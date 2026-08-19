/कॉलेज में BBA स्टूडेंट, छुट्टियों में रैपिडो कैप्टन! छात्र ने 3 महीने ऑटो चलाकर कमाए इतने रुपये, खोली गिग वर्क की पूरी सच्चाई

छात्र ने अपनी कमाई को लेकर कहा,' यह केवल 1,200 रुपये प्रतिदिन की बात नहीं थी. मुझे यह देखने का मौका मिला कि कामगारों के नजरिए से गिग वर्क वास्तव में कैसा होता है, इंजतार करना, ईंधन की लागत, अनिश्चितता, प्लेटफॉर्म के नियम, ग्राहकों की समस्याएं, रेस्तरां की दिक्कतें और लगातार आगे बढ़ते रहने का दबाव.' पोस्ट के वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर रिएक्शन देना शुरू किया. एक यूजर ने लिखा,' बेहद दिलचस्प जानकारी. धन्यवाद. साथ ही, जो लोग कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर दे रहे हैं, कृपया पैसे तैयार रखें. डिलीवरी के बाद पैसे ढूंढने की कोशिश न करें या दरवाजा खोलने में 5 मिनट बर्बाद न करें. समय ही पैसा है, खासकर गिग वर्कर्स के लिए.' एक अन्य यूजर ने अपना अनुभव शेयर करते हुए लिखा,' मैंने भी ऐसा किया है, जब मैं BBA की पढ़ाई कर रहा था, तब मुझे किसी ने धमकाया नहीं था और मैं सुबह 7-11 बजे तक और फिर शाम 4-9 बजे तक काम करता था. मुझे प्रोत्साहन राशि मिलाकर 1.5 हजार मिलते थे. फिर मैंने नौकरी छोड़ दी.