BBA की पढ़ाई कर रहे एक छात्र ने 'रैपिडो' कैप्टन के तौर पर अपने 3 महीने के काम का अनुभव साझा किया. उसने बताया कि वह दिनभर में कितने पैसे कमाता था और उसे क्या सब सीखने को मिला.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 19, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 04:33 PM IST
कॉलेज में BBA स्टूडेंट, छुट्टियों में रैपिडो कैप्टन! छात्र ने 3 महीने ऑटो चलाकर कमाए इतने रुपये, खोली गिग वर्क की पूरी सच्चाई

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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