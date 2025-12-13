उतरो, मैं आगे नहीं जाऊंगा... सिर्फ 100 मीटर के लिए कैब में छिड़ी ‘महाभारत’, लेडी पैसेंजर की गलती पर ड्राइवर बेकाबू

डिजिटल जमाने में कैब बुक करना जितना आसान हो गया है, उतना ही जटिल कभी-कभी उसका अनुभव भी बन जाता है. एक क्लिक में गाड़ी आ जाती है, लेकिन मंज़िल तक पहुंचते-पहुंचते मामला बिगड़ भी सकता है. बेंगलुरु से सामने आए एक वायरल वीडियो ने यही दिखाया है, जहां महिला यात्री और कैब ड्राइवर के बीच सिर्फ 100 मीटर की दूरी को लेकर बड़ा बवाल हो गया. बात किराए या रूट की नहीं थी, बल्कि सही लोकेशन और बातचीत के लहजे की थी. यह छोटा सा विवाद सोशल मीडिया पर गिग इकॉनमी, ड्राइवरों के दबाव और यात्रियों के व्यवहार पर बड़ी बहस बन गया.

लोकेशन चेक करो मैडम…” फिर शुरू हुआ विवाद

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ऐप-आधारित कैब ड्राइवर महिला यात्री से बार-बार अपनी लोकेशन चेक करने को कह रहा है. ड्राइवर का कहना था कि वह ड्रॉप प्वाइंट से 100 मीटर आगे या पीछे नहीं जा सकता. इसी बात पर बहस तेज हो गई और ड्राइवर की आवाज ऊंची होती चली गई. वह कहता सुनाई देता है कि वह कितनी देर इंतजार करे और महिला ने सही लोकेशन क्यों नहीं डाली. महिला ने जब खुद को बचाने की कोशिश की और वीडियो बनाना शुरू किया, तो ड्राइवर और भड़क गया. उसने कहा कि यह “नॉनसेंस” के लिए वीडियो बनाया जा रहा है.

15 मिनट का इंतजार फिर...

This Hindi lady abuses Cab driver after he refuses to go back 100 mtrs from the destination. When cab driver says this the location and he can't go back. She abused him calling nonsense. Driver claims she didn't know the exact location and made him roam for 10-15 mins now she… pic.twitter.com/iOgmpnCD9M (@ITSCK47) December 12, 2025

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @ITSCK47 नाम के यूजर ने शेयर किया है. पोस्ट के मुताबिक, ड्राइवर पिछले 10-15 मिनट से गलत लोकेशन के कारण गाड़ी घुमा रहा था. ड्राइवर का दावा है कि महिला को खुद नहीं पता था कि उसे कहां उतरना है. इसी बीच उसकी अगली बुकिंग का समय हो रहा था, इसलिए उसने आगे जाने से मना कर दिया. आरोप है कि इसी दौरान महिला ने उसे अपशब्द कहे और ‘नॉनसेंस’ कहा. बहस में भाषा की दीवार भी दिखी, जब ड्राइवर ने महिला से कन्नड़ में बात करने को कहा.

इंटरनेट पर दो हिस्सों में बंटी राय

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोग दो गुटों में बंट गए. कुछ यूजर्स ने कहा कि GPS हमेशा सटीक नहीं होता और अगर दूरी सिर्फ 50-100 मीटर थी, तो पैदल चला जा सकता था. उनका मानना था कि गलती महिला की है और बात करने का तरीका भी मायने रखता है. वहीं कुछ लोगों ने बीच का रास्ता सुझाया. उनका कहना था कि यह अहंकार की लड़ाई बन गई. अगर प्यार से बात होती और दोनों थोड़ा एडजस्ट करते, तो मामला इतना नहीं बढ़ता.

धैर्य की कमी या सिस्टम की खामी?

यह घटना सिर्फ एक कैब राइड का झगड़ा नहीं, बल्कि महानगरों में बढ़ते तनाव की तस्वीर है. एक तरफ ड्राइवर है, जिस पर अगली राइड का टाइम प्रेशर है, और दूसरी तरफ ग्राहक है, जो पैसे देकर पूरी सुविधा चाहता है. सवाल यह है कि क्या तकनीक पर हमारी निर्भरता इतनी बढ़ गई है कि हम 100 मीटर के लिए इंसानी संवेदनाएं भूल जाते हैं? शायद गलती किसी एक की नहीं थी. थोड़ी विनम्रता और समझदारी इस सफर को सोशल मीडिया की लड़ाई बनने से रोक सकती थी.