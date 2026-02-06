इंसान ही नहीं, अब कुत्ते भी ढूंढ रहे हैं नौकरी? मिलिए बेंगलुरु के 'Drogo' से जिसकी प्रोफाइल हो रही है वायरल

Drogo LinkedIn Profile Goes Viral: बेंगलुरु में रहने वाला कॉकर स्पैनियल ड्रोगो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, लेकिन वजह कोई शरारत नहीं बल्कि उसका लिंक्डइन प्रोफाइल है. लाखों प्रोफेशनल्स जिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नौकरी और नेटवर्किंग के लिए करते हैं, वहां एक प्यारा सा कुत्ता भी अपनी प्रोफाइल के साथ मौजूद है. उसकी मुस्कुराती तस्वीर और मजेदार कैप्शन लोगों का दिल जीत रहे हैं.

प्रोफाइल किसने बनाई?

ड्रोगो की यह अनोखी प्रोफाइल उसके मालिक शोभित मोहन्टी ने बनाई है. शोभित, thePack नाम के पेट केयर एजुकेशन प्लेटफॉर्म के फाउंडर हैं, जो पालतू जानवर पालने वालों की एक बड़ी कम्युनिटी चलाते हैं. उन्होंने ड्रोगो को अपने ब्रांड का चेहरा बनाकर प्रोफेशनल दुनिया से जोड़ दिया. ड्रोगो की लिंक्डइन बायो में खुद को Top Dog at thePack.in बताया गया है. यहां किसी कॉरपोरेट जॉब की जगह मजेदार और प्यारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. यही अलग अंदाज इस प्रोफाइल को बाकी बिजनेस प्रोफाइल्स से अलग बनाता है और लोग इसे देखकर मुस्कुरा देते हैं.

लिंक्डइन ने क्या किया?

शोभित मोहन्टी ने एनडीटीवी को बताया कि ड्रोगो की प्रोफाइल को लिंक्डइन ने शैडो बैन कर दिया है. उनका कहना है कि शायद लिंक्डइन अभी प्रोफेशनल कुत्तों के लिए तैयार नहीं है. इसके बावजूद ड्रोगो का प्रोफाइल पहले ही इतना वायरल हो चुका है कि लोग इसे लगातार शेयर कर रहे हैं. शोभित के मुताबिक ड्रोगो ही thePack शुरू करने की प्रेरणा बना. 2020 में जब बहुत से लोग बिना सही गाइडेंस के कुत्ते पालने लगे थे, तब ट्रेनर, वेट और न्यूट्रिशनिस्ट तक पहुंच मुश्किल थी. इसी कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने thePack की शुरुआत की ताकि पेट पैरेंट्स को सही जानकारी और मदद मिल सके.

कम्युनिटी कितनी बड़ी है?

आज thePack के पास व्हाट्सऐप पर 15 हजार से ज्यादा पेट पैरेंट्स की कम्युनिटी है. रोजाना 2 से 5 हजार लोग अपने पालतू जानवरों से जुड़े सवालों के जवाब यहां पाते हैं. इससे साफ है कि ड्रोगो सिर्फ एक प्यारा चेहरा नहीं बल्कि एक बड़ी पहल का हिस्सा है. ड्रोगो की कहानी बेंगलुरु की पेट फ्रेंडली कल्चर को दिखाती है, जहां अब ऑफिस और स्टार्टअप्स में भी जानवरों का स्वागत होने लगा है. हैदराबाद की एक कंपनी ने तो अपने गोल्डन रिट्रीवर को चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर भी बना दिया था, जिससे साफ है कि अब पालतू जानवर प्रोफेशनल दुनिया में भी जगह बना रहे हैं.