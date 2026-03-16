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नींबू पानी है या सोना? बेंगलुरु के कैफे ने वसूल लिया 5% Gas Crisis Fee, बिल देख घूम जाएगा माथा

बेंगलुरु के Theo Cafe ने लीमोनेड बिल में 5% गैस क्राइसिस चार्ज लगाया, जिससे सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. देश में LPG आपूर्ति में व्यवधान है, लेकिन सरकार घरेलू ग्राहकों को लगातार सप्लाई और स्टॉकिंग रोकने पर ध्यान दे रही है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 16, 2026, 06:37 PM IST
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नींबू पानी है या सोना? बेंगलुरु के कैफे ने वसूल लिया 5% Gas Crisis Fee, बिल देख घूम जाएगा माथा

बेंगलुरु के Theo Cafe ने ग्राहकों के लीमोनेड बिल में 5% का ‘गैस क्राइसिस चार्ज’ जोड़कर सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी. यह चार्ज दो मिंट लीमोनेड के बिल पर लगाया गया. ये बिल ग्राहकों को मजेदार भी लगा और कुछ ने इसकी वैधता पर सवाल भी उठाए.

कुल बिल कितना आया?

लीमोनेड की कीमत ₹179 प्रति पीस थी. 5% गैस क्राइसिस चार्ज के रूप में ₹17.01 जोड़ने के बाद, GST और 5% डिस्काउंट लागू होने पर टोटल बिल ₹374 आया. ये बिल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं.

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सोशल मीडिया पर क्या प्रतिक्रिया रही?

कुछ उपयोगकर्ताओं ने मजाक में लिखा, “नींबू गरम करके डाला है क्या?” और “अगला क्या? बेंगलुरु में मौसम बदलने पर भी चार्ज लगेगा?” वहीं कुछ ने इस चार्ज की वैधता और न्यायसंगतता पर सवाल उठाए. कुछ लोगों ने कैफे का समर्थन भी किया और कहा कि बढ़ते LPG के दाम को देखते हुए यह छोटा चार्ज स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन इसे वैकल्पिक होना चाहिए.

 

क्या ग्राहक दबाव महसूस कर रहे हैं?

एक यूजर ने लिखा, “जो व्यक्ति केवल लीमोनेड के लिए ₹179 खर्च कर सकता है, उसके लिए ₹17 का चार्ज ज्यादा नहीं है. डिस्काउंट ₹18 पहले ही दिया जा चुका है, इसलिए यह चार्ज लगभग नकारात्मक प्रभाव डालता है.”

भारत में LPG आपूर्ति की स्थिति क्या है?

देशभर में LPG सप्लाई में व्यवधान आ गया है. पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण होर्मुज स्ट्रेट के माध्यम से शिपमेंट धीमा हो गया है. भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का लगभग 60% पश्चिम एशिया से आयात करता है. इसके अलावा 50% नेचुरल गैस और 88% क्रूड ऑयल भी इसी क्षेत्र से आता है.

यह व्यवधान किन जगहों पर दिखा?

LPG की सप्लाई में व्यवधान के कारण रेस्तरां, होटल और सार्वजनिक कैंटीन में कभी-कभी पैनिक बायिंग और कमी की आशंका देखी गई. हालांकि सरकार ने कहा कि घरेलू ग्राहकों और प्राथमिक क्षेत्रों की आपूर्ति सर्वोच्च प्राथमिकता पर है.

सरकार ने क्या कदम उठाए?

केंद्र ने बताया कि LPG की स्थिति चिंताजनक है, लेकिन कोई पूर्ण कमी नहीं है. CNG और PNG की आपूर्ति पूरी है, और पेट्रोल पंपों में कोई सूखापन नहीं देखा गया. वाणिज्यिक बिक्री आंशिक रूप से फिर से शुरू हो गई है.

ग्राहकों के लिए संदेश क्या है?

केंद्र ने बताया कि LPG की स्थिति चिंताजनक है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है. CNG और PNG की आपूर्ति पूरी है, और पेट्रोल पंपों पर स्थिति सामान्य दिनों की तरह है. वाणिज्यिक बिक्री आंशिक रूप से फिर से शुरू हो गई है.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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