Viral Video: 80 साल के बुजुर्ग ससुर-सास के लिए डॉक्टर बहू बनी हैवान, बेटे-बेटी के साथ मिलकर घसीटा, देखें हैरान कर देने वाला वीडियो

Karnataka Viral Video: बेंगलुरु में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक डॉक्टर बहू ने अपने बेटे-बेटी के साथ मिलकर अपने बुजुर्ग ससुर-सास को बेरहमी से पीटा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 80 वर्षीय ससुर और उनकी बीमार पत्नी पर किए गए अत्याचार साफ नजर आ रहे हैं. वीडियो देखकर लोग गुस्से में हैं और महिला के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बुजुर्गों पर कहर बनकर टूटी बहू

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना 10 मार्च की रात करीब 8:30 बजे हुई. 80 वर्षीय जे. नरसिमैया जो एक दिल के मरीज हैं और उनकी कैंसर सर्वाइवर पत्नी अपने घर में थे, जब प्रियदर्शिनी अपने बेटे-बेटी के साथ वहां पहुंची. पहले तीखी बहस हुई और फिर मामला हाथापाई तक पहुंच गया. वीडियो में साफ दिख रहा है कि प्रियदर्शिनी अपनी सास को बालों से घसीट रही है, जबकि उसकी बेटी बुजुर्ग दंपति को लात मार रही है.

कोर्ट ऑर्डर का भी नहीं रखा सम्मान

सोशल मीडिया पोस्ट्स के अनुसार, प्रियदर्शिनी के गलत व्यवहार के चलते ससुर-सास पिछले 10 सालों से उससे अलग रह रहे थे. उन्होंने अदालत से अपने लिए सुरक्षा भी ली थी, लेकिन इसके बावजूद प्रियदर्शिनी जबरन उनके घर में घुस आई और हमला कर दिया.

