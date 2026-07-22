/मौत के बाद भी खत्म नहीं हुआ प्यार, पत्नी की तस्वीर के साथ ऑटो चलाते हैं बुजुर्ग ड्राइवर; आंखें नम कर देगी यह कहानी

सच्चे प्यार की कहानियां अक्सर फिल्मों और किताबों में देखने को मिलती हैं, लेकिन कई बार जिंदगी में भी ऐसी मिसालें सामने आ जाती हैं, जो लोगों को भावुक कर देती हैं. बेंगलुरु के इस बुजुर्ग ऑटो ड्राइवर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक बुजुर्ग ऑटो ड्राइवर नजर आते हैं, जिनके ऑटो के अंदर उनकी दिवंगत पत्नी की कई तस्वीरें लगी हुई हैं. ऑटो की स्टीयरिंग के पास बेले के फूलों की माला भी दिखाई देती है. यह सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि उनके लिए पत्नी की याद और प्यार का प्रतीक है.
यह भावुक वीडियो इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर आशीष मैथ्यू ने शेयर किया है. वीडियो की शुरुआत बेंगलुरु के इंदिरानगर इलाके के एक ट्रैफिक सिग्नल से होती है. आशीष ने देखा कि एक बुजुर्ग ऑटो ड्राइवर अपने ऑटो को बड़े प्यार से फूलों से सजा रहे थे. जब उन्होंने इसकी वजह जानने की कोशिश की, तो जो कहानी सामने आई, उसने हर किसी का दिल जीत लिया. ड्राइवर ने बताया कि ऑटो में लगी तस्वीर उनकी पत्नी की है. उनकी पत्नी का निधन करीब 8 साल पहले हो गया था, लेकिन वह आज भी उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हैं. उन्होंने बताया कि वह रोज सुबह ताजे फूल खरीदते हैं और पत्नी की तस्वीर पर चढ़ाते हैं. उनके लिए यह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि अपनी जीवनसाथी को याद करने और उनके प्रति अपना प्यार जताने का तरीका है.
बुजुर्ग ड्राइवर ने बातचीत में बताया कि उनका परिवार अब भी उनके साथ है. उनका बेटा, बहू और छह पोते-पोतियां हैं. परिवार में सब लोग उनका ख्याल रखते हैं, लेकिन पत्नी की जगह कोई नहीं ले सकता. उनके ऑटो में लगी तस्वीरें उनकी पुरानी यादों को हमेशा जिंदा रखती हैं. हर दिन जब वह ऑटो चलाने निकलते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे उनकी पत्नी भी उनके साथ सफर कर रही हों. उन्होंने बताया कि पत्नी के जाने के बाद जिंदगी में खालीपन जरूर आया, लेकिन काम ने उन्हें संभालने में मदद की. लोगों से मिलना-जुलना और रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहना उनके लिए एक सहारा बन गया.
ड्राइवर ने यह भी बताया कि उनके बेटे ने कई बार उनसे ऑटो चलाना छोड़ने और घर पर आराम करने के लिए कहा. परिवार चाहता है कि वह अब आराम की जिंदगी जिएं, लेकिन बुजुर्ग ड्राइवर अभी भी काम करना पसंद करते हैं. उनका कहना है कि ऑटो चलाना सिर्फ कमाई का जरिया नहीं है, बल्कि यह उन्हें लोगों से जोड़ता है और अकेलेपन से दूर रखता है. उनके लिए हर दिन घर से निकलना और अपनी जिम्मेदारियां निभाना जिंदगी का हिस्सा बन चुका है.
वीडियो वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने बुजुर्ग ऑटो ड्राइवर की भावनाओं की तारीफ की. कई यूजर्स ने कहा कि आज के समय में ऐसा प्यार और समर्पण कम ही देखने को मिलता है. एक यूजर ने लिखा कि यही सच्चे प्यार का मतलब है. इंसान जाने के बाद भी दिल में जिंदा रहता है. वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि रोज फूल चढ़ाना दिखाता है कि उनका रिश्ता सिर्फ जिंदगी तक सीमित नहीं था. कई लोगों ने बुजुर्ग ड्राइवर को सम्मान दिया और कहा कि उनकी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है, जो मानते हैं कि वक्त के साथ प्यार खत्म हो जाता है.
बुजुर्ग ऑटो ड्राइवर की यह कहानी बताती है कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है. कई बार किसी की यादों को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर आगे बढ़ना भी प्यार की सबसे खूबसूरत तस्वीर होती है. उनका ऑटो अब सिर्फ यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाने का साधन नहीं है, बल्कि उसमें एक ऐसी प्रेम कहानी भी सफर करती है, जो 8 साल बाद भी उतनी ही मजबूत है. हर सुबह फूलों की खुशबू के साथ शुरू होने वाला उनका सफर यही संदेश देता है कि सच्चे रिश्ते समय और दूरी से खत्म नहीं होते, बल्कि यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं.
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