/चलती बस में महिला से छेड़छाड़! BMTC बस ड्राइवर ने दिखाई हिम्मत, तुरंत बस रोक आरोपी को दबोचा

बेंगलुरु की सड़कों पर रोज की तरह एक BMTC बस अपने तय रूट पर चल रही थी. बस में कई यात्री मौजूद थे. इसी दौरान एक महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ बस में सफर कर रहे एक व्यक्ति ने गलत हरकत की. ऐसी स्थिति में अक्सर लोग डर या झिझक की वजह से चुप रह जाते हैं, लेकिन इस महिला ने ऐसा नहीं किया. उसने तुरंत अपनी आवाज उठाई और बस के ड्राइवर को पूरी घटना की जानकारी दी.
महिला की शिकायत मिलते ही बस चालक ने बिना देर किए बस रोक दी. उसने आरोपी से जवाब मांगा और मामले को गंभीरता से लिया. यही फैसला आगे चलकर इस पूरी घटना का सबसे अहम हिस्सा बन गया. सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि अगर हर सार्वजनिक जगह पर लोग इसी तरह जिम्मेदारी निभाएं, तो महिलाओं के खिलाफ होने वाली ऐसी घटनाओं पर काफी हद तक रोक लग सकती है.
बताया जा रहा है कि यह घटना BMTC की रूट नंबर 500D बस में हुई. बस हेब्बल से मन्यता टेक पार्क की ओर जा रही थी. सफर के दौरान महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ बैठे एक सहयात्री ने उसे परेशान किया. महिला ने तुरंत बस चालक प्रवीण को इसकी जानकारी दी. शिकायत मिलते ही उन्होंने बस को रोका और आरोपी का सामना किया. इस दौरान बस में मौजूद दूसरे यात्रियों का भी ध्यान इस घटना की ओर गया.
घटना के दौरान माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया. आरोप है कि जब बस चालक प्रवीण ने आरोपी से सवाल किए, तो उसने उन पर थूक दिया. इसके बावजूद ड्राइवर पीछे नहीं हटे. उन्होंने स्थिति को संभाला और आरोपी को वहां से भागने नहीं दिया. बाद में पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस के पहुंचने तक बस चालक मौके पर डटे रहे, जिससे आरोपी को हिरासत में लेना आसान हो गया. सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि प्रवीण ने सिर्फ एक ड्राइवर की नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाई.
A woman was allegedly sexually harrassed by another passenger on a bus in Bengaluru. The incident happened on July 23. She confronted the accused, the driver intervened and stopped the man from fleeing. pic.twitter.com/eryo4zAiLq
— Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) July 25, 2026
इस घटना में सबसे ज्यादा चर्चा महिला की हिम्मत की भी हो रही है. कई लोग मानते हैं कि सार्वजनिक जगहों पर छेड़छाड़ की घटनाओं में पीड़ित अक्सर डर, शर्म या परेशानी की वजह से शिकायत नहीं कर पाते. लेकिन इस महिला ने तुरंत विरोध किया और मदद मांगी. सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि अगर पीड़ित अपनी आवाज उठाएं और आसपास मौजूद लोग उनका साथ दें, तो ऐसे मामलों में आरोपियों के बच निकलने की संभावना काफी कम हो जाती है. कई यूजर्स ने लिखा कि यह घटना दूसरी महिलाओं के लिए भी एक मजबूत संदेश है कि गलत व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है.
घटना से जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद हजारों लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी. कई लोगों ने लिखा कि सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ पुलिस या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक की भी जिम्मेदारी है. कुछ लोगों ने कहा कि बस चालक प्रवीण ने जिस तरह हालात संभाले, वह सराहनीय है. वहीं कई यूजर्स ने महिला की हिम्मत को सलाम किया और कहा कि उसने चुप रहने के बजाय सही समय पर सही कदम उठाया. लोगों का यह भी कहना है कि जब आम लोग किसी गलत घटना को देखकर नजरें फेरने के बजाय सामने आते हैं, तभी समाज में बदलाव संभव होता है.
विशेषज्ञ भी मानते हैं कि बस, मेट्रो और दूसरे सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा सिर्फ सीसीटीवी या सुरक्षा कर्मियों से नहीं बढ़ती. सबसे बड़ा फर्क तब पड़ता है, जब यात्री खुद सतर्क रहें और किसी भी गलत हरकत को नजरअंदाज न करें. अगर पीड़ित तुरंत शिकायत करे और आसपास मौजूद लोग उसका साथ दें, तो आरोपी के खिलाफ कार्रवाई आसान हो जाती है. यही वजह है कि इस घटना को कई लोग एक सकारात्मक उदाहरण के रूप में देख रहे हैं.
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