Viral Video: देखता हूं तू कैसे जाती है! कैब ड्राइवर ने दी पैसेंजर को सरेआम धमकी, वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने धर दबोचा

Viral Video: बेंगलुरु की एक महिला ने सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला अनुभव साझा किया है. उसने बताया कि एक रैपिडो (Rapido) ऑटो ड्राइवर ने उसे धमकी दी और गाली-गलौज की. महिला के अनुसार, उसने ड्राइवर से दो मिनट इंतजार करने को कहा था ताकि वह अपनी चाबी ढूंढ सके. लेकिन जब वह लौटी, तो ड्राइवर भड़क गया और पैसे मांगने लगा. उसने धमकी भरे लहजे में कहा, “देखता हूं तू कैसे जाती है.” महिला ने डर के मारे 20 रुपये दिए और घटना को सोशल मीडिया पर शेयर किया.

ड्राइवर की इस धमकी से सहमी महिला

यह घटना महिला के घर के ठीक बाहर हुई, जिसने ऐप-आधारित ऑटो सेवाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. महिला ने अपनी पोस्ट में रैपिडो कंपनी पर भी नाराज़गी जताई. उसने कहा कि राइड खत्म होने के बाद देर रात कंपनी की कॉल्स यात्रियों के लिए खतरा बन सकती हैं. महिला ने इस पूरे मामले में बेंगलुरु में महिलाओं की सुरक्षा पर चिंता जताई और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की. उसकी पोस्ट देखते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई और लोग ड्राइवरों की जवाबदेही पर सवाल उठाने लगे.

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

महिला की पोस्ट वायरल होते ही बेंगलुरु सिटी पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया. पुलिस ने ट्वीट कर महिला से कहा कि वह अपना संपर्क विवरण और लोकेशन डायरेक्ट मैसेज में भेजे ताकि मामले की जांच हो सके. यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि शहर में यात्रियों की सुरक्षा अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. कई यूजर्स ने लिखा कि ड्राइवरों और ऐप कंपनियों के बीच जवाबदेही की कमी ऐसी घटनाओं को जन्म देती है. लोगों ने मांग की कि राइड शेयरिंग कंपनियों को अपने ड्राइवरों की कड़ी जांच और ट्रेनिंग करनी चाहिए.

.@rapidobikeapp

who runs your mafia business? Because this driver just harassed me for waiting for 3 mins and he has the audacity to say "dekhta hoon kaise jaate ho". I booked an auto. I ask him to wait for 2 mins because I was finding the keys. I come down. This certain… pic.twitter.com/unRA0QZXZh — Shreya (@miless_15) October 29, 2025

कैब ड्राइवर का 'रौद्र रूप'

घटना पर नेटिज़न्स ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “देखता हूं” जैसी धमकी भरे शब्द घर के बाहर बोले जाएं तो डर दोगुना हो जाता है. एक यूजर ने लिखा, “रैपिडो और बाकी ऐप्स को ड्राइवरों की ट्रेनिंग पहले देनी चाहिए, शिकायतों के बाद नहीं.” एक अन्य ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बेंगलुरु में ऑटो ड्राइवरों का व्यवहार और आक्रामक होता जा रहा है. वहीं एक यूजर ने लिखा, “रैपिडो के ड्राइवर अब बेहद बदतमीज़ हो गए हैं, मैंने ऐप डिलीट कर दिया.” सोशल मीडिया पर इस घटना ने न सिर्फ चर्चा बल्कि सुरक्षा पर चिंतन भी बढ़ा दिया है.