Advertisement
trendingNow13015005
Hindi Newsजरा हटके

फोन पर रो रही थी इंफ्लुएंसर, तभी कैब ड्राइवर ने अचानक गाड़ी रोकी और किया कुछ ऐसा कि लोग हैरान रह गए

Bengaluru Cab Driver: बेंगलुरु में एक कैब ड्राइवर ने रोती और भूखी इंफ्लुएंसर के लिए सैंडविच खरीदकर इंसानियत की मिसाल पेश की. सोशल मीडिया पर यह कहानी तेजी से वायरल हो गई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 23, 2025, 08:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोन पर रो रही थी इंफ्लुएंसर, तभी कैब ड्राइवर ने अचानक गाड़ी रोकी और किया कुछ ऐसा कि लोग हैरान रह गए

Influencer Viral Story: बेंगलुरु में कैब ड्राइवरों को लेकर अक्सर निगेटिव खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन इस बार एक ऐसी घटना हुई जिसने इंसानियत में लोगों का विश्वास बढ़ा दिया. एक इंफ्लुएंसर योगिता राठौर फोन पर अपने दोस्त से बात करते हुए भावुक हो गई थीं. वह पूरे दिन के व्यस्त काम के चलते कुछ खा नहीं पाई थीं और एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी थीं.

ड्राइवर ने फोन पर हुई बात क्यों सुनी?

योगिता अपनी भूख और तनाव की बात फोन पर कर रही थीं. तभी कैब ड्राइवर ने उनकी बातचीत सुन ली. कुछ मिनट बाद उसने गाड़ी एक तरफ रोककर कहा कि वह दो मिनट में लौट आएगा. योगिता को लगा वह शायद टॉयलेट जाना चाहता है, लेकिन कहानी ने मोड़ तब लिया जब वह हाथ में सैंडविच लेकर लौटा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: दुबई में शाम की भीड़, न हॉर्न न जल्दबाजी... भारतीय शख्स का वायरल वीडियो, आखिर क्या है इस 'ट्रैफिक जादू' का राज?

सैंडविच लेकर लौटने पर ड्राइवर ने क्या कहा?

ड्राइवर ने कहा, “मैंने आपको कहते सुना कि आप बहुत भूखी हैं. मुझे बहुत बुरा लगा. अगर मेरी बहन होती और भूखी होती तो मुझे उतना ही बुरा लगता.” यह सुनकर योगिता भावुक हो गईं और उन्होंने कहा कि वह इस नेकदिली को कभी नहीं भूलेंगी. योगिता ने पूरी घटना सोशल मीडिया पर शेयर की और लिखा कि छोटे-छोटे नेक काम किसी का दिन बदल सकते हैं. उन्होंने उबर इंडिया को भी धन्यवाद कहा कि उनके पास ऐसे दयालु ड्राइवर हैं.

 

 

यह भी पढ़ें: Find My Phone फेल, iCloud पासवर्ड भूला... फिर भी घर तक कैसे पहुंचा पत्नी का iPhone?

लोगों ने इस कहानी पर कैसी प्रतिक्रिया दी?

इंटरनेट पर कहानी देखते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई. कई लोगों ने इस ड्राइवर की दयालु सोच की तारीफ की और कहा कि यही इंसानियत की असली पहचान है. कुछ यूजर्स ने कहा कि यह वाकई दिल छू लेने वाली कहानी है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए वे किसी अजनबी से मिला खाना नहीं खा सकते. कई ने लिखा कि वे इस नेकदिली की सराहना तो करते हैं, लेकिन खाना घर पहुंचकर ही खाते.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

BengaluruCab driver

Trending news

CJI की शपथ लेने से पहले ही जस्टिस सूर्यकांत ने किया ऐसा ऐलान, बरसों से था इंतजार
indian justice system
CJI की शपथ लेने से पहले ही जस्टिस सूर्यकांत ने किया ऐसा ऐलान, बरसों से था इंतजार
तेजस क्रैश: बेटे का वीडियो ढूंढ रहे थे तभी..., पिता ने सुनाई दिल चीर देने वाली कहानी
Namansh Syal
तेजस क्रैश: बेटे का वीडियो ढूंढ रहे थे तभी..., पिता ने सुनाई दिल चीर देने वाली कहानी
अब ठंड का बढ़ेगा टॉर्चर, पहाड़ों में फैली कंपकंपी, यहां बारिश बनी मुसीबत
Weather
अब ठंड का बढ़ेगा टॉर्चर, पहाड़ों में फैली कंपकंपी, यहां बारिश बनी मुसीबत
खुफिया एजेंसियों का बड़ा अलर्ट, PAK टेरर ग्रुप सर्दियों में कर रहा ऐसी नापाक साजिश
Intelligence Alert
खुफिया एजेंसियों का बड़ा अलर्ट, PAK टेरर ग्रुप सर्दियों में कर रहा ऐसी नापाक साजिश
Hardeep Puri
"मैडम में अकड़ ज्यादा थी" फिर भी कैसे कामयाब रही हरदीप और लक्ष्मी पुरी की लव स्टोरी?
क्या दिल्ली ब्लास्ट का IIT कानपुर से भी कनेक्शन? स्कॉलर की तलाश में जुटी जांच एजेंसी
Delhi blast
क्या दिल्ली ब्लास्ट का IIT कानपुर से भी कनेक्शन? स्कॉलर की तलाश में जुटी जांच एजेंसी
बंगाल में 6 दिसंबर को 'नई बाबरी मस्जिद' का शिलान्यास, क्या 'मुलायम' बन जाएंगी ममता
DNA
बंगाल में 6 दिसंबर को 'नई बाबरी मस्जिद' का शिलान्यास, क्या 'मुलायम' बन जाएंगी ममता
DNA: एक देश पर अलकायदा का कब्जा कैसे हुआ? जानिए आतंक का 'एनाकोंडा' मॉडल
DNA
DNA: एक देश पर अलकायदा का कब्जा कैसे हुआ? जानिए आतंक का 'एनाकोंडा' मॉडल
बंगाल में 60 लाख घुसपैठिए? वोट से लेकर संस्कृति तक कैसे बदल दिया राज्य का मूल चरित्र
DNA
बंगाल में 60 लाख घुसपैठिए? वोट से लेकर संस्कृति तक कैसे बदल दिया राज्य का मूल चरित्र
अल फलाह यूनिवर्सिटी पर गहराया संकट! चेयरमैन जवाद के समर्थन में उतरे मौलाना अरशद मदनी
Al Falah University
अल फलाह यूनिवर्सिटी पर गहराया संकट! चेयरमैन जवाद के समर्थन में उतरे मौलाना अरशद मदनी