फोन पर रो रही थी इंफ्लुएंसर, तभी कैब ड्राइवर ने अचानक गाड़ी रोकी और किया कुछ ऐसा कि लोग हैरान रह गए

Influencer Viral Story: बेंगलुरु में कैब ड्राइवरों को लेकर अक्सर निगेटिव खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन इस बार एक ऐसी घटना हुई जिसने इंसानियत में लोगों का विश्वास बढ़ा दिया. एक इंफ्लुएंसर योगिता राठौर फोन पर अपने दोस्त से बात करते हुए भावुक हो गई थीं. वह पूरे दिन के व्यस्त काम के चलते कुछ खा नहीं पाई थीं और एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी थीं.

ड्राइवर ने फोन पर हुई बात क्यों सुनी?

योगिता अपनी भूख और तनाव की बात फोन पर कर रही थीं. तभी कैब ड्राइवर ने उनकी बातचीत सुन ली. कुछ मिनट बाद उसने गाड़ी एक तरफ रोककर कहा कि वह दो मिनट में लौट आएगा. योगिता को लगा वह शायद टॉयलेट जाना चाहता है, लेकिन कहानी ने मोड़ तब लिया जब वह हाथ में सैंडविच लेकर लौटा.

सैंडविच लेकर लौटने पर ड्राइवर ने क्या कहा?

ड्राइवर ने कहा, “मैंने आपको कहते सुना कि आप बहुत भूखी हैं. मुझे बहुत बुरा लगा. अगर मेरी बहन होती और भूखी होती तो मुझे उतना ही बुरा लगता.” यह सुनकर योगिता भावुक हो गईं और उन्होंने कहा कि वह इस नेकदिली को कभी नहीं भूलेंगी. योगिता ने पूरी घटना सोशल मीडिया पर शेयर की और लिखा कि छोटे-छोटे नेक काम किसी का दिन बदल सकते हैं. उन्होंने उबर इंडिया को भी धन्यवाद कहा कि उनके पास ऐसे दयालु ड्राइवर हैं.

लोगों ने इस कहानी पर कैसी प्रतिक्रिया दी?

इंटरनेट पर कहानी देखते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई. कई लोगों ने इस ड्राइवर की दयालु सोच की तारीफ की और कहा कि यही इंसानियत की असली पहचान है. कुछ यूजर्स ने कहा कि यह वाकई दिल छू लेने वाली कहानी है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए वे किसी अजनबी से मिला खाना नहीं खा सकते. कई ने लिखा कि वे इस नेकदिली की सराहना तो करते हैं, लेकिन खाना घर पहुंचकर ही खाते.