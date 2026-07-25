Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /चलती बस में महिला से छेड़छाड़! BMTC बस ड्राइवर ने दिखाई हिम्मत, तुरंत बस रोक आरोपी को दबोचा

चलती बस में महिला से छेड़छाड़! BMTC बस ड्राइवर ने दिखाई हिम्मत, तुरंत बस रोक आरोपी को दबोचा

बेंगलुरु की एक BMTC बस में सफर कर रही महिला के साथ कथित छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. लेकिन इस घटना ने सिर्फ डर की नहीं, बल्कि हिम्मत और जिम्मेदारी की भी मिसाल पेश की. महिला ने चुप रहने के बजाय तुरंत विरोध किया और बस ड्राइवर को जानकारी दी. इसके बाद ड्राइवर ने बस रोककर आरोपी का सामना किया और पुलिस के आने तक उसे जाने नहीं दिया. सोशल मीडिया पर इस घटना की खूब चर्चा हो रही है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 25, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 03:00 PM IST
चलती बस में महिला से छेड़छाड़! BMTC बस ड्राइवर ने दिखाई हिम्मत, तुरंत बस रोक आरोपी को दबोचा
Image Credit: Image credit: X/@vani_mehrotra

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गोयनका सदन में पहुंचे RSS के संयुक्त महासचिव हांसी MLA ने दी श्रद्धांजलि
Haryana news47 min ago
2
Dharmendra Pradhan59 min ago
3
Commonwealth Games 20261 hr ago
4
commissioning of INS Malvan1 hr ago
5
Bilaspur News1 hr ago