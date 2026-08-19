/कॉलेज में BBA स्टूडेंट, छुट्टियों में रैपिडो कैप्टन! छात्र ने 3 महीने ऑटो चलाकर कमाए इतने रुपये, खोली गिग वर्क की पूरी सच्चाई

Bengaluru News: बेंगलुरु के एक कॉलेज में सेकेंड ईयर के छात्र ने 'रैपिडो' कैप्टन के रूप में 3 महीने तक अपने काम का अनुभव शेयर किया. BBA का कोर्स कर रहे इस छात्र ने बताया कि उसने कॉलेज की छुट्टियों के दौरान एल्गोरिदम और गिग इकोनॉमी को बेहतर ढंग से समझने के लिए यह काम शुरू किया. छात्र ने कहा कि शुरुआत में प्लेटफॉर्म के कामकाज को पूरी तरह से न समझने के बावजूद उसने जल्द ही पता लगा लिया था कि सबसे ज्यादा डिमांड कहां से आती है. इससे उसे बेहतर कमाई करने में काफी मदद मिली.
छात्र के मुताबिक, वह आमतौर पर सुबह 8 बजे से शाम 4 बजकर 30 बजे तक काम करता था और अच्छे दिनों में ईंधन या अन्य खर्चों को छोड़कर वह लगभग 1,200 रुपये कमा लेता था.
छात्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'रेडिट' पर 'रैपिडो' के साथ अपने अनुभव को बताते हुए कहा,' मेरे लिए यह वास्तव में एक अच्छा एडिशनल वर्क था था, लेकिन इसने मुझे उन लोगों के बारे में भी बहुत सोचने पर मजबूर किया, जो अपनी पूरी आजीविका के लिए गिग वर्क पर निर्भर हैं. मैंने उन घंटों के दौरान वास्तव में कभी आराम नहीं किया.' छात्र ने लिखा कि जब दोपहर में सवारी मिलना मुश्किल हो जाता था, तो वह अपनी आय बढ़ाने के लिए खाने-पीने की चीजों की डिलीवरी भी करता था. उसने कहा,' कभी-कभी खाना तुरंत तैयार हो जाता है. दूसरी बार आपको 20-25 मिनट तक वहां खड़े होकर उसके तैयार होने का इंतजार करना पड़ता है.'
छात्र ने बताया कि वह 3 महीने तक लगातार मैजेस्टिक, रेलवे स्टेशन और कई व्यस्त इलाकों में ऑटो रिक्शा चलाता रहा. हालांकि, ऑटो रिक्शा चालक उसे घूरते थे, लेकिन किसी ने भी उसे धमकाया या उससे झगड़ा नहीं किया.
छात्र ने अपनी कमाई के डैशबोर्ड के स्क्रीनशॉट शेयर करके आंकड़ों की पुष्टि की. उसने मई 2026 में 96 ऑर्डर पूरे किए और 5,650 रुपये कमाए. जून में उसकी आय में अच्छी बढ़ोत्तरी हुई और यह 16,660 रुपये तक पहुंच गई, जबकि जुलाई में उसने 233 ऑर्डर पूरे किए और 14,222 रुपये की कमाई की.
छात्र ने अपनी कमाई को लेकर कहा,' यह केवल 1,200 रुपये प्रतिदिन की बात नहीं थी. मुझे यह देखने का मौका मिला कि कामगारों के नजरिए से गिग वर्क वास्तव में कैसा होता है, इंजतार करना, ईंधन की लागत, अनिश्चितता, प्लेटफॉर्म के नियम, ग्राहकों की समस्याएं, रेस्तरां की दिक्कतें और लगातार आगे बढ़ते रहने का दबाव.' पोस्ट के वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर रिएक्शन देना शुरू किया. एक यूजर ने लिखा,' बेहद दिलचस्प जानकारी. धन्यवाद. साथ ही, जो लोग कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर दे रहे हैं, कृपया पैसे तैयार रखें. डिलीवरी के बाद पैसे ढूंढने की कोशिश न करें या दरवाजा खोलने में 5 मिनट बर्बाद न करें. समय ही पैसा है, खासकर गिग वर्कर्स के लिए.' एक अन्य यूजर ने अपना अनुभव शेयर करते हुए लिखा,' मैंने भी ऐसा किया है, जब मैं BBA की पढ़ाई कर रहा था, तब मुझे किसी ने धमकाया नहीं था और मैं सुबह 7-11 बजे तक और फिर शाम 4-9 बजे तक काम करता था. मुझे प्रोत्साहन राशि मिलाकर 1.5 हजार मिलते थे. फिर मैंने नौकरी छोड़ दी.