इंटरनेट पर मचा तहलका! बेंगलुरु की इंजीनियर ने खोला अपनी सैलरी का कच्चा चिट्ठा, वीडियो वायरल

Engineer Salary Breakup: बेंगलुरु की एक डेटा इंजीनियर की सैलरी ₹3 लाख है, लेकिन EMI, SIP, खर्च और निवेश मिलाकर वह कैसे हर महीने ₹2 लाख से ज्यादा खर्च करती हैं, यह पूरा ब्रेकअप जानिए इस वायरल स्टोरी में.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 18, 2026, 06:41 AM IST
Salary Breakup: बेंगलुरु की एक डेटा इंजीनियर ने इंस्टाग्राम पर अपने महीने की पूरी सैलरी प्लानिंग शेयर की और देखते ही देखते वह वायरल हो गई. वह हर महीने ₹3 लाख कमाती हैं और करीब ₹2.12 लाख सिर्फ खर्च और निवेश में चला जाता है. वीडियो में उन्होंने बताया कि कैसे EMI, SIP, घर का खर्च और लाइफस्टाइल मिलकर उनकी कमाई को पहले ही तय कर देते हैं. सोशल मीडिया पर लोग हैरान हैं कि इतनी बड़ी सैलरी होने के बाद भी कैसे एक सख्त बजट में जिंदगी चल रही है.

घर का खर्च कितना?

उनका सबसे बड़ा राहत वाला खर्च घर से जुड़ा है. वह ₹20,000 किराया देती हैं और ₹5,000 घरेलू मदद के लिए. इसमें बिजली, पानी और इंटरनेट सब शामिल है, यानी हर महीने सिर्फ ₹25,000 में पूरा घर संभल जाता है. उन्होंने बताया कि इस वजह से उन्हें कभी अचानक भारी बिल का डर नहीं रहता. आज के समय में जहां मेट्रो सिटी में घर का खर्च जेब पर भारी पड़ता है, वहां यह सेटअप काफी स्मार्ट माना जा रहा है.

खाना और पर्सनल खर्च?

खाने-पीने में वह महीने का करीब ₹10,000 खर्च करती हैं. इसमें ₹8,000 ग्रॉसरी और ₹2,000 बाहर खाने का बजट है. इसके अलावा स्किन केयर, सेल्फ केयर, गिफ्ट्स और विटामिन जैसी चीजों पर करीब ₹5,000 खर्च होते हैं. यानी अपनी सेहत और खुद पर खर्च करना भी वह जरूरी मानती हैं, लेकिन लिमिट में. फिट रहने के लिए उन्होंने पर्सनल ट्रेनर के साथ जिम मेंबरशिप ले रखी है, जिस पर हर महीने ₹12,000 खर्च होते हैं. इसके अलावा नेटफ्लिक्स और एप्पल टीवी जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर सिर्फ ₹300 का खर्च है. यानी एंटरटेनमेंट में वह फालतू पैसा नहीं उड़ातीं, बल्कि हेल्थ को ज्यादा अहमियत देती हैं.

 

 

EMI और परिवार में निवेश कैसे?

उनका सबसे इमोशनल खर्च ₹30,000 की होम लोन EMI है. यह फ्लैट उन्होंने अपने माता-पिता के लिए खरीदा है. उनका मानना है कि रियल एस्टेट भले ही फाइनेंशियल लायबिलिटी हो, लेकिन परिवार के लिए घर खरीदना उनकी जिम्मेदारी और कृतज्ञता है. इस एक फैसले से उनका हर महीने का बजट पहले ही काफी टाइट हो जाता है.

हर महीने वह ₹1 लाख SIP में डालती हैं. छह महीने का इमरजेंसी फंड पहले से तैयार है, इसलिए फिलहाल अलग से बचत नहीं कर रहीं. कभी-कभी वह सोना भी खरीदती हैं जब बाजार सही लगता है. इसके अलावा ट्रैवल, गैजेट, शादियां और अपनी आने वाली शादी के लिए भी वह अलग फंड बनाने की योजना रखती हैं. 2025 में ही उन्होंने घूमने पर ₹7 लाख खर्च किए थे, जिससे पता चलता है कि वह जिंदगी जीने के साथ-साथ भविष्य भी प्लान कर रही हैं.

